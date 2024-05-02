Demir makasıyla kestiler: Park halindeki motosikleti çaldılar
Bağcılar'da motosikletli 2 şüpheli, sokakta park halinde bulunan motosikletin bağlı bulunduğu zinciri demir makasıyla kesti. 2 şüpheli çaldıkları motosikletle sokaktan hızla uzaklaştı.
Olay, 1 Mayıs Salı günü saat 02.45 sıralarında Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Plakasız motosikletle sokağa gelen 2 şüpheli, park halindeki motosikleti gözüne kestirdi.
Şüphelilerden biri yanında bulunan demir kesme makasıyla motosikletin bağlı olduğu zinciri kesti. Güvenlik kamerası tarafından kaydedildiklerini fark eden şüphelilerden biri çaldığı motosikletle, diğeri de olay yerine geldiği plakasız motosikletle hızla uzaklaştı.
Şüphelilerin motosikleti bağlı olduğu yerden çıkarması ve iterek götürdükleri anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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