10 Ekim Katliamı’nda yaşamını yitirenler İzmir'de anıldı

10 Ekim 2022 Pazartesi, 15:56

İzmir’de sendika, sivil toplum örgütü, meslek odaları ve siyasi parti temsilcileri, 10 Ekim Ankara Gar katliamında hayatını kaybedenleri anmak için giydikleri siyah tişörtler ile Alsancak’taki 10 Ekim Anıtı’nda buluştu.

“Katillerden hesabı emekçiler soracak”, “Katil İŞİD, işbirlikçi AKP”, “Baskılar bizi yıldıramaz” sloganları atan ve üzerinde yaşamını yitiren yurttaşların fotoğraflarının yer aldığı “10 Ekim’i unutmayacağız, unutturmayacağız” pankartı açan yurttaşlar, saldırıda yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulundu.

10 Ekim Derneği Başkanı Mustafa Özdağ, vefat edenlerin isimlerini okurken, ardından kurumlar adına hazırlanan ortak basın açıklamasını okuyan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ise şunları söyledi: “Bundan tam 7 yıl önce, baskı ve sindirme politikaları üzerine kurulu saltanatlarını sürdürmek isteyenler, Diyarbakır ve Suruç’un ardından 10 Ekim 2015’te Ankara’da DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından düzenlenen Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi’ni kana buladı. Katliamın ardından bugüne kadar tek bir kişi bile istifa etmedi ve tek bir sorumlu dahi mahkemelerde hesap vermedi. Katillerin kim olduğunu anlamak için katliamın kimleri ve neyi hedeflediğini görmek yeterli oldu. Katliamı planlayanlar, katliama engel olmayıp destek verenleri, katliamın ardından ambulans yerine TOMA gönderenleri, yaralılara ve kitleye gazla saldıranları ve onları yönlendirenleri asla ama asla unutmayacağız. Bu vahşi katliamı yapanlar da yaptıranlar da mutlaka bedelini ödeyecektir. Barış isteyenleri kana bulayanlar, barışı katledenler, bu ülkenin aydınlık geleceğini bombalayanlar er ya da geç hesap verecektir. Bu katiller her ne yaparlarsa yapsınlar saltanatları yıkılacaktır.”