10 Ağustos KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 10.08.2024 - 17:47

Güncelleme: 10.08.2024 - 17:47

KOCAELİ ilinde 10 Ağustos Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 10 Ağustos Cumartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKÖPRÜ, SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR mahallelerinde BALABAN SK., ISMAIL HAKKI ZEYTINOGLU, KARTOPU SK., KÜRE, TAŞIL SK., TENA, YESILYOL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 10 Ağustos Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUNBEY, UZUNÇIFTLIK, UZUNÇİFTLİK mahallelerinde AKMESE YOLU, AKMEŞE YOLU CD., BAHÇELI, BAHÇELİ SK., CİHANGİR SK., MIHRIBAN, MİHRİBAN SK., MİLLİYET SK., REFORM, SADUN ATIG, SADUN ATIĞ CD., SEVEN SK., SEVGİYOLU SK., SEVİLEN SK., SEVİMLİ SK., TEM BAĞLANTI YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 10 Ağustos Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, UZUNTARLA mahallelerinde 142. SK., 144. SK., 145. SK., 146. SK., 147. SK., 148. SK., 149. SK., 150. SK., 151., 151. SK., 152. SK., 153. SK., 154. SK., 157. SK., 431. SK., HACI ARİF CD., SULTAN BEYAZIT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 10 Ağustos Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, DERBENT, NUSRETIYE, NUSRETİYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde AHMET LÜTFÜ ARAT BULVAR, ANADOLU SK., AYDINKENT SİTE YOLU SK, BAŞAKLI SK., EKVATOR, EKVATOR SK., GÜMÜŞÇÜ SK, KARTEPE 2000 VİLLALARI SİTE YO, KIR SK., KUŞKONMAZ SK., ÖMER YALÇIN CD., SAKA SK., SİMSAR SK., ÜÇGEN SK., ÜRKMEZ SK., ZERDECAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 10 Ağustos Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, NUSRETIYE, NUSRETİYE, SIRINSULHIYE, SUADIYE, SUADİYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 1.İSİMSİZ SK., 12.İSİMSİZ SK., 2.İSİMSİZ SK., 9.İSİMSİZ SK., ABBAS, ABBAS SK., ADALAR SK., AHATLI SK., AKÇASU SK., ALAYLI SK., ALIOGULLARI, ALİOĞULLARI SK., ARAPOĞLU SK., ARSLAN, ARSLAN CD., ARTEZYEN SK., ARTVIN, ARTVİN SK., ATILAY SK., AYDINLIK, AYDINLIK SK., AYDINTEPE, BAHÇELİEVLER SK., BALABAN BAYRAK SK., BALABAN CUMHURİYET CD., BELLİSAN SK., BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN, BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN CD., BLD.BŞK.HÜSNÜ İLHAN CD., CEVIZLIK, CEVIZLIK EVLERI, CEVİZLİK CD., CEVİZLİK EVLERİ SİTE YOLU SK, CEVİZLİK EVLERİ SK., CEVİZLİK SK., CEVİZLİK. SK., ÇAKIROĞLU SK., ÇAMLIK ÇIKMAZI SK., ÇANAKÇI SUYU SK., ÇAYKARA SK., DEGIRMENKAPI, DEĞİRMENKAPI CD., DEMİRCİLER SK., DERELİ SK., DIZDAROGLU, DIZGE, DİZDAROĞLU CD., DİZGE SK., DOĞANER SK., DOKTOR AVNİ SK., DR. MEHMET KIVANÇ, DR. MEHMET KIVANÇ SK., DR.SEBAHATTİN KERİMOĞLU SK., DURSUN, DURSUN SK., ELÇİ SK., ERDOĞAN SK., ERTUG, ERTUĞ SK., FAHRİ SK., FERHAT AĞA SK., FILIZLER, FİLİZLER SK, GEDE SK., GÜLBAHÇE, GÜLBAHÇE CD., GÜLLİCE SK., GÜLLÜCE, GÜLYALI SK., GÜMÜSÇÜ, GÜMÜŞÇÜ SK., HAKİM MUSTAFA ÇIKMAZI SK., HALK SK., HAN YERİ EVLERİ SİTE YOLU SK, HANYERI, HANYERİ SK., HARMANLIK SK., HASDEMİR VİLLALARI SİTE YOLU S, HİZMET SK, HOCALAR SK., İFTİHAR SK, İMAMOĞLU SK., İPEKYOLU CD., İPEKYOLU EVLERİ SİTE YOLU SK, İZMİT CD., KABAKOZ SK., KADEM, KADEM SK., KADIMEZARI CD., KADIR ASLAN, KADİR ASLAN SK, KANAAT, KANAAT SK., KARADERE, KARADERE CD., KARAKADILAR CD., KARALAR SK., KARALI SK., KARPUZLUK, KARPUZLUK SK., KAYI SK., KAZDALLAR ÇIKMAZI SK., KELESLI, KELEŞLİ SK., KESTANELIK, KESTANELİK SK., KIVANÇ ÇIKMAZI, KIVANÇ ÇIKMAZI SK., KİRAZLIK EVLERİ SİTE YOLU SK, KORUCU SK., KOZLU SK., KUPLAY SK., MEKTEPLI, MEKTEPLİ SK., MEMISLER, MEMİŞLER