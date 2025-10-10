10 Ekim Gar Katliamı'nın yıldönümünde Ankara Adliyesi'ne yürümek isteyenlere polis engeli! Biber gazlı müdahale başladı...

10 Ekim 2015’te KESK, DİSK, TMMOB ve TTB'nin çağrısıyla düzenlenen Emek, Demokrasi ve Barış Mitingi'ne katılmak üzere Ankara Garı önünde bir araya toplanan kalabalığa IŞİD tarafından bombalı saldırı düzenlendi.

Birkaç saniye arayla düzenlenen çifte intihar saldırılarında 100'ü aşkın kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi de yaralandı. 10 Ekim, Türkiye tarihinde en çok sivil ölüm gerçekleşen saldırı olarak kayıtlara geçti. Hayatını kaybedenler için üç gün ulusal yas ilan edildi.

Saldırıya ilişkin soruşturma yaklaşık 8 ay sonra tamamlandı, 36 kişi hakkında dava açıldı.

İddianamede IŞİD’in Türkiye sorumlusu İlhami Balı, Deniz Büyükçelebi, Edremit Türe, Yakub Şahin, Hakan Şahin, İbrahim Halil Alçay, Resul Demir, Hacı Ali Durmaz, Hüseyin Tunç, Abdülmubtalip Demir, Talha Güneş, Mehmet Kadir Cebael, Metin Akaltın, Savaş Yıldız, Burak Ormanoğlu, Suphi Alpfidan, Hasan Hüseyin Uğur, Bayram Yıldız, Kenan Kutval, Ahmet Güneş, Abdulhamit Boz, Cebrail Kaya, Ömer Deniz Dündar, Muhammet Zana Alkan, Walentina Slobodjanjuk, Mustafa Delibaşlar, Mehmedin Baraç, Nihat Ürkmez, Nusret Yılmaz, Kasım Dere, Yakup Selağzı, Erman Ekici, Yakup Karaoğlu, Yakup Yıldırım, Esin Altıntuğ ve Hatice Akaltın sanık olarak yer aldı.

14 sanığın “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme”, “kasten öldürme”, “kasten öldürmeye teşebbüs”; 22 sanığın ise “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan cezalandırılması istendi.

16 SANIK HALA YAKALANMADI

Sanıklardan 16'sına saldırıdan bu yana ulaşılamadı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nce iddianamenin kabul edilmesinin ardından sanıkların yargılanmasına 7 Kasım 2016’da başlandı.

Yargılama sırasında saldırının, birçok istihbari bilgiye rağmen gerçekleştiği ortaya çıktı.

Mağdurların avukatları, 20 Temmuz 2015'te Suruç'ta düzenlenen saldırının ardından kalabalık organizasyonlara yönelik IŞİD saldırılarının beklendiğini dile getirdi. Bu bilgilerin güvenlik güçlerine Eylül 2015'te bildirildiği, canlı bombaların isimleri ve resimlerinin bile belli olduğu ifade edildi. Gaziantep merkezli bir IŞİD hücresinin Türkiye içinde eylem arayışında olduğu, bu hücrenin kod adı "Ebu Ali" olan Yunus Durmaz tarafından yönetildiği, Durmaz’ın ise Suruç saldırısını gerçekleştiren isimlerle bağlantılı olduğu ifade edildi.

KATLİAMIN 10. YILINDA ANMA VE YÜRÜYÜŞ

10 Ekim 2015’te Ankara’daki barış ve demokrasi mitingine yönelik IŞİD’in düzenlediği canlı bomba saldırısında yaşamını yitiren 104 yurttaş için anma töreni düzenlendi.

Katliamda yaşamını yitirenleri anmak için Ankara'da bir araya gelenler Ulus Metro çıkışında buluştu.

Metro çıkışında saat 09:00'da toplananlar anma için katliamın yaşandığı Ankara Tren Garı önüne yürüdü.

Basın açıklamasını 10 Ekim Barış Derneği Başkanı avukatı Mehtap Sakinci Coşgun okudu.

Açıklamada, "Bu ülkede barış, bu uğurda yaşamını yitiren 104 insan ve nicelerine adalet gelmediği sürece, barış tesis edilmiş olmayacaktır. 10 Ekim Barış Derneği olarak 10'uncu yılında başta adalet talebimiz olmak üzere, katliamları unutmayacağız. 10 yıldır adalet dedik. Ama artık öyle bir noktaya geldik ki kararlar sinir uçlarımıza dokunuyor. Suçla bağlantısı olan herkes gün yüzüne çıkacak ve herkes hesap verecek. Hukuka aykırı kararlara rağmen adalet istiyoruz. Bu ülkenin 104 insanının hayatını saymayan, bizi tümden yok etmeye çalışan bu sisteme de gitmediğimizi yeniden hatırlatıyoruz" denildi.

