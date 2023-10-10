10 Ekim Ankara Garı Katliamı'nda yaşamı yitirenler anıldı: 'Er yada geç katiller kaybedecek'

Yayınlanma: 10.10.2023 - 20:24

Güncelleme: 10.10.2023 - 20:24

Ankara Gar Katliamının üzerinden tam 8 sene geçti. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB) çağrısıyla Kadıköy İskele Meydanında 10 Ekim Ankara Gar Katliamı’nda katledilenler anıldı. Anmaya birçok siyasi parti temsilcisinin yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik de katıldı.

Yurttaşlar, "10 Ekim' i unutturma" ve "Katillerden hesabı emekçiler soracak" sloganları attı.10 Ekim Ankara Katliamı’nda yaşamını yitiren Dicle Deli’nin babası Faik Deli, "8 yıldır adalet peşindeyiz. 8 sene önce IŞİD'li 2 canlı bomba bütün kontrollerden geçerek, ellerini kollarını sallayarak başkentin göbeğine kadar gelip kendilerini patlattı. 104 canımız hayatını kaybetti.

500 den fazla kişi yaralandı. Yargılama sürecinde ortaya çıktı ki, Marquez'in Kırmızı Pazartesi kitabında anlatıldığı gibi, devletin güvenlikle ilgili bütün kurumlarının bilgisi olduğu katliam adım adım gelmiş." dedi.

BORCUMUZ VAR

Faik Deli sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Katliamın olduğu yere bir anıt yapılsın, bu anıt bizim yasımız olsun, toplumsal hafızamızda 10 Ekim Katliamını unutturmasın istedik. Bırakın anıt yapılmasını, meydan düzenlemesini Belediye Meclisinin bu konuda almış olduğu karar bile saklandı, uygulanmadı. Bu 8 yıl devlet ve siyasi iktidar tarafından bizim taleplerimizi yok saymakla, katliamın üstünü örtme gayretiyle geçti. Katledilen kardeşlerimiz. anne babalarımız, çocuklarımız, yoldaşlarımız bu ömürlerini bize borç olarak bıraktılar. Bu borç adalet mücadelemizle, barış mücadelemizle, eşitlik, kardeşlik mücadelemizle ödenebilecek bir borçtur. Bu borcu ödemekte kararlıyız."

KATLEDİLDİLER

DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu ise ortak basın açıklamasını okudu. Arslanoğlu, "Bundan 8 yıl önce, baskı ve sindirme politikaları üzerine kurulu saltanatlarını sürdürmek isteyen siyasi iktidar ve çevresi, Diyarbakır ve Suruç’un ardından 10 Ekim 2015’te Ankara’da DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından düzenlenen “Emek, Barış ve Demokrasi” mitingini kana buladılar. 104 canımız, yoldaşımız, arkadaşımız, eşimiz, dostumuz, çocuğumuz, her yaştan onlarca insan vahşice, hunharca, acımasızca katledildi" dedi.

MAHKEMEDE HESAP VERMEDİLER

"Hiçbir sorumlu mahkemelerde hesap vermedi, tek bir kişi bile istifa etmedi" diyen Arslanoğlu, "Bir an önce dosyayı kapatmayı arzulayan bir mahkeme karşısında 8 yıl boyunca süren davada avukatlar ısrarla sordular: “Neyi gizliyorsunuz, kimi koruyorsunuz?” diye. Siyasi iktidar ve onun mahkemesi buna cevap vermedi, veremedi. Üstelik davada, sürekli hale gelen heyet değişikliği dava dosyasının sürüncemede kalmasına neden oldu ve katliamın aydınlatılmasına engel olmaya devam ediyor" dedi.

UNUTMAYACAĞIZ

Arslanoğlu sözlerini şu şekilde noktaladı: "Katliamı planlayanları, engel olmayıp destek verenleri, katliamın ardından ambulans yerine TOMA gönderenleri, yaralılara ve kitleye gazla saldıranları ve onları yönlendirenleri asla ve asla unutmayacağız. Gerçek failleri ısrarla koruyanları, gizleyenleri unutmayacağız. Tek tek hesap soracağız ve bir bir hesap verecekler. Er ya da geç, katiller kaybedecek, emek-barış-demokrasi kazanacak"