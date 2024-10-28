1 yaşındaki bebek balkondan düştü

Konya'nın Kulu ilçesinde Afganistan uyruklu 1,5 yaşındaki Yusuf Nazarı, misafirliğe gittikleri evin ikinci katındaki balkonda oynadığı sırada dengesini kaybedip, zemine düştü. Yusuf bebek hastaneye kaldırıldı.

1 yaşındaki bebek balkondan düştü
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DHA
Yayınlanma: 28.10.2024 - 16:22

Cumhuriyet Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’ndeki 2 katlı bir binada 1,5 yaşındaki bebek Yusuf Nazarı, ailesiyle birlikte gittiği misafirlikte, balkona çıkıp oynamaya başladı. Nazarı düşen oyuncak ayısını tutmak isterken dengesini kaybedip, zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yusuf Nazarı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 


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