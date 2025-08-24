10 bin atama iddialarına bakanlıktan yalanlama

Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.08.2025 19:10:00
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 10 bin atama yapacağı iddialarıyla ilgili “yalanlama” açıklaması yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Bakanlık 10 bin personel atamayı planlıyor' şeklindeki sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

"DUYURULAR YALNIZCA RESMİ KANALLARIMIZ ÜZERİNDEN YAPILMAKTADIR"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesapları üzerinden yapılan 'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 10 bin personel atamayı planlıyor' şeklindeki paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımızın personel alımlarına ilişkin tüm duyurular yalnızca resmi kanallarımız üzerinden yapılmaktadır" denildi.