SK., MESRUTIYET, MESUDIYE, MESUDIYE CD., MESUDİYE CD., MESUDİYE. CD., MEŞRUTİYET SK., MEYVELIK, MOLLAGARIP, MOLLAGARİP SK., NAZIM DEMİRCİ. CD., NUSRETIYE IZMIT CD., NUSRETİYE İZMİT CD., OKÇAPINAR, OKÇAPINAR SK., ORTAKLAR SK., ÖMERAĞA SK., ÖMERLİ SK., ÖNCÜ SK., ÖZKANLI SK., ÖZKOÇ SK., ÖZMEN SK., ÖZÜER ÇIKMAZI SK., PERVANE SK., RAUF EFENDİ SK., RUMELİ SK., SARMAŞIKLAR SK., SEVIL, SEVİL SK, SEVİL SK., SIRINTEPE, SIRINYOL, SÖNMEZLER SK., SUADİYE BAĞDAT CD., SUADİYE KARTEPE VİLLALARI SK, SUBAŞILAR SK., ŞAHİNTEPE SK., ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK SK, ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK SK., ŞİRİNAĞA CD., ŞİRİNTEPE SK., ŞİRİNYOL SK., TALIP, TAŞLI TARLA SK., TEPELI, TEPELİ SK, TEPELİ SK., TOPKAPI, TOPKAPI CD., TUROĞLU SK, TUZLA SK., UZAK, UZAK SK., UZUN YOL, UZUN YOL SK., VAROL, VAROL SK., YAKIN, YAKIN SK., YERLİTÜRK ÇIKMAZI SK., YILMAZLAR SK., YUSUF DEDE SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 10 Ağustos Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERTUGRUL GAZI, ERTUĞRUL GAZİ mahallelerinde AKINTÜRK, AKINTÜRK SK., AKYILDIZ SK., DİVİTLİ SK., GEBEŞLER SK., HAZAN SK., HAZAR SK., HAZER, HIZIR REIS, HIZIR REİS SK., KANUNİ SK., KAYHAN SK., KEMAL REİS SK., MARAL, MARAL SK., PIRI REIS, PİRİ REİS SK., SALİH REİS SK., ŞEHİTLER CD., VEFALI SK., YAVUZ SELİM SK., ZİYA PAŞA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 10 Ağustos Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME, MAŞUKİYE, UZUNTARLA mahallelerinde 305., 309. SK., 320. SK., 403., 403. SK., 404. SK., 405., 410. SK., 411. SK., 412. SK., 413., 413. SK., 415. SK, AKSU SK., AKŞEHİR SK., AKYAR SK., ALAPLI, ALAPLI SK., AVANOS SK., AYITEPE YOLU, BAGLARBASI YOLU, BAĞLARBAŞI YOLU SK., BALKANLI SK., BİNGÜL SK., BOZDEMİR SK., ÇAMKONAK CD., ÇAPRAZ SK., D-100 KARAYOLU, D-100 KARAYOLU CD., D-100 YAN YOLU SK, DAVALI KIRMA YOLU SK., DESTE SK., DETAY SK., DOGANAY, DOĞANAY SK., EFSANE SK., ENDAMLI, ENDAMLI SK., ESME DERE YOLU, EŞME BAĞDAT CD., EŞME DERE YOLU SK., FINDIK DERE YOLU, FINDIK DERE YOLU SK., GÖKDAĞ SK., GÖL YOLU SK., GÖNEN SK., GÜLCE SK., HANLI SK., İSKELE SK., KIRMANLAR YOLU, KIRMANLAR YOLU SK., KONAK SK., KURTALAN SK., LIMAN DERE, LİMAN DERE SK., MUSTAFA KARACAOGLU, MUSTAFA KARACAOĞLU SK., MÜMIN, MÜMİN SK., NECATI KOCAAGA, NECATİ KOCAAĞA SK., OTAG, OTAĞ SK., ÖZALP, ÖZALP SK., ÖZBEK SK., RÜZGAR TEPESI YOLU, RÜZGAR TEPESİ YOLU SK., SAHIL, SAHİL SK., SEKA KAMPI CD., SORGUN, SORGUN SK., ŞENLER SK., TOPAĞAÇLAR YOLU SK., UHUT CD., YENI MAH. KAMP YOLU, YENIAY, YENİ MAH. KAMP YOLU SK., YENİAY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 10 Ağustos Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KALBURCU mahallelerinde BEKTASLI MEVKII, BEKTAŞLI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 10 Ağustos Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKARMUT, SARIAHMETLER, SARICAALI, SARICAALİ, TOPLUCA mahallelerinde KÖY SOKAĞI, BEŞKEŞ MEVKİİ KÜME EVLER, BEYAZITLAR MEVKII, BEYAZITLAR MEVKİİ, CABBARLAR MEVKII, CABBARLAR MEVKII KÜME EVLER, ÇILLER MEVKII KÜME EVLER, ÇOBANALILER MEVKII, ÇOBANALİLER MEVKİİ KÜME EVLER, İZMİT KANDIRA YOLU SK, KARAKIRAZ MEVKII, KARAKİRAZ MEVKİİ KÜME EVLER, KASIMLAR MEVKII, KEREMLER MEVKII, KIRKARMUT MERKEZ MEVKII, KORUKLAR MEVKII, RAMAZANPASALAR MEVKII, RAMAZANPAŞALAR MEVKİİ KÜME EVLER, SARICAALI MERKEZ MEVKII, SARICAALI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, TAHTACILAR MEVKII, TAHTACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, TOPLUCA SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÜTÜK MEVKII, YAHYALAR