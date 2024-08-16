1 haftadır haber alınamıyordu... Kötü koku ihbarı üzerine evinde ölü bulundu
Eskişehir'de bir haftadır kendisinden haber alınamayan Mehmet Özen (68), apartmanda yaşayanların kötü koku ihbarı üzerine evinde ölü bulundu.
Olay, Esentepe Mahallesi Oruçhan Sokak’ta meydana geldi. Apartman sakinleri, çevreye yayılan kötü koku üzerine ihbarda bulundu.
İhbar üzerine adrese gelen polis ekiplerince yapılan incelemede, kokunun apartmanın 2'nci katındaki dairede oturan Mehmet Özen’in evinden geldiği tespit edildi.
Eve giren polis ekipleri, Özen'in cansız bedenini buldu.
Özen'in cansız bedeni, polis ve savcılık incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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