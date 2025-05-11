1 kişi ölmüş 40 kişi yaralanmıştı... Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasında yeni görüntüler ortaya çıktı!
Beylikdüzü'nde 1 kişinin öldüğü 40 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin otobüs içinden güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Beylikdüzü istikametinde, Haramidere Sanayi Durağı'nda yolcu alan metrobüse, arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı.
Kazada, 54 kişi yaralandı. Araçlardaki yolcular kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, yaralanan yolculardan bazılarına kaza yerinde müdahale ederken, bazıları ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ebru Heper (37) yaşamını yitirirken, 54 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
ŞOFÖR MAHALLİNDEN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan kaza anı şoför mahallinde bulunan kameraya da yansıdı. Görüntülerde kazanın yaşandığı anlarda şoförün verdiği tepki ve yolcuların savrulduğu anlar yer alıyor.
Etiketler: #beylikdüzü #Metrobüs #kaza
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