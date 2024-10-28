1 yaşındaki bebek balkondan düştü

Yayınlanma: 28.10.2024 - 16:22

Güncelleme: 28.10.2024 - 16:22

Cumhuriyet Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’ndeki 2 katlı bir binada 1,5 yaşındaki bebek Yusuf Nazarı, ailesiyle birlikte gittiği misafirlikte, balkona çıkıp oynamaya başladı. Nazarı düşen oyuncak ayısını tutmak isterken dengesini kaybedip, zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yusuf Nazarı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.