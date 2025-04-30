1 Mayıs okullar tatil mi? 1 Mayıs resmi tatil mi?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü, ülkemizde ilk kez resmi olarak 1923 yılında kutlanmaya başlanmasının ardından 2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kabul edildi. Peki, 1 Mayıs okullar tatil mi? 1 Mayıs resmi tatil mi?
Öğrenciler, 1 Mayıs Perşembe günü okulların tatil olup olmadığını oldukça merak ediyor. Peki, 1 Mayıs okullar tatil mi? ! Mayıs resmi tatil mi?
1 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?
1 Mayıs İşçi Bayramı kapsamında okullar da tatil olacak. Öğrenciler derslere 1 günlük ara verecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, 2 Mayıs herhangi bir tatil öngörmemektedir. Bu nedenle, öğrenciler 2 Mayıs Cuma günü derslerine gitmekle yükümlüdürler.
1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (İşçi Bayramı) resmi tatil kapsamında yer alıyor. Buna göre kamuda 1 günlük ara veriliyor.
1 MAYIS'IN RESMİ TATİL İLAN EDİLMESİ
Resmî açıklamalara göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye’de resmî tatil kapsamına alınmış durumda. Bu nedenle, kamu kurumları, okullar ve çoğu özel sektör kuruluşu 1 Mayıs günü faaliyetlerine ara verecek. Bazı sektörlerde ise işin gerekliliğine göre çalışmaya devam edilecek olup, bu durumda çalışanlara ek mesai ücreti ödenecek.
1 Mayıs, 2009 yılında kabul edilen 5892 sayılı yasa ile "Emek ve Dayanışma Günü" olarak resmî tatil ilan edilmiştir.
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