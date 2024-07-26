Kötü koku ortaya çıkardı... Cesedi bulundu!

Manisa’nın Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı Mahallesinde yaşayan bir kişi evinde ölü halde bulundu.

İHA
Yayınlanma: 26.07.2024 - 17:00
Kötü koku ortaya çıkardı... Cesedi bulundu!
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Olay bugün Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı Mahallesi'nde meydana geldi. Evinde yalnız yaşayan 59 yaşındaki Selim Paprat evinde ölü bulundu.

Olay, komşuların evden gelen ağır kokular üzerine durumu 112 acil sağlık ve jandarma ekiplerine bildirmesi ile ortaya çıktı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Selim Paprat’ın öldüğünü tespit etti.

Savcılık incelemesinin ardından Paprat’ın cenazesi Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


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