1 Mayıs’ta toplu ulaşım yüzde 50 indirimli

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu ulaşım kurum ve kuruluşları, resmi tatil olarak kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde yüzde 50 indirimli hizmet verecek. İZBAN ise ücretsiz olacak.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 30.04.2024 - 11:41
1 Mayıs’ta toplu ulaşım yüzde 50 indirimli
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde; ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, İzmir Metrosu ve İzmir Tramvayı’nda seferler yüzde 50 indirimli yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi -TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN’da ise seferler Cumhurbaşkanlığı kararıyla ücretsiz gerçekleştirilecek.


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