MEVKII, YAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 10 Ağustos Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKARMUT, SUCUALI, SUCUALİ mahallelerinde KIRKARMUT DURAKLI MEVKII, KIRKARMUT DURAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, SUCUALI MERKEZ MEVKII, SUCUALİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 10 Ağustos Cumartesi 05:00-07:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAYLACIK mahallelerinde BASRA, BASRA SK., DOSTLUK, DOSTLUK SK., ERKUL SK., FERHAN, FERHAN SK., HALIL AGA, HALİLAĞA SK., HİMMET SK., KANAL SK., KANALYOLU CD., KARAMÜRSEL, KARAMÜRSEL CD., KAVALLIOGLU, KAVALLIOĞLU SK., KILIÇ, KILIÇ SK., KIVILCIM, KIVILCIM SK., MERT INAN, METIN, METIN SK., MEVLEVİ SK., SEDİR SK., SEVDA SK., ŞAHİNKAYA SK., ŞEFKAT SK., ULUBAT SK., ULUBATLI, YAYLACIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 10 Ağustos Cumartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER mahallelerinde BARBAROS, BARBAROS CD., BERRAK SK., ÇAKIR SK., ÇİSE SK., EMPAY SK., FURUNCU, GÜNAY SK., IHSAN, ILIM, KESKIN, KESKİN, SAHINTÜRK, ŞAHİNTÜRK SK., TÜRKKAN, YILDIZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 10 Ağustos Cumartesi 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLIPINAR SB, SEPETLİPINAR mahallelerinde ANKA, ARPALIK, ARPALIK CD., AY SK., BALLI BADEM SK, BAŞARAN SK., BEREN, BEREN SK., BOZA ÇİÇEĞİ SK., CAMILI SK., D-130 KARAYOLU CD., DADAS, DADAŞ SK., DEMOKRATLAR, EMİNOĞLU SK., FEZA SK., İBİŞOĞLU SK., KABACA, KAÇKARLAR SK., KARACA SK., KARAKALDIRIM CD., KARINCA DERE, KARINCA DERE SK., KIRYOLU SK., KOCAELİ SERBEST BÖLGE YOLU SK, KUZYELİ SK., LİVANELİLER SK., LOZAN, LOZAN CD., OSMAN SENOL, OSMAN ŞENOL CD., PETEK, PETEK SK., POSTACI, SOYSAL SK., ŞEN SK., ŞİMAL SK, TATAR SK., YETİM SK., YILDIZLAR, YILDIZLAR SK., ZİYARET SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 10 Ağustos Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SÜLEYMANIYE mahallelerinde SÜLEYMANIYE MERKEZ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 10 Ağustos Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMESE ATATÜRK, AKMESE CUMHURIYET, AKMEŞE ATATÜRK, AKMEŞE CUMHURİYET, KARAABDÜLBAKI, SAPAKPINAR, SULTANİYE, SÜLEYMANİYE mahallelerinde 5102. SK., 5103. SK., 5104. SK., 5105. SK., 5106., 5106. SK., 5107. SK., 5108. SK., 5109. SK., 5110. SK., 5111. SK., 5112. SK., 5113. SK., 5114. SK., 5115. SK., 5116. SK., 5118. SK., 5121. SK., 5122. SK., 5123. SK., 5124., 5125. SK., 5126. SK., 5127. SK., 5128. SK., 5130., 5130. SK., 5131., 5131. SK., 5132. SK., 5133. SK., 5134., 5134. SK., 5136. SK., 5144. SK., 5145., 5145. SK., 5147, 5147., 5151., 5152., 5153., 5154, BENT, BENT SK., CİVCİVOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, IBRAHIM KARAKURT, İBRAHİM KARAKURT CD., KAPAKLI YOLU SK., KARAABDÜLBAKI MERKEZ MEVKII, KARAABDÜLBAKİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KUSÇUBASI ESREF SENCER, KUŞÇUBAŞI EŞREF SENCER CD., MECİDİYE KÖYÜ YOLU SK, MENDERES, MENDERES CD., NIZAMOGLU ISMAIL, NİZAMOĞLU İSMAİL, NİZAMOĞLU İSMAİL CD., ÖZSOY AĞRASI MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI KONUTLAR MEVKII, PINARLI KONUTLAR MEVKİİİ KÜME EVLER, PİR AHMET YOLU SK., SAPAKPINAR MERKEZ MEVKII, SAPAKPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SULTANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLEYMANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YELKEN KONUTLARI MEVKİİ KÜME EVLER, YENI YERLESIMLER MEVKII, YENİ YERLEŞİMLER MEVKİİ, YENİ YERLEŞİMLER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 10 