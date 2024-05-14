1 milyonluk motosikleti çaldılar

Fatih’te iki ayrı motosikletle tur atan 3 hırsız, değeri yaklaşık 1 milyon lira olan motosikleti çalarak kayıplara karıştı.

İHA
Yayınlanma: 14.05.2024 - 09:41
1 milyonluk motosikleti çaldılar
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Olay, gece geç saatlerde Sultan Ahmet Mahallesi’nde meydana geldi. İki ayrı motosikletle gezen 3 hırsız gözlerine kestirdikleri ve değeri yaklaşık 1 milyon lira olan motosikleti çalmak için harekete geçti. 

2 kişi motosiklete doğru hareket ederken diğer şüpheli ise motosikletinden inmedi. Şüpheli şahıslardan biri motosikletin üzerine binerek hareket ettirmeye çalışırken bir diğeri direksiyon kilidini açmaya çalıştı. 

Direksiyon kilidini açamayan şüpheli şahıslar bir süre sonra motosikleti sürükleyerek olay yerinden uzaklaştı. Şüpheli şahısların 1 milyon değerindeki motosikleti çaldıkları anlar ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Çalınan motosikletin sahibi Celal Çelebi olay ile ilgili, “Ben burada otel işletiyorum. Yorgundum, buraya gelince motorumu otelimin önüne çektim ve direksiyonumu kilitledim. Ardından 3 kişi geliyor ve sanki kendi motosikletleriymiş gibi buradan alıp gidiyorlar. Değeri yaklaşık 1 milyon TL. Bu motor hala bulunamadı, hırsızlardan haber yok. Hırsız yakalanıyor, 5 dakika sonra hırsız dışarıda. Bu hırsızlara gerçek bir ceza vermeleri lazım” ifadelerini kullandı.


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