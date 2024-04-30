1 Mayıs’ta toplu ulaşım yüzde 50 indirimli
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu ulaşım kurum ve kuruluşları, resmi tatil olarak kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde yüzde 50 indirimli hizmet verecek. İZBAN ise ücretsiz olacak.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde; ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, İzmir Metrosu ve İzmir Tramvayı’nda seferler yüzde 50 indirimli yapılacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi -TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN’da ise seferler Cumhurbaşkanlığı kararıyla ücretsiz gerçekleştirilecek.
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