Ağustos Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTDERE mahallelerinde ISLAMKÖY MEVKII, İSLAMKÖY MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 10 Ağustos Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR, GEDIKLI, GEDİKLİ, UZUNBEY, ZEYTINBURNU, ZEYTİNBURNU mahallelerinde ALACAHAN SK., ATATÜRK, ATATÜRK CD, ATMACA SK, ATMACA SK., BAĞDAT SK., BAŞER SK., BATIHAN SK., BAYRAKTAR YOLU, BAYRAKTAR YOLU SK., BODUROGLU MEVKII, BODUROĞLU MEVKİİ, BODUROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, CELAL, CELAL SK., CEYHAN, CEYHAN SK., CIVCIVOGLU MEVKII, CUMHURİYET. CD., ÇENGEL CD., ÇİMEN SK., DONBAYCI MEVKII, DONBAYCI MEVKİİ KÜME EVLER, ELİSA, ELMACI MEVKII, ELMACI MEVKİİ KÜME EVLER, ERBAB SK., ERKİN SK., FENERLİ SK., GÜLSER SK., HARA, HARA SK., HASEKİ, KABAKÇI MEVKII, KABAKÇI MEVKİİ KÜME EVLER, KANGAL SK., KİBAR SK., KÖYYOLU SK., KUŞDİLİ SK., MANCARCI MEVKII, MANCARCI MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAOGLU MEVKII, MOLLAOĞLU MEVKİİ KÜME EVL, MOLLAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, MÜSLIM SK., MÜSLİM SK., PERÇEM SK., PINAR SK., REFORM CD., SABAH, SABAH SK., SADAKAT SK., SAYDAM SK., SONBAHAR SK., SONGÜL SK., SUBAY SK., TAN SK., TEPEKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TESKERE SK., VURALLAR SK., YURTERİ SK., YÜCELEN SK., ZÜBEYDE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 10 Ağustos Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, AKPINAR, ÇAMÇUKUR, EREGLI, EREĞLİ, KARAAHMETLİ, KARAPINAR, KAYACIK, OSMANIYE, OSMANİYE, PAZARKÖY, SAFIYE, SAFİYE, SULUDERE, TEPEKÖY, ULASLI YALI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 1046., 1056. SK., 202. CD, 208. CD., 2808., 2818., 2825., 2875., AGAH EFENDİ SK., BALABAN MEVKII, BALABAN MEVKİİ, BALABAN MEVKİİ KÜME EVLER, CEVHER, CEVHER SK., ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, ÇATALÇESME, ÇAYIR MEVKII, ÇAYIR MEVKİİ, ÇAYIR MEVKİİ KÜME EVLER, DOGA KENT MEVKII, DOĞA KENT MEVKİİ KÜME EVLER, DOLAYLAR MEVKİİ SK., GÜDELER, GÜDELER SK., İZZET AÇIKBAŞ SK., KARADENİZ SK., KARAPINAR ASAGI MEVKII, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MERKEZ MEVKII, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR-NUSRETİYE YOLU SK, KIBLEPINAR, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK, ORMAN, ORMAN SK., PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFIYE MERKEZ MEVKII, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFİYE-OSMANİYE YOLU SK, SULUDERE MERKEZ MEVKII, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SUNNI BABA, SUNNİ BABA, SUNNİ BABA SK, SUNNİ BABA SK., SUNNİBABA SK., SUNNU BABA MEVKII, SUNNU BABA MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHİN TEPESİ VİLLALARI MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKE BABA, TEPE MEVKII, TEPE MEVKİİ, TEPE MEVKİİ KÜME EVLER, UZUNDERE MEVKİİ KÜME EVLER, ÜÇKARDESLER, YUKARI MEVKİİ, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 10 Ağustos Cumartesi 00:10-05:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, BARIŞ, ÖZGÜRLÜK, PELİTLİ, ŞEKERPINAR mahallelerinde 1805/3. SK., 253/2. SK., 268. SK., 3202. SK, 3210., 3236. SK., 3249, 3252., 3253, 3253., 3254., 3256., 3258. SK, 3262., ARMUTLU SK., BANU SK., CAN SK., ÇİÇEK SK., DEĞİRMEN YOLU SK, DERE SK., ELMALI SK., EROĞLU SK., GEBZE CD., GİZEM SK., KAMBER KAYNAĞI SK., MEZARLIK SK., OKUL SK., ORGANIZE, ORGANİZE CD., ÖZDEN SK., PELİTLİ YOLU CD., SILE CD., ŞİLE CD., TURUNÇ SK., YANYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 10 Ağustos Cumartesi 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde