10 Eylül SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 10.09.2024 - 09:39

Güncelleme: 10.09.2024 - 09:39

SAKARYA ilinde 10 Eylül Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 10 Eylül Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTKÖY YAVUZSELIM, KURTKÖY YAVUZSELİM mahallelerinde ESKİ BAĞDAT CD., LOJMAN (İZMİT) SK., LOJMAN SK., PEHLİVAN, PEHLİVAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 10 Eylül Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLDIBI, ISTANBULDERE, İSTANBULDERE, MURADIYE, MURADİYE mahallelerinde ASLANOĞLU CD., ÇAVUSOGLU, ÇAVUŞOĞLU SK., DEGIRMEN 3, DEĞİRMEN SK., FEVZİ ÇAKMAK CD., ISTANBUL DERE, ISTANBUL DERE 2, İSTANBULDERE CD., İSTANBULDERE MERKEZ SK., MURADIYE, MURADIYE/1, MURADİYE SK., MUSADERE, NERGİZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 10 Eylül Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, BIÇKIDERE, KÜÇÜCEK CUMHURIYET, KÜÇÜCEK ISTIKLAL, KÜÇÜCEK İSTİKLAL, MECIDIYE, MECİDİYE mahallelerinde 12004, 12005, ADAPAZARI AKYAZI YOLU, AHMEDİYE, AYDINLAR, BAHAR_1, BAHÇE, BARUT, BEYAZIT, BEYAZIT CD., BIÇKIDERE SK., CAMI, CIRIT, DEPO, ESENTEPE SK., GÜZEL, HASAN ÇAVUS, HASAN ÇAVUŞ, HASAN ÇAVUŞ CD., KALKAVAN, KANARYA SK., KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ, KARSLI, KÜÇÜCEK CD., MECIDIYE/1, MECİDİYE, MECİDİYE SK., MESCIT, MESCİT SK., ÖZDEMIR, ÖZDEMİR, SAKARYA, SARALAR, SARALAR CD., TERCAN, TERCAN SK., UGUR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 10 Eylül Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDERE, BEZIRGAN, BEZİRGAN, CAFERIYE, CAFERİYE, DEMIRAÇMA, DEMİRAÇMA, GÜMÜSOLUK, HIZAR, KADIKÖY, KOZLUK, MELEN, SELAHIYE, SELAHİYE mahallelerinde BEYOGLU/2, BEYOGLU_1, BEYOĞLU SK., BEZİRGAN KÖYÜ İÇ YOLU, CUMAYERİ YOLU, ÇOBANSAYVANT KÖYÜ İÇ YOLU, DEMİRAÇMA KÖYÜ İÇ YOLU, DENIZDAGI, DENIZDAGI/2, DENİZDAĞI CD., DENİZDAĞI(SELAHİYE), DENİZDAĞI_5, ESENTEPE, ESENTEPE/2., EVLİYA EVREN SK., FINDIKLIKLIK EVLERI(1), FINDIKLIKLIK EVLERİ(1), GÖKÇELIK, GÜMÜŞOLUK KOCAALİ CAD., HIZIR REİS, HUNLUBEY SK., KOCAALİ LAHNA YOLU, KOZLUK/15, KURUDERE, merekez, MERKEZ SK., MERKEZ SK., MERKEZ/1_1, MERKEZ/67, MERKEZ/7, MERKEZ/85, MERKEZ10_10, MIMAR SINAN, SAHİL YOLU CD., SEFERLER/1, SEFERLER/3, YUKARI, YUKARI/1, YUKARI/2, YUVALIDERE/2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 10 Eylül Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDERE, DEMIRAÇMA, DEMİRAÇMA, KADIKÖY mahallelerinde BEYOGLU/3, BEYOGLU_1 SK., DENIZDAGI/1, MERKEZ/10_2, MERKEZ_96 SK., YALI, YALI SK., YUVALIDERE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 10 Eylül Salı 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDERE, BEZIRGAN, CAFERIYE, CAFERİYE, DEMIRAÇMA, DEMİRAÇMA, HIZAR, KADIKÖY, KOZLUK, MELEN, SELAHIYE mahallelerinde 505., AKÇAKOCA KARASU YOLU, ALANDERE MAHALLESİ MERHUM ALİ, ANBARLIK, BEKTAŞI SK., BEYOĞLU, CAN, DENIZDAGI CD., DENIZDAGI_5, DENİZDAĞI, ERGELEN, EVLİYA EVREN, FINDIKLIK EVLERİ(3), İsimsiz107, İsimsiz143, KARSI, KARSI/6, KARŞI SK., KONAKLAR, KONAKLAR/1, KONAKLAR/8, KOZLUK, KOZLUK SK., KOZLUK/1, KOZLUK/20, KOZLUK/24, KOZLUK/8, KURUDERE/5, MELEN KÖYÜ İÇ YOLU, MERKEZ (BEZIRGAN), MERKEZ(SELAHİYE), MERKEZ/1_9, MERKEZ/3_5, MERKEZ/31, MERKEZ/38, MERKEZ/4_3, MERKEZ/68, MERKEZ/75, MERKEZ_3, MİMAR SİNAN, SARIGÖL, SEFERLER, SEFERLER