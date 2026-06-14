1 milyonun üzerinde öğrencinin girdiği LGS sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak: Tüm çaba iyi bir lise için

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav dün yapıldı. 1 milyon 22 bin 658 öğrencinin başvurduğu sınav, Türkiye genelinde 81 il ve 920 ilçede, 4 bin 244 okulda ve 64 bin 697 salonda, yurtdışında ise 8 ülkede 11 merkezde ve 40 salonda düzenlendi.

8’inci sınıf öğrencilerine yönelik yapılan sınavda adaylar, önce sözel oturuma girdi. Saat 09.30’da başlayan ve 75 dakika süren bu oturumda adaylara, Türkçe, TC inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru yöneltildi. İkinci oturum olan sayısal bölüm ise saat 11.30’da başladı. Matematik ve fen bilimleri derslerinden 40 sorunun yer aldığı oturumda öğrencilere 80 dakika süre verildi.

Sınavda bu yıl ilk kez, güvenlik süreçlerinin izlenebilmesi amacıyla yapay zekâ destekli kamera sistemi kuruldu. Ayrıca, öğrencilerin büyük bölümüne iki oturum arasındaki dinlenme süresinde tüketmeleri için beslenme paketi dağıtıldı.

Özel gereksinimli adaylar için de sınav binalarında çeşitli düzenlemeler yapılırken bu öğrencilere ek süre ve görevli öğretmen desteği sağlandı. Sınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarları Milli Eğitim Bakanlığı’nca yayımlandı. Öğrenciler sınav kitapçıklarını yarın sınava girdikleri okullardan teslim alabilecek.

Sınav sonuçları 10 Temmuz’da Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden açıklanacak. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da aynı gün yayımlanacak ardından tercih süreci başlatılacak.

'SINAVIN BELİRLEYİCİSİ MATEMATİK OLACAK'

Sınav soruları, öğretmenler tarafından değerlendirildi. Nesibe Aydın Okulları öğretmenleri, matematik sorularının belirleyici nitelikte olduğunu, Türkçe ve fen bilimleri sorularının yorumlama becerisini ölçen, seçici nitelikte sorulardan oluştuğunu söyledi. Uzmanların sorularla ilgili yorumları şöyle:

MATEMATİK: Sınavın kaderini matematik belirleyecek. Sınav, öğrencilerin yalnızca konu bilgilerini değil, aynı zamanda okuduğunu anlama, mantıksal akıl yürütme ve problem çözme becerilerini de derinlemesine ölçen nitelikteydi. Geçen yıla kıyasla ayırt edici soru sayısının arttığı gözlemlendi.

TÜRKÇE: Özellikle anlam bilgisine dayalı sorular, kuvvetli çeldiricileriyle Türkçe testinin belirleyici alanları arasında yer aldı. Metinlerin orta-uzun yapıda olması, seçeneklerin birbirine yakın verilmesi ve güçlü çeldiricilerin kullanılması, öğrencilerin dikkatli okuma ve muhakeme becerilerini daha önemli hale getirdi.

FEN BİLİMLERİ: Fen bilimleri testi, günlük yaşamla ilişkilendirilen senaryolar üzerine kurgulanan sorularıyla öğrencileri düşündürdü. İlk bakışta kolay gibi görünen soruların önemli bir kısmının, öğrencilerin analitik düşünme, yorumlama ve çıkarım yapma becerilerini ölçmeye yönelik hazırlandığı görüldü.

İNGİLİZCE: Sınavda, günlük yaşamdan alınan diyaloglara yer verilmesi, görsellerle desteklenen metinler kullanılması, soru kökleri ile okuma parçalarındaki kelime yoğunluğunu artırmıştır.

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: Bu yıl da sorular hem kavram bilgisi gerektirdi hem de öğrencilerin yorum gücünü ölçtü.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Din kültürü ve ahlak bilgisi sorularının ünite bazında eşit dağılmadığı, 2026 LGS’de, ağırlıklı olarak kader inancı ile zekât ve sadaka ünitelerinden sorular gelmesi, sınavın doğrudan bilgiye ve kavram hâkimiyetine dayalı olduğunu gösterdi.

