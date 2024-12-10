10 Aralık İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 10.12.2024 - 10:02

Güncelleme: 10.12.2024 - 10:02

İZMİR ilinde 10 Aralık Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-10 2024-12-10 09:00:00.503-2024-12-10 15:00:00.818 saatleri arasında Zeytindağ; , İsimsiz39, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz57, İsimsiz62, Atatürk Cd., Cami Sk., Hakkı Korkmaz Sk., Lise Cd., Reşadiye Cd., Park Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-10 2024-12-10 09:00:00.737-2024-12-10 16:00:00.637 saatleri arasında Işıklı; İsimsiz9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-10 2024-12-10 09:00:00.737-2024-12-10 16:00:00.637 saatleri arasında Kireli; , İsimsiz40, İsimsiz26, İsimsiz43, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz44, İsimsiz50, İsimsiz31, İsimsiz48, İsimsiz49 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-10 2024-12-10 09:00:00.737-2024-12-10 16:00:00.637 saatleri arasında Kürdüllü; İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-10 2024-12-10 09:00:00.737-2024-12-10 16:00:00.637 saatleri arasında Boynuyoğun; İsimsiz15, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz36, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-10 2024-12-10 09:00:00.737-2024-12-10 16:00:00.637 saatleri arasında Çiniyeri; , İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz19, İsimsiz9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-10 2024-12-10 09:00:00.737-2024-12-10 16:00:00.637 saatleri arasında Adnan Menderes; , İsimsiz17, İsimsiz50, İsimsiz52, İsimsiz54, İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz75 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-10 2024-12-10 09:00:00.737-2024-12-10 16:00:00.637 saatleri arasında Toki; , KİREÇTEPE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-10 2024-12-10 09:00:00.737-2024-12-10 16:00:00.637 saatleri arasında Kahrat; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-10 2024-12-10 09:00:00.737-2024-12-10 16:00:00.637 saatleri arasında Peşrefli; , İsimsiz53 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-10 2024-12-10 09:00:08.613-2024-12-10 17:00:18.039 saatleri arasında Dirmil; Kınalı Sk., Zincirli Sk., Okul Sk., Narlık Sk., Mevlana Sk., Kurtlar Sk., Döşemelik Sk., Dutlu Sk., Değirmendere Sk., Aydınlık Sk., Alparslan Sk., Aldaş Sk., İsimsiz17, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-10 2024-12-10 09:30:55.864-2024-12-10 12:00:19.588 saatleri arasında Yenibağarası; 1041, 1045, , 1047, 1042 Sk., 1044, 1046, 1047, İmam Tepe Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-10 2024-12-10 09:30:55.864-2024-12-10 12:00:19.588 saatleri arasında İsmetpaşa; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-10 2024-12-10 09:30:55.864-2024-12-10 12:00:19.588 saatleri arasında Fevzipaşa; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-10 2024-12-10 09:30:55.864-2024-12-10 12:00:19.588 saatleri arasında Atatürk; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-10 2024-12-10 10:00:56.681-2024-12-10 12:00:13.954 saatleri arasında Hacıveli; İsimsiz36, 434, 430. Sk., 415. Sk., 20/4. Sk., 20. Sk., İsimsiz37, İsimsiz34, İsimsiz5, İsimsiz6, 415, İsimsiz4, 434, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-10 2024-12-10 10:00:00.067-2024-12-10 13:00:00.623 saatleri arasında Arıkbaşı; Cumhuriyet Sk., Cami1 Sk., Bahar Sk., Arıkbaşı Cd., ARIKBAŞI BAĞLANTI