AYÇA, AYÇA SK., AYÇIÇEK, AYÇİÇEK SK., BASAK, BAŞAK SK., BESTE, BESTE SK., BİLLUR SK., DEFNE, DEFNE SK., FEVZİ ÇAKMAK CD., GÖKTÜRK SK., KANARYA SK., MARMARA CD., SARMAŞIK SK., TURGUT, TURGUT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 10 Ağustos Cumartesi 00:10-05:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, TOSB mahallelerinde 1. CD, 3222, 3222., 3222. SK., 3225, 3225., 3225. SK., 3226., 3227., 3227. SK., 3228., 3228. SK., 3230., 3231, 3231., 3233. SK., 3235. SK., 3236., 3237. SK., 3238, 3240, 3240., 3241. SK., 3242., 3242. SK., 3243., 3243. SK., 3243/1., 3244. SK., 3246., 3247, 3247., 3248, 3248., AKASYA SK., AYBEK SK., CEREN SK., ÇINAR SK., ÇİĞDEM SK., DOĞRULAR SK., EREN SK., FIRAT SK., GEBZE ORGANİZE SANAYİ BAĞLANTI, GÜL SK., KARANFİL SK., KÖMÜRCÜLER SK., LALE SK., MERVE SK., ÖMÜR SK., ÖZPINAR SK., ÖZYILDIZ SK., SEVGİ SK., SUDE SK., SÜMBÜL SK., YILMAZ SK., ZAKKUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 10 Ağustos Cumartesi 01:30-01:50 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS SB mahallelerinde DR.ZEKİ ACAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 10 Ağustos Cumartesi 01:30-01:50 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZPINAR, PELİTLİ, TAVSANLI, TAVŞANLI mahallelerinde 10. SK., 13. SK., 4505. SK, 4510., 4512, 4513, 4513., 4513. SK., 4519. SK., 4521. SK., 4522., 4548., 6. SK., ÇUKUR SK., KARABIYIK SK., KASIMPATI SK., KÖMÜRCÜOGLU CD., SEZER SK., ŞAHİN SK., YENI BAGDAT, YENİ BAĞDAT CD., ZEKİYE ÇEŞMESİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 10 Ağustos Cumartesi 01:30-01:50 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTAN ORHAN mahallelerinde 1102. SK., 1184. SK., 1196. SK., HASKÖY SANAYI SITESI, HASKÖY SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER, KERESTECILER SANAYI SITESI, KERESTECİLER SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 10 Ağustos Cumartesi 01:30-01:50 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVSANLI, TAVŞANLI mahallelerinde KÖMÜRCÜOGLU, ÖMER COŞKUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 10 Ağustos Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 4442., 4443., 4464, ELİF SK., HANIMNİNE SK., NİLÜFER SİTESİ YOLU SK, NİLÜFER SK., TAVŞANLI YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 10 Ağustos Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIŞ, MUALLIMKÖY, MUALLİMKÖY mahallelerinde 1804/4. SK., 1805. SK., 1805/4., 1805/4. SK, 1805/5. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 10 Ağustos Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZPINAR, KİRAZPINAR mahallelerinde 2708. SK., 2775. SK., 2776. SK., 2779., 2779. SK., 2780., 2780. SK., 2780/1. SK., 2780/2. SK., 2780/3., 2780/3. SK., 2781. SK., 2782. SK., 2782/1. SK., 2783. SK., 2784. SK., 2784/1. SK., 2784/2. SK., 2784/3. SK., 2784/4. SK., 2785. SK., 2786. SK., IZMIT-ISTANBUL OTOBAN, KİRAZPINAR EVLERİ 5819 ADA KÜME EVLER, SEHIT ALI GAFFAR OKKAN CD., ŞEKERPINAR-GEBZE YOLU CD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 10 Ağustos Cumartesi 11:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DENIZLI, DENİZLİ mahallelerinde 3422, 3422., ORKİDE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 10 Ağustos Cumartesi 01:30-01:50 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDI IPEKÇI, ABDİ İPEKÇİ, CUMHURİYET, DILISKELESI, DILOVASIOSB, DİLİSKELESİ, ESKIHISAR, ESKİHİSAR, ISTASYON, İSTASYON, KÖŞKLÜ ÇEŞME, MUALLIMKÖY, MUALLİMKÖY, SIRASÖĞÜTLER, TATLIKUYU mahallelerinde 1301. SK., 1301/1., 1301/1. SK., 1301/2. SK., 1301/3. SK., 