SK., SEFERLER/4, SEFERLER/8, SEHIT TUFAN KANSUVA, SEHIT TUFAN KANSUVA/4, SELAHİYE KÖYÜ İÇ YOLU, YUVALIDERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 10 Eylül Salı 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖPRÜBAŞI mahallelerinde 4061. SK., 4081., 4081. SK., 4082., EFE, MELİK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 10 Eylül Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde DİLEK SK., İREM SK., ÖRER SK., PORSUK SK., SÖGÜTLÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 10 Eylül Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL, KEMALPAŞA mahallelerinde BAĞLAR CD., BELEDIYE, BELEDİYE CD., KALENDER SK., KARADERE CD., ÖZGÜR, ÖZGÜR SK., SÜTÇÜ SK., TEPE SK., YAMAÇ, YAMAÇ SK., YENİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 10 Eylül Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MESELI, MEŞELİ, UZUNKÖY mahallelerinde 18 NISAN, 18 NİSAN, 18 NİSAN CD., 2451. SK., 2453. SK., AŞAĞI ACILIK SK., ÇAYIRLAR, ÇAYIRLAR SK., KÖY İÇİ SK., KÖYIÇI1, KÖYİÇİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 10 Eylül Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MESELI, MEŞELİ mahallelerinde 2452., 2452. SK., AŞAĞIACILIK SK., ÇAMASIRDERE, ÇAMAŞIRDERE SK., KÖYIÇI, MEŞELİ KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 10 Eylül Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 19. CD., 346. SK., 350. SK., 365. SK., 369. SK., 377. SK., 383. SK., BARIŞ SK., EFES SK., ENVER TOÇOGLU, ENVER TOÇOĞLU CD., FEVZI ÇAKMAK CD., KARANİ SK., MEHMET ALTINISIK, MEHMET ALTINIŞIK CD., MELTEM, MELTEM SK., SİNAN SK., ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU CD., ZAMBAK, ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA TARAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

TARAKLI ilçesinde 10 Eylül Salı 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIMURAT, HACIYAKUP, ULUCAMII mahallelerinde ÇIFTLIK, ÇİFTLİK SK., GEVYE TARAKLI YOLU, PAŞALAR SK., TERMAL CD., TOKİ EVLERİ SK., TOKİ İÇİ YOLU, TOMAS sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

TARAKLI ilçesinde 10 Eylül Salı 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, ÇAYKÖY, DOGANCIL, DOĞANCIL, HARKKÖY mahallelerinde 2251., 2252., 2253., ASLANLAR, ÇAYKÖY İÇ YOLU, DAVUTLAR, DOGANCIL, DOĞANCIL KÖYÜ İÇ YOLU, DOĞANCIL SK., GÜNDÜZLER, HARKKÖY İÇ YOLU, İsimsiz77, KILLER, KİLLER SK., TASLI, VELILER, VELİLER, VELİLER SK., VEYSELLER, VEYSELLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 10 Eylül Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAOSMAN, SAKARYA, TEKELER mahallelerinde 1066 NOLU, 1071 NOLU SK., 1072 NOLU SK., 1076 NOLU SK., 465 NOLU SK., 466 NOLU SK., 730 NOLU SK., 730 NOLU SK., 731 NOLU SK., 736 NOLU SK., 737 NOLU SK., 737., 738 NOLU, 738 NOLU SK., 739 NOLU, 741 NOLU SK., 744 NOLU SK., 745 NOLU SK., 747 NOLU SK., 748 NOLU SK., ATALAR SK., AYAN SK., BASAR, BASAR SK., BAŞAR SK., BEŞİK SK., CEYLAN SK., ÇATAL, ÇATAL SK., ÇELEBİ SK., DERMAN SK., DÖNÜS SK., DÖNÜŞ SK., GELINCIK SK., GELİNCİK SK., HACI BAYRAMLAR, HACI BAYRAMLAR SK., HAMAM SK., ISMET INÖNÜ, ISMET INÖNÜ CD., İSMET İNÖNÜ CD., KAVŞAK SK., KISA SK., MEHTAP SK., MERAL SK., SALIM, SALİM SK., SOYLU SK., SULTAN SK., SULTAN- SK., ŞEHİT NACİ ÇAKAR SK., YAVRU SK., YILGIN SK., ZEMİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 