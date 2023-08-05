1 kilo uyuşturucuyla yakalanan eski MHP ilçe başkanından ilginç savunma: 'Sadece içiyorum'

Yayınlanma: 05.08.2023 - 08:25

Güncelleme: 05.08.2023 - 08:26

Aracında 1 kilo uyuşturucu bulunan eski MHP Hizan İlçe Başkanı Eyüp Üste hakkında 20 yıl hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Üste, savunmasında "Ele geçen uyuşturucuyu ben 2 yıldır kullanıyorum. Aracımı bazen kıramadığım başka şahıslar da kullanıyor. 1 kilo bana ait değil. Ben ticaretini yapmıyorum, sadece içiyorum" ifadelerini kullandı.

TELE1'den Egehan Erkün'ün haberine göre, Bitlis'in Hizan ilçesinin eski MHP İlçe Başkanı Eyüp Üste, 3 Mayıs’ta Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda polis ekipleri tarafından yapılan aramada piyasa değeri 4 milyon TL olan 1 kilo uyuşturucu maddeyle yakalandı. Üste’nin adının uyuşturucu skandalına karışması sonrası MHP Genel Merkezi, Bitlis İlçe Başkanlığını feshetti.

Soruşturmayı tamamlayan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Eyüp Üste hakkında "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçunu işlediği gerekçesiyle iddianame hazırlandı.

İddianamede, Eyüp Üste’nin şüphe üzerine aracında arama yapıldığı, şoför kapısında su şişesi olduğu, fakat bu şişenin ucunda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan düzenek tespit edildiği belirtildi.

TELEFONUNA VE PARALARINA EL KONULDU

Yapılan üst aramasında da Üste’nin pantolonunun cebinden şeffaf mavi poşete sarılı 18 gram uyuşturucu madde, montunun cebinden yine poşete sarılı 2 gram uyuşturucu madde bulundu. Üzerine daha fazla miktarda uyuşturucu olabileceği ihtimali üzerine araçta detaylı arama yapıldı.

Otomobilde yapılan detaylı aramada, şoför koltuğunun alt kısmına poşet içinde gizlenmiş 1 kilo uyuşturucu madde daha bulundu. Daha sonra Eyüp Üste’nin cep telefonuna ve üzerindeki paralara polis ekipleri tarafından el konuldu.

'NEREDE DENK GELİRSE, TANIMADIĞIM KİŞİLERDEN ALIYORUM'

Emniyet'te gerçekleştirilen sorguda susma hakkını kullanan Üste, adliyeye sevk edilince savcılık ve hakimlikte ifade verdi.

Asıl mesleğinin Hizan’da lokantacılık olduğunu söyleyen Üste, "Yakalandığım araç adıma kayıtlıdır. Lokantama sebze almak için Mersin’e gidiyordum. Diyarbakır’da yakalandım, ele geçen uyuşturucuyu ben 2 yıldır kullanıyorum. Metamfetamin dışında bir madde kullanmıyorum. Bu uyuşturucuyu da nerede denk gelirse tanımadığım kişilerden alıyorum. 3-4 günde bir kullanırım. Azar azar Bitlis, Tatvan ve Hizan’dan satın alıyorum" diye konuştu.

'SADECE İÇİYORUM'

Polis araması öncesinde de uyuşturucu madde kullandığını ifade eden Üste, "Polisler durdurup araçta bir şey olup olmadığını sordular. Ben de yok dedim. Sonra pet şişeyi görünce kullanıcı olduğumu söyledim ve üst aramamda buldular. Başta olup olmadığını sorduktan sonra aracı aradılar. Koltuğun altında da uyuşturucu buldular. Aracımı bazen kıramadığım başka şahıslar da kullanmaktadır. 1 kilo bana ait değil. Ticaretini yapmıyorum, sadece içiyorum" dedi.

İdrar tahlili yapılan Eyüp Üste’nin tetkik sonuçlarında amfetamin ve extacy değerlerinin pozitif olduğu raporlandı.

AVUKAT: ARACI DİĞER PARTİLİLER DE KULLANIYOR

Şüphelinin avukatı ise savunmasında, müvekkili Eyüp Üste’ye ait aracın zaman zaman diğer partili kişilerin de kullandığını belirterek, ele geçen uyuşturucu ile bir alakası olmadığını iddia etti.

Avukat, "Araçta yapılan arama da hukuka aykırıdır. Polis arama bittikten sonra el koyma ve arama kararı almıştır. Bu sebeple hukuka aykırı elde edilen deliller hükme esas alınmamalıdır. Müvekkilim uyuşturucu madde kullanıcısıdır. Ticari faaliyet kapsamında bir eylemi yoktur, serbest bırakılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

İddianamede Üste’nin yanında bulundurduğu uyuşturucu madde miktarının bir insan için yıllık kullanım sınırının çok üzerinde olduğu ve toplanan delillere göre amacı dışında bulundurduğu uyuşturucu maddenin ticaretini yaptığı suçlamasıyla 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.