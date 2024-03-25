1 Nisan okullar tatil mi? Seçimden sonraki gün okullar tatil mi?

31 Mart Pazar günü yurt genelinde on binlerce okulda gerçekleştirilecek olan yerel seçimler dolayısıyla, 1 Nisan günü okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 1 Nisan okullar tatil mi? Seçimden sonraki gün okullar tatil mi?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.03.2024 - 11:42
1 Nisan okullar tatil mi? Seçimden sonraki gün okullar tatil mi?
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Milyonlarca kişi, 31 Mart Pazar günü YSK tarafından belirlenen saatler arasında sandık başına giderek oy kullanacak. Peki, 1 Nisan okullar tatil mi? Seçimden sonraki gün okullar tatil mi?

1 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ?

31 Mart 2024 Pazar günü Mahalli İdareler Genel Seçimleri yapılacak. Seçimler Türkiye’nin 81 ilinde ve ilçelerindeki okullarda kurulan sandıklarda yapılıyor. Seçimlerin ertesi günü olan 1 Nisan Pazartesi günü için henüz resmi tatil açıklaması gelmedi. Geçtiğimiz yıl 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonraki gün olan pazartesi günü okullar tatil edilmişti. Bu yıl da 1 Nisan’da okulların tatil edilmesi bekleniyor.

1 NİSAN PAZARTESİ ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Seçimlerin ertesi günü olan 1 Nisan Pazartesi günü, üniversitelerin tatil olup olmayacağına dair karar, her bir üniversitenin rektörlüklerinde alınacak.


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