10 ilde yoğun kar: 666 yol ulaşıma kapandı

Van'da kar ve tipi nedeniyle kentte 156 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürdü.

İtfaiye ekipleri de okullarda öğrenci ve eğitimcilerin güvenliği için okul binalarının çatıları ve girişlerinde tehlike oluşturan yaklaşık 1 metreyi bulan buz sarkıtlarını kontrollü şekilde kırarak temizledi.

Kar kalınlığının yer yer bir metreyi bulduğu Erciş ilçesinde ise Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için ana arterler, ara sokaklar ve kırsal mahalle yollarında kar küreme ve temizleme çalışmalarına devam etti.

Gece boyunca devam eden çalışmalarda iş makineleriyle toplanan kar, kamyonlara yüklenerek şehir dışına taşındı.





Hakkari

Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 2 metreye ulaştığı kentte, vatandaşlar ev ve işyerinin çatılarında biriken karları temizlemeye devam ediyor.

Tek katlı ev ve ahırların karla kaplandığı Hakkari'de, Belediye ve Karayolları ekipleri de sorumluluk alanlarındaki yollarda yol açma çalışmaları yürütüyor.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, önceki gün etkili olan kar nedeniyle 172 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Bu yollardan 83'ünü açan ekipler, kapalı 89 yerleşim yeri yolunu da açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Derecik ilçesinde ise yoğun kar yağışı nedeniyle toprak evlerin damlarında kar birikintileri oluştu.

Orta Mahalle'de yaşayan vatandaşlar, damlarda biriken karları kürek ve naylonlarla temizledi.

Bitlis

Kent merkezi ve ilçelerde yoğun kar ve tipi nedeniyle 87 köye ulaşım sağlanamıyor.

Karın ardından soğuk havanın etkisini sürdürdüğü kentte, İl Özel İdaresi ekipleri yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis Belediyesinin karla mücadele ekipleri, Zeydan Mahallesi'nde yaşayan yaşlı bir vatandaşın talebi üzerine çö

Muş

Muş genelinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarının açık tutulması için çalışmalarını sürdürüyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 368 köy yolundan 357'si ulaşıma açılırken, kapalı bulunan 11 köy yolunda çalışmalar devam ediyor.

Dondurucu soğukların etkili olduğu kentte, Muş Ovası'ndan geçen Karasu Nehri'nin yüzeyi buzla kaplandı.

Bina çatılarında metrelerce buz sarkıtları oluştu, bitki ve ağaçlar kırağı tuttu, ev, araç ve iş yerlerinin camları buzla kaplandı.

Vatandaşlar araçlarının üzerini battaniye ve brandalarla örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Muş Belediyesi ekipleri de kent merkezindeki kar yığınlarını iş makineleriyle kamyonlara yükleyerek şehir dışına taşıdı.

Öte yandan yoğun kar nedeniyle kapatılan Muş'un Hasköy ile Bitlis'in Mutki ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Gümüşhane

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışının ardından il merkezinde 4, Torul'da 6, Kürtün'de 5 olmak üzere 15 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerinin iş makineleri yardımıyla yol açma çalışmalarına devam ettiği, kentte gece hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece ölçüldüğü belirtildi.

Şehir merkezine 7 kilometre mesafede beyaza bürünen Kent Ormanı'ndaki yapay göl ise buz tuttu.

Ormanda yer alan çam, ladin ve köknar ağaçları güzel manzaralar oluşturdu.

Rize

Rize'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kar yağışı dolayısıyla Ardeşen, İkizdere, Çamlıhemşin, Çayeli ve Fındıklı'da 7 köy yoluna ulaşılamıyor.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kapalı köy yollarının yanı sıra bağlantı yollarındaki karla mücadele çalışmalarını 84 personel ve 38 iş makinesiyle sürdürüyor.

Giresun

Giresun'da kar yağışı nedeniyle 77 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl merkezinde 1, Alucra'da 22, Bulancak'ta 3, Çanakçı'da 1, Dereli'de 9, Keşap'ta 18, Şebinkarahisar'da 6, Tirebolu'da 8 ve Yağlıdere'de 9 olmak üzere 77 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yolların ulaşıma yeniden açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Sivas

Bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle 47 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Çalışmalarda, hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

Kastamonu ve Tokat'ta 177 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kar nedeniyle Seydiler ve Abana'da birer, Doğanyurt ve Ağlı'da dörder, Azdavay'da 33, Bozkurt'ta 16, Cide'de 36, Çatalzeytin'de 2, Daday'da 6, Devrekani'de 8, İnebolu'da 20, Küre'de 10 ve Şenpazar'da 11 olmak üzere 152 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tokat'ta ise 25 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.