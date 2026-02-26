1 Mart’ta Laiklik Günü için yurttaşlara çağrı: ‘Laik Cumhuriyet yok sayılarak yeni bir tarih yazımı yapılmakta’

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) “Ramazan Genelgesi” laiklik tartışmalarını alevlendirdi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Laiklik Meclisi, SOL Parti ve Türkiye Komünist Hareketi (TKH) genelge kapsamında Bakan Yusuf Tekin hakkında “görevi kötüye kullanarak, anayayı ihlal ve halkın bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmekten” ayrı ayrı suç duyurularında bulundu.

TEKİN İMZACILAR HAKKINDA 4 SUÇTAN DAVA AÇTI!

MEB’in bu uygulamasına yönelik tepkilerin gelmesi üzerine iktidar tarafı da SOL Parti’nin öncülüğünde, 168 kişinin imzasıyla kamuoyunun imzasına açılan “Laikliği Savunuyoruz” bildirisini hedefe koydu. Bakan Tekin, dünkü AKP grup toplantısında bildiriye ilişkin dava açtığını açıkladı. Bakan Tekin’in 168 imzacıya yönelik Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik”, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma”, “devletin kurumlarını aşağılama”, “kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret” suçlarından dava açtığı öğrenildi.

TEKİN’E ERDOĞAN SAHİP ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da aynı toplantıdaki konuşmasında MEB’in “Ramazan Genelgesi”nin doğru bir iş olduğunu savunup 168 imzacıya yönelik; “Bunların derdi laiklik değil. Hiçbir zaman da laiklik olmadı. Bunların derdi bu toprakların kutsallarıyla, bu toprakların milli ve manevi değerleriyle, bu milletin ta kendisiyledir. Hayırdır. Çocuklarımızın namazı, orucu öğrenecek olması sizi neden rahatsız ediyor” dedi.

LAİKLİK MECLİSİ’NDEN ANLAMLI ETKİNLİK

İktidarın laiklik savunuculuğunu hedefe koyduğu süreçte Laiklik Meclisi’nden dikkat çeken bir adım geldi. Laiklik Meclisi, daha önce aldığı kararla Devrim Yasalarının yıldönümü nedeniyle her yıl 3 Mart’ı Laiklik Günü olarak kutluyor. Bu kapsamda Laiklik Meclisi, bu gündem altında 1 Mart pazar günü Ankara’da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde “Laiklik Günü Etkinliği” düzenleyecek.

‘LAİK CUMHURİYET YOK SAYILARAK YENİ BİR TARİH YAZIMI YAPILMAKTA’

“Laikliği savunmak yurttaşlık görevidir!” başlığı ile düzenlenecek etkinliğe ilişkin Laiklik Meclisi’nden yapılan açıklamada; “Cumhuriyet ve laikliğin güvencesi olan Devrim Kanunlarının 102. yılına yaklaşırken siyasi iktidar ile destekçisi tarikat-cemaat uzantıları anayasayı yine yok sayarak laikliğe saldırılarını arttırmaktadır. Laikliğe karşı açık açık şeriat propagandası ve dinci gerici saldırılar İslamcı terör örgütleri ile tarikat ve cemaat uzantılarının yanı sıra, bizzat devlet kademelerine yerleşmiş olan isimlerden gelmekte, yargı organları laikliğe sahip çıkan yurttaşlara karşı sopa olarak kullanılmakta, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları ümmet olarak adlandırılmakta, laiklikle kazanılan tüm toplumsal haklar büyük bir hızla gasp edilmekte, laik Cumhuriyet yok sayılarak yeni bir tarih yazımı yapılmaktadır” denildi.

‘LAİKLİĞİN BİR SUÇ UNSURU HALİNE GETİRİLMESİNE DÖNÜK TEHLİKELİ SALDIRILAR’

Gündemdeki tartışmalara da değinilen açıklamada; “Siyasi iktidarın en yetkili ağzı, laikliğe sahip çıkan yurttaşları ‘azgın güruh’, laiklikten vazgeçilmemesini ‘hezeyan’ olarak adlandırarak, bildikleri yolda devam edeceklerini ilan ederken, Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunda oturan şahıs da laiklik tanımını kendince yeniden yazarak, laikliği savunanları asılsız iddialarla yargıya taşıyacağını söyleyebilmektedir. Bütün bunlar açık bir biçimde laikliğin ortadan kaldırılmasına, laikliğe sahip çıkan yurttaşların cezalandırılmasına, laikliğin bir suç unsuru haline getirilmesine dönük tehlikeli saldırılardır” ifadeleri kullanıldı.

‘YENİ REJİMİ İNŞA ETME HEDEFİ’

Yurttaşların hedef alındığı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Azgın güruh arayanlar; laikliği ve hukuku savunan yurttaşlara değil, ‘kindar nesil yetiştirme’ hedefiyle yola çıkan siyasi iktidardan aldıkları güçle ülkemizin cadde ve meydanlarında ‘Yaşasın şeriat, kahrolsun laiklik’ sloganları atarak pankart asanlar ve onları koruyup kollayanlara bakmalıdır. Bir kez daha belirtiyoruz: Gerek siyasi iktidarın yetkili şahısları gerekse yargı organları, anayasaya aykırı davranmakta, laik Cumhuriyet’e ve halka karşı suç işlemektedir. Mesele, laikliğe saldıranların manipülasyon şablonu olarak kullandığı, yurttaşların bireysel inançları değil, siyasal iktidarın, bireysel bir alan olan dini inançları kullanması, toplumu ve devleti dönüştürerek yeni rejimini inşa etme hedefidir. Bu tablo karşısında laikliği savunmak, hem anayasal hem de Cumhuriyet’in yurttaşlara verdiği devrimci bir görevdir. Laiklik Meclisi bütün yurttaşları, tarihsel haklılığa dayanan devrimci görevi yerine getirerek laiklik ve Cumhuriyet için mücadeleyi büyütmeye ve Laiklik Günü etkinliğine katılarak güç vermeye çağırır.”