YOLU, Akçam Sk., 4 EYLÜL, İsimsiz57, İsimsiz41, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz28, İsimsiz25, İsimsiz13, , HUZUR, Göçmen Sk., Hürriyet1 Sk., OKUL, Sevgi Yolu Sk., Yeşilçam Sk., Çırpı İstasyon Sk., İmamevi Sk., ARIKBAŞI HÜRRİYET elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-10 2024-12-10 10:00:00.067-2024-12-10 13:00:00.623 saatleri arasında Kızılcaova; CANLI İSTASYON elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-10 2024-12-10 10:00:00.067-2024-12-10 13:00:00.623 saatleri arasında Çiftçigediği; İsimsiz7, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-10 2024-12-10 10:00:22.53-2024-12-10 16:00:30.995 saatleri arasında Dalyan; 4234/1. Sk., 4234. Sk., 4233. Sk., 4232. Sk., 4231. Sk., 4230. Sk., 4227. Sk., 4226. Sk., 4225. Sk., 4224. Sk., 4223. Sk., 4222. Sk., 4221. Sk., 4219. Sk., 4218, 4191. Sk., 4190. Sk., 4189. Sk., 4187. Sk., 4186. Sk., 4185. Sk., 4175. Sk., 4174. Sk., 4173. Sk., 4172. Sk., 4171. Sk., 4170. Sk., 4169. Sk., 4168. Sk., 4166. Sk., 4165. Sk., 4164. Sk., 4163/1. Sk., 4163. Sk., 4162. Sk., 4159. Sk., 4158. Sk., 4157. Sk., 4154. Sk., 4153. Sk., 4152. Sk., 4151. Sk., 4150. Sk., 4149. Sk., 4148. Sk., 4147. Sk., 4146. Sk., 4145. Sk., 4143. Sk., 4142. Sk., 4141. Sk., 4137. Sk., 4136. Sk., 4135. Sk., 4134. Sk., 4133. Sk., 4132. Sk., 4131. Sk., 4130. Sk., 4129. Sk., 4128. Sk., 4123. Sk., 4114. Sk., 4110. Sk., 4096. Sk., 4095. Sk., 4094. Sk., 4077. Sk., 4071. Sk., 4066/1. Sk., 4066. Sk., 4057. Sk., 4045. Sk., 4043. Sk., 4041. Sk., 4037. Sk., 4033. Sk., 4032/1. Sk., 4032. Sk., 4029. Sk., 4028. Sk., 4026. Sk., 4025. Sk., 4023. Sk., 4022. Sk., 4021. Sk., 4020. Sk., 4019. Sk., 4018. Sk., 4017. Sk., 4016. Sk., 4007. Sk., 4004. Sk., 4000. Sk., 4034, 4040/1, 4040, 4234, İsimsiz30, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz5, İsimsiz1, , 4027. Sk., 4242, 4227/1, 4256. Sk., 4254. Sk., 4253. Sk., 4252. Sk., 4251. Sk., 4250. Sk., 4249. Sk., 4248. Sk., 4247. Sk., 4246. Sk., 4245. Sk., 4244. Sk., 4243. Sk., 4240. Sk., 4239. Sk., 4238, 4237. Sk., 4236. Sk., 4235. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-10 2024-12-10 10:00:22.53-2024-12-10 16:00:30.995 saatleri arasında Üniversite; 4238, 4372/1, 4421. Sk., 4420/1. Sk., 4420. Sk., 4419. Sk., 4415. Sk., 4396. Sk., 4392. Sk., 4388. Sk., 4386. Sk., 4385. Sk., 4383. Sk., 4382. Sk., 4381. Sk., 4380. Sk., 4378. Sk., 4377/1. Sk., 4377. Sk., 4376. Sk., 4374. Sk., 4373. Sk., 4372. Sk., 4370/1. Sk., 4370. Sk., 4368. Sk., 4263. Sk., 4262. Sk., 4261/1. Sk., 4261. Sk., 4260. Sk., 4259. Sk., 4258. Sk., 4242, 4241. Sk., 4228. Sk., 4419, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-10 2024-12-10 10:00:22.53-2024-12-10 16:00:30.995 saatleri arasında Sakarya; Sole Mare Restoran, 3166, 3154. Sk., 3145, 3143. Sk., 3142. Sk., 3124/1. Sk., İsimsiz23, İsimsiz7, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-10 2024-12-10 12:00:19.208-2024-12-10 13:00:27.557 saatleri arasında Erzene; , 130. Sk., 130/5. Sk., 130/6. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-10 2024-12-10 13:00:00.223-2024-12-10 16:00:00.879 saatleri arasında Ataşehir; 8221/2. Sk., , Eski Havaalanı Cd., 8216/1. Sk., 8217/1. Sk., 8220. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-10 2024-12-10 17:00:47.723-2024-12-10 18:00:57.502 saatleri arasında Kazım Dirik; 269. Sk., 271/1. Sk., , Lozan Cd., Barbaros Cd., Avcı Ramazan Sk., 387. Sk., 272. Sk., 267. Sk., 271. Sk., 270. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.