10 Eylül Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, SÜLEYMANBEY mahallelerinde BAHÇECIK, BAHÇECIK/1, BAHÇECIK/2, BAHÇECİ SK., BAHÇECİK, BAHÇECİK CD., BAHÇECİK SK., SÜLEYMANBEY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 10 Eylül Salı 01:00-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABALI, BAYRAKTAR, BILECILER, BİLECİLER, BUDAKLAR, ÇERÇILER, ÇÖKEKLER, HACILAR, HACIRAMAZANLAR, ILYASLAR, İLYASLAR, KARAKÖY, KURTBEYLER, RÜSTEMLER, SOLAKLAR, TASLIK, TAŞLIK, YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde 1302 NOLU, 1302 NOLU SK., 1720 NOLU, 1721 NOLU SK., 1722 NOLU, 1725 NOLU, 1726 NOLU, 1727 NOLU, 5441. SK., 5444 NOLU, 5462 NOLU SK., 5463 NOLU, 5463 NOLU SK., 5464 NOLU SK., 5466 NOLU SK., 5466 NOLU/1, 5521 NOLU, 5521 NOLU SK., 5522 NOLU, 5522 NOLU SK., 5526 NOLU, 5527. SK., 5529 NOLU, 5568 NOLU SK., 5571 NOLU SK., 5575 NOLU SK., 5576 NOLU SK., 5578 NOLU, 5582 NOLU SK., 5584 NOLU SK., 5585 NOLU, 5589 NOLU, 5589 NOLU SK., 5591 NOLU SK., 5592 NOLU SK., 5594 NOLU, 5595 NOLU, 5595 NOLU SK., 5596. SK., 5597. SK., 5598 NOLU, 5598 NOLU SK., 5599 NOLU, 5601 NOLU, 5604 NOLU, 5605 NOLU SK., 5608 NOLU, 5707 NOLU SK., 5712 NOLU SK., 5716 NOLU/1, 5721 NOLU, 5721 NOLU SK., 5722 NOLU SK., 5723 NOLU, 5723 NOLU SK., 5730 NOLU SK., 5741 NOLU, 5741 NOLU SK., 5741 NOLU/1, 5743 NOLU, 5743 NOLU SK., 5744 NOLU, 5746 NOLU SK., 5748 NOLU SK., 5748/1, 5749 NOLU, 5749 NOLU SK., 5750 NOLU, 5750 NOLU SK., 5752 NOLU, 5752 NOLU SK., 5753 NOLU SK., 5754 NOLU SK., 5801 NOLU SK., 5810 NOLU, 5820, 5820 NOLU, 5821 NOLU, 5821 SK., 5822, 5822 NOLU/1, 5822 NOLU/2, 5822 SK., 903. SK., ABALI, ADNAN MENDERES CD., ANKARA CD., ANKARA, CD., BILECILER/2, BİLECİLER KÖYÜ İÇ YOLU, BOSTANCILAR, BOSTANCILAR/2, ÇATALKÖPRÜ YOLU, ÇÖKEKLER/1, DERE CD., DEREALTI, DERNEKKIRI CD., ESENCE, ESENCE CD., HACILAR, HACILAR CD., HATIPLER CD., HATİPLER CD., KARAKÖY, KARAKÖY CD., KURTDOĞAN CD., NEHIR, NEHİR, NEVIYE, NEVİYE CD., SARIKAMIŞ CD., SARIYER CD., SOLAKLAR SK., SUNA SK., TASLIK, TAŞLIK CD., VATAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 10 Eylül Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEMERCILER, SEMERCİLER mahallelerinde 788 NOLU SK., 789 NOLU SK., 793 NOLU SK., ÇAKIR, ÇAKIR SK., FENER SK., HALIÇ, ITFAIYE, İTFAİYE CD., KADI SK., KUDÜS, LÜLECI SK., LÜLECİ SK., MİNE SK., SARAY BOSNA, SARAY BOSNA CD., YAMANLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 10 Eylül Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MITHATPASA, MİTHATPAŞA mahallelerinde 588 NOLU SK., 592 NOLU SK., 593 NOLU SK., 594 NOLU SK., 595 NOLU SK., 596 NOLU SK., 597 NOLU SK., 598 NOLU SK., 599 NOLU SK., 600 NOLU SK., 605 NOLU SK., 608 NOLU SK., BALIK SK., BİLGE SK., DİLŞAD SK., EMEL SK., GEÇİT SK., GÜNGÖR SK., İBRAHİM KANGAL CD., KAPLAN SK., KESER SK., MİLLİ EGEMENLİK CD., ULU SK., YER SK., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 10 Eylül Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PAPUÇÇULAR, SEMERCILER, SEMERCİLER mahallelerinde 692 NOLU, 795 NOLU SK., ATATÜRK BULVAR, BOSTANCI SK., ÇIRACILAR, ÇIRACILAR CD., DEGIRMENHAN, DEĞİRMENHAN SK., SAİT FAİK SK., SERVET SK., YARGIÇ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 10 Eylül Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEMERCILER, SEMERCİLER