'Uyuşturucu satıyorum' demişti... O sokak röportajının ardından gözaltına alındı
İstanbul'da geçen günlerde bir sokak röportajında 'Uyuşturucu satıyorum' diyen U.A., polis ekiplerince gözaltına alındı. U.A. hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasına özendirmek' suçundan adli işlem başlatıldı.
İstanbul Sancaktepe'de geçen günlerde bir sokak röportajında mikrofon uzatılan şahıs, 'İllegal ne iş yapıyorsunuz' sorusuna 'Ben hap satıyorum, uyuşturucu satıyorum. Dolandırıcılık yapıyorum' diye cevap verdi.
GÖRÜNTÜLER TEPKİ TOPLAMIŞTI
Soruyu soran kişinin 'Şaka mı, ben senin yapmadığını ümit ediyorum' sözlerine ise genç, 'Şaka değil yapıyorum. Bunları yayınlayabilirsiniz. Bu devirde yapılmayacak iş değil' diyerek karşılık verdi. Söz konusu sokak röportajına ait görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki topladı.
Görüntülerin ardından İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler U.A. olduğunu belirledikleri şüphelinin Sancaktepe'de oturduğunu tespit etti.
51 TABANCA FİŞEĞİ ELE GEÇİRİLDİ
U.A.'nın evine operasyon düzenlendi. Operasyonda U.A. yakalanarak gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda 51 tabanca fişeği ele geçirildi.
Uyuşturucu dahil çok sayıda suçtan kaydı olduğu belirlenen U.A. hakkında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirmek' suçundan adli işlem başlatıldı.
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