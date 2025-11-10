10 Kasım'da TRT'den büyük saygısızlık: Matem gününde horon tepip türkü söylediler

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ebedi Başkomutan, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, "bedenen aramızdan ayrılışının" 87'nci yıl dönümünde tüm yurtta büyük bir saygı ve hüzünle anıldı.

Saatler 09.05’i gösterdiğinde sirenler çaldı, hayat durdu ve tüm Türkiye Ata’sına olan minnetini gösterdi.

TRT'DEN 10 KASIM'DA SAYGISIZLIK

tüm yurtta matem havasının hakim olduğu 10 Kasım'da, devlet televizyonu TRT 1 ekranlarında yaşananlar sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

CANLI YAYINDA KAHKAHALAR EŞLİĞİNDE HORON TEPTİLER

TRT 1’de canlı olarak yayınlanan "Alişan ile Hayata Gülümse" adlı programda, sunucu Alişan ve konuklarının kahkahalar eşliğinde eğlenerek horon teptiği ve türkü söylediği anlar kameralara yansıdı.

"Stüdyomuzda Rize rüzgarları" alt bandıyla verilen görüntülere sosyal medyada tepki yağdı.

PROGRAM SABAH KUŞAĞINDA

Söz konusu program TRT 1'in sabah kuşağında, saat 10.30'da yayınlanıyor.