1301/4. SK., 1301/5. SK., 1302. SK., 1302/1. SK., 1302/3. SK., 1302/4., 1302/4. SK., 1302/5. SK., 1303/4. SK., 1308/4., 1308/4. SK., 1308/5. SK., 1308/6. SK., 1308/7. SK., 1401. SK., 1402. SK., 1403/1. SK., 1403/2. SK., 1404. SK., 1405. SK., 1405/1. SK., 1406. SK., 1406/1., 1406/1. SK., 1407. SK., 1408. SK., 1409. SK., 1409/1. SK., 1409/2. SK., 1410., 1410. SK., 1410/1. SK., 1411. SK., 1412., 1412. SK., 1413. SK., 1414. SK., 1415., 1415. SK., 1416., 1416. SK., 1417. SK., 1418. SK., 1420. SK., 1420/1., 1420/1. SK., 1420/2., 1420/2. SK., 1421. SK., 1421/1. SK., 1421/2. SK., 1421/3. SK., 1422., 1422. SK., 1422/1. SK., 1423. SK., 1423/1. SK., 1424., 1424. SK., 1425/1., 1425/1. SK., 1426., 1426. SK., 1426/1. SK., 1426/2. SK., 1426/3., 1426/3. SK., 1427., 1427. SK., 1427/1. SK., 1427/2. SK., 1427/3., 1427/3. SK., 1428. SK., 1429., 1429. SK., 1430. SK., 1430/1., 1430/1. SK., 1431., 1431. SK., 1432. SK., 1433., 1433. SK., 1434. SK., 1435. SK., 1436., 1436. SK., 1437. SK., 1438., 1438. SK., 1438/1. SK., 1438/2. SK., 1439. SK., 1440., 1440. SK., 1441., 1441. SK., 1442. SK., 1443., 1443. SK., 1444., 1444. SK., 1444/1. SK., 1445. SK., 1445/10. SK., 1445/11. SK., 1445/12. SK., 1445/13., 1445/13. SK., 1445/14., 1445/14. SK., 1445/15. SK., 1445/17. SK., 1445/2., 1445/2. SK., 1445/3. SK., 1445/4., 1445/4. SK., 1445/5. SK., 1445/6. SK., 1445/7. SK., 1445/8. SK., 1445/9. SK., 1447. SK., 1448., 1448. SK., 1449., 1449. SK., 1450. SK., 1451. SK., 1452., 1452. SK., 1454. SK., 1456., 1456. SK., 1458. SK., 1459. SK., 1460. SK., 1461. SK., 1462. SK., 1463. SK., 1465. SK., 1466. SK., 1468., 1468. SK., 1468/1., 1468/1. SK., 1469. SK., 1470. SK., 1470/1. SK., 1471., 1471. SK., 1472. SK., 1473., 1473. SK., 1474., 1474. SK., 1474/1. SK., 1475., 1476. SK., 1477. SK., 1477/1., 1477/1. SK., 1478., 1478. SK., 1479. SK., 1480., 1480. SK., 1481., 1481. SK., 1482., 1482. SK., 1483., 1483. SK., 1484., 1484. SK., 1485., 1485. SK., 1486. SK., 1495/2. SK., 1519. SK., 1520. SK., 1521., 1521. SK., 1522. SK., 1523/1. SK., 1524. SK., 1526. SK., 1601/2. SK., 1603. SK., 1604/2. SK., 4108., 563. SK., 613. SK., 701., 701. SK., 701/1. SK., 702. SK., 702/1. SK., 702/2. SK., 702/3. SK., 703. SK., 704. SK., 704/1. SK., 704/2. SK., 705. SK., 706. SK., 706/1. SK., 707. SK., 707/1. SK., 708. SK., 708/1. SK., 709. SK., 710. SK., 710/1. SK., 711. SK., 712., 712. SK., 712/1. SK., 712/2. SK., 712/3. SK., 713., 713. SK., 713/1. SK., 713/2. SK., 713/3. SK., 714. SK., 714/1. SK., 714/2. SK., 714/3. SK., 715. SK., 716. SK., 717., 717. SK., 718., 718. SK., 719. SK., 720., 720. SK., 721., 721. SK., 721/1. SK., 721/2., 721/2. SK., 721/3. SK., 721/4. SK., 722. SK., 723., 723. SK., 724. SK., 724/1. SK., 724/2. SK., 725. SK., 726., 726. SK., 727. SK., 728. SK., 728/1. SK., 729., 729. SK., 729/1. SK., 729/2. SK., 729/3. SK., 730. SK., 731. SK., 732. SK., 732/1. SK., 732/2. SK., 732/3. SK., 732/4., 732/4. SK., 732/5. SK., 733. SK., 734., 734. SK., 734/4., 734/4. SK., 735., 735. SK., 735/2. SK., 735/3. SK., 738. SK., 739. SK., 739/1. SK., 739/2. SK., 740. SK., 746/4., 746/4. SK., 748., 748. SK., 752. SK., 754. SK., 756/1. SK., 800. SK., 800/1. SK., ADNAN MENDERES CD., AKŞEMSETTİN CD., BEYAZIT, BEYAZIT CD., BIRLIK, BİRLİK CD., CUMHURIYET, CUMHURİYET CD., ÇELİKOĞLU CD., DENIZ, DENİZ CD., ESATBEY, ESATBEY CD., ESKIHISAR FERIBOT YOLU, ESKİHİSAR FERİBOT YOLU CD., ETHEM BEY CD., GAZİ DEDE CD., GÜNEY YANYOL, GÜNEY YANYOL CD., ISTASYON CD., İSTASYON CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KAZIM KARABEKİR CD., KÖRFEZ, KUZEY MARMARA OTOYOLU, LIMAN, LİMAN CD., MARSHALL, MARSHALL SK., MUALLIM KÖY, OKUL, OKUL CD., PLEVNE, PLEVNE CD., POLATKAN, POLATKAN CD., SAİDİ NURSİ CD., SAYGIN, SAYGIN CD., SEHIT ABDULLAH HOROZ, SEHIT MÜCAHIT OKUR, SOĞUKSU SK., ŞEHİT MÜCAHİT OKUR CD., TOPÇULAR, TOPÇULAR CD., YESILIRMAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 10 Ağustos Cumartesi 01:30-01:50 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MİMAR SİNAN, ORHANGAZİ mahallelerinde 231/3. SK., 511. SK., 521. SK., 522. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 10 Ağustos Cumartesi 01:30-01:50 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, DEMIRCILEROSB, DILOVASIOSB, FATIH, FATİH, GEBZE, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN, ORHANGAZI, ORHANGAZİ, TAVSANCIL, TURGUT ÖZAL mahallelerinde 101. SK., 102. SK., 103. SK., 104. SK., 105. SK., 107., 107. SK., 108. SK., 110. SK., 111., 111. SK., 112. SK., 112/1. SK., 113. SK., 114. SK., 115. SK., 116., 116. SK., 117. SK., 118., 118. SK., 119. SK., 119/1. SK., 120. SK., 120/1., 120/1. SK., 120/2. SK., 121., 121. SK., 122. SK., 123. SK., 124. SK., 125. SK., 201. SK., 202. SK., 203. SK., 204. SK., 205., 205. SK., 206. SK., 207., 207. SK., 207/1. SK., 209. SK., 211. SK., 211/1. SK., 212. SK., 212/1. SK., 213. SK., 214. SK., 216. SK., 217. SK., 221. SK., 222. SK., 223. SK., 223/1., 223/1. SK., 224., 224. SK., 225., 225. SK., 226. SK., 226/1. SK., 227. SK., 227/1. SK., 227/2. SK., 228. SK., 228/1. SK., 228/2. SK., 229. SK., 230/1. SK., 230/2. SK., 231. SK., 231/1. SK., 231/2., 231/2. SK., 232. SK., 232/1. SK., 232/2. SK., 232/3. SK., 233. SK., 233/1. SK., 234., 234. SK., 234/1. SK., 235. SK., 235/1. SK., 236. SK., 237. SK., 238. SK., 239. SK., 240. SK., 240/1. SK., 240/2., 240/2. SK., 240/3. SK., 241. SK., 242. SK., 242/1. SK., 243. SK., 244. SK., 245., 245. SK., 246. SK., 248. SK., 249. SK., 250. SK., 251/1. SK., 252. SK., 301. SK., 401., 401. SK., 401/1. SK., 401/2. SK., 401/3. SK., 402. SK., 501. SK., 501/2., 501/2. SK., 501/3. SK., 501/4. SK., 502. SK., 503. SK., 504., 504. SK., 504/1. SK., 505. SK., 505/1., 505/1. SK., 506. SK., 507. SK., 508. SK., 509. SK., 510., 510. SK., 512., 512. SK., 512/1. SK., 512/2. SK., 513. SK., 513/1. SK., 513/2. SK., 513/3. SK., 513/4. SK., 514. SK., 514/1., 514/1. SK., 515. SK., 516. SK., 516/1. SK., 516/2. SK., 517., 517. SK., 517/1. SK., 518., 518. SK., 518/1. SK., 518/2. SK., 519. SK., 520. SK., 521/1. SK., 525. SK., 528. SK., 529. SK., 530., 530. SK., 530/1. SK., 530/2. SK., 531. SK., 532/1. SK., 532/2. SK., 533. SK., 533/1. SK., 534. SK., 534/1. SK., 535. SK., 536. SK., 537. SK., 538. SK., 538/1., 538/2. SK., 538/3. SK., 539. SK., 539/1. SK., 539/10. SK., 539/2., 539/2. SK., 539/3. SK., 539/4. SK., 539/5. SK., 539/7. SK., 539/8. SK., 539/9. SK., 540. SK., 540/2. SK., 541. SK., 541/1. SK., 542. SK., 542/1., 542/1. SK., 542/2. SK., 543. SK., 543/1. SK., 544. SK., 545. SK., 545/1. SK., 546., 546. SK., 547. SK., 547/1. SK., 550. SK., 550/1. SK., 557., 557. SK., 557/1. SK., 557/2. SK., 558. SK., 559. SK., 559/1. SK., 560. SK., 561. SK., 562. SK., ADAKÖY KÖYÜ MERKEZ, ASALET, ASALET CD., BAGDAT, BAĞDAT CD., BARIŞ CD., BILAL-I HABES, BİLAL-İ HABEŞ CD., ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ CD., ÇEVRE YOLU SK, D-4001, DENEME SK., ELMACIK DERE YOLU SK., FABRIKALAR, FABRİKALAR CD, FARABI, FARABİ CD., GEYLANI, GEYLANİ CD., HÜRRIYET, HÜSEYİNBAŞ, IBN-I SINA CD., ISTIKLAL, ISTIKLAL CD., İBN-İ SİNA CD., İSTIKLAL CD., İSTİKLAL, İSTİKLAL CD, KARABEY, KARABEY CD., KARDES, KARDEŞ CD., MANASTIR TEPE