UZUN PARAGRAFLAR ZORLADI

Bilfen Ortaokulları bölüm başkanları, soruları şöyle yorumladı: “Uzun ve dikkat gerektiren paragraflar öğrencileri zorladı. Matematik ve din kültürü ve ahlak bilgisi soruları da sınavın belirleyici derslerindendi. Kazanımları tam, çeldiricisi kuvvetli, zor bir sınavdı.” Uğur Okulları Genel Müdür yardımcısı Adil Kurt, “LGS 2026, öğrencilerin yalnızca bilgi düzeylerini değil; okuduğunu anlama, yorumlama, analiz etme, çıkarım yapma ve bilgiyi farklı bağlamlara transfer edebilme becerilerini ölçen dengeli bir sınav olarak öne çıktı. Tüm derslerde kavramsal öğrenmeyi ve süreç odaklı kazanımları merkeze alan bir yaklaşımın benimsendiği görüldü. LGS 2026’da özellikle matematik ve Türkçe soruları belirleyici oldu diyebiliriz. Matematik testinde yer alan sorular, işlem basamağı içeren ve öğrencilerin analiz ile yorumlama becerilerini daha yoğun şekilde kullanmalarını gerektiren bir yapıya sahipti” yorumunu yaptı.

'SAYISAL ZORLADI'

LGS’nin ardından Cumhuriyet’e konuşan öğrenci ve veliler, hem sınav deneyimlerini hem de aylar süren hazırlık sürecinde yaşadıkları zorlukları anlattı.

Son bir ayını yoğun deneme sınavları yaparak geçirdiğini belirten Erdem Korkmaz, “Sözel bölüm sayısal bölüme göre daha kolaydı. Süre kısmen yeterliydi” dedi.

Sayısal bölümde zorlandığını anlatan Ahmet Yılmaz ise “Eleyici sorular vardı. Sınav sonrası velilerin bizi kapıda beklemesi ve alkışları ile destek olması çok mutlu etti” diye konuştu. Ali Mete Uzun da “Günlük en az 300 soru çözmeye çalıştım. Ayrıca okulda haftanın dört günü ekstra ders alarak hazırlanmaya çalıştım. Genel anlamda ortalama bir sınav geçirdim. Matematikte eleyici sorular çoktu” ifadelerini kullandı.

‘KAYGI ÇOK YÜKSEKTİ’

Veliler de sınav sürecinin aileler için de oldukça yorucu geçtiğini dile getirdi. Özlem Uysal, “Maalesef sistemin gereği bu sürece uyum sağlamak zorunda kaldık. Sınavın iyi geçtiğini düşünüyoruz ancak en çok Türkçede zorlanmış. Sayısal bölümde matematik zor, fen ise orta düzeydeymiş. En zorlandığım öğrencimizin ruhsal sağlığını koruyabilmek ve başarıyla çıkmasını beklemek oldu. Sınav stresi ve kaygısı çok yüksekti. Ayrıca LGS deneme kitaplarının fiyatları da yüksekti. Uzun süren hazırlık dönemi maddi açıdan da zorlayıcı oldu” dedi.

Çocukların büyük bir baskı altında hazırlandığını söyleyen Yonca Yılmaz ise “Bu süreçte çok zorlandık. Çocuklar yıprandı. Sonuçta geleceklerini belirleyen bir sınav” ifadelerini kullandı. Gülsüm Çermik Uzun da “Ergen bir çocuğu çalıştırmaya çalışmak en zoruydu. Okulun çocukların programlarını düzenli takip etmesi ve eksiklerini tamamlamaya çalışması sürecin önemli bir parçasıydı. Bizim için en zor kısım da bu düzeni sürdürebilmek oldu” diye konuştu.