mahallelerinde A.NEJDET GÜVEN CD., DR. NURİ BAYAR CD., HALİÇ CD., POSTAHANE SK., SARAÇLAR, SARAÇLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 10 Eylül Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 15, ASIRLAR, AŞIRLAR, KARADAVUTLU, KAYRANCIK, NASUHLAR, YENICE mahallelerinde 1602 KÜME EVLER, 2037 NOLU, 2126 NOLU SK., 2127 NOLU SK., 2128 NOLU, 2128 NOLU SK., 2129 NOLU SK., 2130 NOLU, 2130 NOLU SK., 2131 NOLU, 2131 NOLU SK., 2132 NOLU, 2132 NOLU SK., 2133 NOLU, 2133 NOLU SK., 2134 NOLU SK., 2150 NOLU, 216. CD., 2160 NOLU, 2161 NOLU, 2163 NOLU, 2164 NOLU, 2169 NOLU, 2170 NOLU, 2171 NOLU, ABAY, ABAY SK., ABBAS, ABBAS SK., AHUDUDU, AHUDUDU SK., AL SK., ALİM SK., AMBAR SK., ASIRLAR, ASIRLAR/4, AŞIRLAR CD., AŞIRLAR KÖYÜ İÇ YOLU, AŞIRLAR SK., CAMILI YOLU, CAMİLİ YOLU SK., CAMİLİ MEZARLIĞI İÇİ YOLU, CAMİLİ YOLU SK., CUMHURIYET, CUMHURİYET CD., CUMHURİYET. SK., ÇAM, ÇAM SK., KALDIRIM, KARADAVUTLU KÖYÜ İÇ YOLU, KARAHASAN, KARAHASAN/1, KAVAKLI, KAVAKLI SK., KAVAKLI/1, KIRMIZI SK., KÖSEOGLU, KÖSEOGLU/2, KÖSEOĞLU SK., NASUHLAR/1, NAZAR, REHBER SK., RESIT, RESIT/1, REŞİT SK., REYHAN SK., SITELER, SİTELER, TUĞBA SK., YAS, YAŞ SK., YENICE MERKEZ MEVKII, YENİCE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ZEYBEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 10 Eylül Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE mahallelerinde 1510. SK., 1512., 1512. SK., 1513., 1513. SK., 1513./1, 1514., 1514. SK., 1516., 1517. SK., 1518., 1518. SK., 1531, ADLİYE, ADLİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ADLİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 10 Eylül Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NURUOSMANIYE, NURUOSMANİYE, SEREFIYE, ŞEREFİYE mahallelerinde 4001, 4001., 4002., 4004, 4004., 4005, 4005., 4007., ADAPAZARI BILECIK, ADAPAZARI BİLECİK YOLU, FIRINDERE, KARSI -, KARSI_1, KARŞI SK., KARŞI_1, NURUOSMANİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ORMAN YOLU, SEREFIYE, ŞEREFİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 10 Eylül Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, BAYIRAKÇASEHIR, BAYIRAKÇAŞEHİR, DÜZAKÇASEHIR mahallelerinde 2710, BAYIRAKÇASEHIR/4, ESKIKÖY, ESKIKÖY/6, MERKEZ/1, ORMAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 10 Eylül Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇELTIKLER, ÇELTİKLER, INCIKSUYU, İNCİKSUYU mahallelerinde 1004., 1004. SK., 1032., DEMIREL, DURSUN FAKIH, DURSUN FAKIH SK., ERGENEKON SK., FATİH SK., FIDAN, FİDAN SK., KAMELYA, KAMELYA SK., KIVIRCIK SK., MESCİD SK., OSMAN GAZİ SK., ÖZBEK SK., SOGANLIK, SOGANLIK SK., SOĞANLIK, SOĞANLIK SK., STATYUM SK., ŞEYH EDEBALİ SK., TURGUT REIS, UMURBEY CD., YARAR SK., YAVUZ SULTAN SELIM-, YAVUZ SULTAN SELİM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 10 Eylül Salı 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, ALİFUATPAŞA, DÜZAKÇASEHIR, DÜZAKÇAŞEHİR mahallelerinde 10., 14., 14. SK., 2702., 92., DÜZAKÇAŞEHİR KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 10 Eylül Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARIYER mahallelerinde HENDEK ALTINDERE YOLU, MERKEZ_184, MERKEZ_218, MERKEZ_23, MERKEZ_250, MERKEZ_52, SARIYER-MARTİNLER-ORTAKÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.