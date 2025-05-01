İstanbul’da '1 Mayıs' ablukası... Yollar, metro ve metrobüs durakları kapatıldı!
İstanbul, 1 Mayıs'ta ablukaya alındı. Taksim ve çevresi başta olmak üzere birçok cadde, meydan ve ulaşım hattı kapatılırken; metro, metrobüs ve Marmaray seferlerinde de kısıtlamalar uygulanıyor.
İstanbul Valiliği'nin aldığı kararlar çerçevesinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kent adeta ablukaya alındı. Taksim'e çıkan yollar ulaşıma kapatılırken, bazı metro ve metrobüs durakları kapatıldı.
TAKSİM'E ÇIKAN YOLLAR KAPATILDI!
Taksim Meydanı başta olmak üzere buraya çıkan yollar ile Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kadıköy ve Kartal'da bazı yollarda araç ve yaya geçişine izin verilmiyor.
Valiliğin önceden belirlediği yolların giriş-çıkışları demir bariyerlerle kapatılırken, Unkapanı-Atatürk Köprüsü ile Galata Köprüsü ve Taksim Meydan'ı kullanmak isteyen yayalar ve sürücüler ise alternatif güzergahlara yönlendirildi.
BAZI METRO VE METROBÜS DURAKLARI KAPATILDI
Bazı metro, metrobüs ve Marmaray duraklarında da seferler durduruldu. M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattında; Vezneciler, Haliç, Şişhane, Taksim, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe ve Zincirlikuyu duraklarının tüm giriş-çıkışları kapatıldı.
M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında; Gayrettepe durağı, M7 İstoç-Yıldız metro hattında ise Kağıthane ile Yıldız arasındaki tüm duraklar geçici olarak hizmet dışı bırakıldı.
Ayrıca metrobüsün Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu durakları ile Marmaray'ın Sirkeci istasyonu da çift yönlü olarak kapatıldı.
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