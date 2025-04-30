1 Mayıs okullar tatil mi? 1 Mayıs resmi tatil mi?

Yayınlanma: 30.04.2025 - 10:51

Güncelleme: 30.04.2025 - 10:51

Öğrenciler, 1 Mayıs Perşembe günü okulların tatil olup olmadığını oldukça merak ediyor. Peki, 1 Mayıs okullar tatil mi? ! Mayıs resmi tatil mi?

1 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

1 Mayıs İşçi Bayramı kapsamında okullar da tatil olacak. Öğrenciler derslere 1 günlük ara verecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, 2 Mayıs herhangi bir tatil öngörmemektedir. Bu nedenle, öğrenciler 2 Mayıs Cuma günü derslerine gitmekle yükümlüdürler.

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (İşçi Bayramı) resmi tatil kapsamında yer alıyor. Buna göre kamuda 1 günlük ara veriliyor.

1 MAYIS'IN RESMİ TATİL İLAN EDİLMESİ

Resmî açıklamalara göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye’de resmî tatil kapsamına alınmış durumda. Bu nedenle, kamu kurumları, okullar ve çoğu özel sektör kuruluşu 1 Mayıs günü faaliyetlerine ara verecek. Bazı sektörlerde ise işin gerekliliğine göre çalışmaya devam edilecek olup, bu durumda çalışanlara ek mesai ücreti ödenecek.

1 Mayıs, 2009 yılında kabul edilen 5892 sayılı yasa ile "Emek ve Dayanışma Günü" olarak resmî tatil ilan edilmiştir.