SK, MEHMET AKİF ERSOY CD., MIMAR SINAN, NECİP FAZIL CD., SANAYI, SEVİL EKREM, ŞEYH ŞAMİL CD., UZUNTARLA, UZUNTARLA SK, VALILER, YANYOL CD., YASEMIN, YASEMİN CD., YAVUZ SULTAN SELIM, YAVUZ SULTAN SELİM CD., YUNUS EMRE, YUNUS EMRE(OSB'DE KALIYOR) CD., YUNUS EMRE_BİR KISMI OSB DE KALIYOR CADD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 10 Ağustos Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHATLI, ALIHOCALAR, DURAKLI, ELBIZLI, ELBİZLİ, EMEK, HATIPLER, HATİPLER, İNÖNÜ, KARGALI, TEPECIK, TEPECİK, TEPEMANAYIR, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 106. SK., 3120., 3120. SK., 3121. SK, 3122., 3122. SK, 3123., 3123. SK, 3124., 3124. SK, 3125., 3125. SK, 3126., 3501, 3501., 3501. SK., 3510., 3511., 3525, 3525., 3540., 3541., 3541. SK, 3542., 3550., 3550. SK., 3555., 3556, 3556., 3556. SK., 3558., 3559 SK, 3601., 3601. SK., 3610., 3620., 3620. SK., 3630., 3703., 3705, 3705., 3706., 3706. SK, 3707. SK, 3708., 3708. SK, 3720., 3721., 3722., 3730., 3730. SK., 3740, 3740., 3901., 3901. SK., 3910., 3911. SK, 3912., 3913, 3913., 3916., 3920. SK., 3924, 3924., 3924. SK., 3932., 3950., 3950. SK., 4602. SK, 4603. SK, 4610., 4620., 4621. SK, 4630., 4640. SK., 4701. SK, 4705., 4720., AKYOL SK., ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AŞIR SK., AYDOĞDU SK., AYVA ÇAYIRI, AYVA ÇAYIRI SK., BAĞ İÇİ SK., BAĞ SK., BILGE ATATAS, BİLGE ATATAŞ CD., BOSNA CD., CAMİ SK., CEBELİ SK., ÇAMLIK SK., ÇEŞME ALTI SK., ÇORUH SK., DAR SK., DEDE SK., DEĞİRMENCİ SK., DERYA SK., DOĞAN SK., DOST SK., DURAKLI, DURAKLI CD., ELBIZLI, ELBİZLİ SK, ELEŞLİ SK., ESENYOL SK., ESKİ İSTANBUL YOLU CD., FINDIKLAR SK., GELGÖR SK., GÖLCÜK, GÖLCÜK CD., GÜNEŞ SK., GÜRSOY SK., HARMAN SK., HATIPLER, HATİPLER CD., İsimsiz59, KABAKULAK SK., KANCILI, KANCILI SK., KARGA PINARI CD., KARGALI, KARGALI CD., KAYABAŞI SK., KIŞLA SK., KIZILCIK GEÇIDI, KIZILCIK GEÇİDİ, KIZILCIK GEÇİDİ SK., KIZILKAN SK., KÖY SOKAĞI SK, KÖY YERİ SK., KUMLU SK., KURUÇESME, KURUÇEŞME SK., MANİ SK., MELEMEZLI, MELEMEZLİ CD., MEVLANA SK., MUTLU SK., NALBANT SK., OLUKLU SK., OTLUK SK., PAKOVA, PAKOVA SK., PARK SK., PINARBAŞI SK., POYRAZ SK., SEDA SK., TEPE HARMAN SK., TEPEMANAYIR, TEPEMANAYIR SK, TEZCAN SK., TINGIRLAR SK., TÜTÜN SK., ULUÇINAR SK., YAGCILAR CUMHURIYET, YAKUPBEY SK., YENİYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 10 Ağustos Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 15, ABDI IPEKÇI, ABDİ İPEKÇİ, AKPINAR, ALİKAHYA FATİH, BAYRAMOĞLU, CEDIDIYE, ELMALIK, FEVZİÇAKMAK, HACIHALIL, İSTASYON, KARA HACIMUSA, KAYACIK, KEMALİYE, KÖSELER, MAKSUDIYE, MERKEZ, N KENDISI, SARAYYERI, TAŞKÖPRÜ, YALI mahallelerinde 1231/1., 1555/1. SK., 1558/1. SK., 1559. SK., 1559/1. SK., 1559/2. SK., 1560. SK., 1560/1. SK., 1561., 16044., 208., 234 SK., 2748., 3. CD., 5600., 7330., 8092., 8097., ALPARSLAN TÜRKEŞ CD., ARDIÇ SK., ARIZLI TOKİ KONUTLARI SK., ELMALIK MAHALLE YOLU, FATİH SULTAN MEHMET CD., ISTANBUL, KAPTAN SK., MELTEM CD., RESAT NURI GÜNTEKIN, REŞAT NURİ GÜNTEKİN CD., SERVET BUCURGAT, ŞEHİT ABDULLAH HOROZ CD., ŞEHİT HİKMET CAN CD., YILDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 10 Ağustos Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ mahallelerinde AZİM SK., BAYDUR, BAYDUR SK., BİLEN SK., BİNNAZ SK., CEZMİ SK., DORUK, DORUK SK., NİYAZ SK., PERTEV SK., ŞEHİT MEHMET SELİM KİRAZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 10 Ağustos Cumartesi 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİ mahallelerinde ASLI SK., KARANİ SK., YEDİVEREN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.