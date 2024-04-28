1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs Çarşamba günü okullar tatil mi?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl yine işçi ve emekçiler tarafından kutlanacak. Öğrenciler ise "1 Mayıs'ta okullar tatil mi?" sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, 1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs Çarşamba günü okullar tatil mi?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. Çarşamba günü kamu kurumlarına gitmeye hazırlananlar ise resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, 1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs Çarşamba günü okullar tatil mi?
1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl çarşamba gününe denk geliyor.
Yasaya göre, 1 Mayıs Çarşamba günü 1 gün resmi tatil uygulanacak ve kamu kurumları, bankalar ve bazı kuruluşlar 1 gün süreyle çalışmayacak.
1 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm dünyada ve ülkemizde resmi tatiller arasında yer almaktadır.
Buna göre; 1 Mayıs Çarşamba günü okullar kapalı olacak.
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