"FAİLLERİ KESİNLİKLE BİR GRUP IŞİD MİLİTANI OLMADIĞI GİBİ..."

Coşgun şöyle devam etti:

“Bu katliamda dahli olan kamu görevlileriyle açık şekilde kamusal sorumluluğu bulunanlar yönünden yapmış olduğumuz tüm başvuru taleplerimiz reddedilirken biliyoruz ki, 10 Ekim Ankara Katliamı’nın failleri kesinlikle bir grup IŞİD militanı olmadığı gibi 19 piyonun cezalandırılması ile de adaletin tecelli edilmesinden bahsedilemez.”

"BİZİ O MEYDANDA VURANLAR BARIŞI HEDEF ALDILAR"

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yaptığı konuşmada, "Tam 10 yıl önce bu saatlerde bu meydanlar toplandık, barış, demokrasi için toplandık. O gün o meydanda bizlerin sesi, soluğu, nefesi kesilmek istendi. O meydanda bu ülkenin aydınlık geleceği, umutları söndürülmek istendi: O gün bizi o meydanda vuranlar barışı hedef aldılar. 10 yıldır hakikat mücadelesi veriyoruz, adalet mücadelesi veriyoruz. Bu katliamların hesabı sorulmadıkça çok daha karanlık dönemlerin önü açılır" ifadelerini kullandı.

"BARI Ş SEVDALILARININ ÖZGÜRCE EYLEM YAPTI ĞI COĞRAFYAYI YARATACAĞIZ"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Bu davada 10 yıldır Türkiye'nin gündeminde tutanların mücadelelerine teşekkürlerimi iletiyorum. Emin olun bir gün bu topraklarda katliamın olmadığı, barış sevdalılarının özgürce eylem yaptığı bir coğrafyayı omuz omuza yaratacağımızın sözünü veriyorum" sözlerini kullandı.

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, "Barış için, eşit haklar için 104 yoldaşımızı saygıyla anıyorum. Biraz önce buraya gelir polis arama noktalarında 3 defa arandık, ancak 10 yıl önce bu hassasiyeti göstermeyenler IŞİD barbarlarını buraya kana bulamak için buraya kadar getirildiler. 10 yıl önce söylenen sözler hafızamızdadır, o dönemin başbakanının söyledikleri hafızamızdadır. 'Verin 400 milletvekilini bu iş bitsin' diyenler hafızamızdadır. Türkiye'nin dört bir yanında katliama yol verenler hafızalardadır. Er ya da geç hesap soracağız, mutlaka biz kazanacağız" dedi.

AĞBABA: "İKTİDARINI 7 HAZİRAN'DA KAYBEDENLERİN TEKRAR İKTİDAR OLABİLMEK İÇİN KATİLLERİ ÜZERİMİZE SALMIŞ OLDUĞU BİR KATLİAMDIR"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 10 Ekim Ankara Garı Katliamı'nın teşhisini doğru konulması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bu katliam iktidarını 7 Haziran'da kaybeden bir iktidarın tekrar iktidar olabilmek için katilleri üzerimize salmış olduğu bir dönemin adıdır. Aslında Diyarbakır mitinginde başladı. Ardından Suruç'ta 20 Temmuz'da büyük bir katliam oldu. O katliamın işaretleri aslında o gün veriliyordu. Suruç'ta canlı bomba olan Şeyh Abdurrahman Alagöz ile Diyarbakır mitinginde bomba atan Orhan Gönder ve en son 12 Ekim Gar Katliamı'nda canlı bomba olan Yunus Emre Alagöz aynı çay ocağından çıkmadır.

İktidarın tüm dünyadaki katilleri Suriye'ye geçmesi için Türkiye sınır kapılarını açtığı bir dönemde Antep'inden birçok iline kadar çete ve katiller örgütlendi. Bu meydana gelip eylem yapanlar bilirler ki buraya girmek o kadar kolay değildir. İllerden çıkmak o kadar kolay değildir. Maalesef illerden çıkarken de aramalar yapılmadı. Buraya gelirken de hiçbir tedbir alınmadı. Göz göre göre yaşanan bir katliamdır. Katil Antep'ten buraya çay içe içe piknik yapa yapa gelmiştir."

YÜRÜYÜŞE POLİS ENGELİ

Gar önündeki anmanın ardından kitle, Ankara Adliye’sine doğru 'Adalet Yürüyüşü' gerçekleştiriyor.

Yürüyüşe izin vermeyen polis kitlenin önüne barikat kurdu. Yürümek isteyen kitle, 'Halka değil, katillere barikat' sloganları atıyor.

10 Ekim Gar Katliamı anmasına katılanların Gar'dan Adliye'ye yürüyüşlerine izin verilmedi. Eylemciler ve polis arasında arbede yaşandı.