10 Kasım'da Dolmabahçe Sarayı açık olacak mı, hangi saatlerde açık olacak? Beşiktaş Belediyesi Atatürk'ü Anma Programı...

Yayınlanma: 08.11.2023 - 22:38

Güncelleme: 08.11.2023 - 22:38

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün üzerinden 85 yıl geçti. Atatürk'ün son zamanlarını geçirmiş olduğu Dolmabahçe Sarayı bu nedenle büyük önem ve anlam ifade ediyor. Peki, 10 Kasım'da Dolmabahçe Sarayı açık olacak mı, hangi saatlerde açık olacak? İşte Beşiktaş Belediyesi Atatürk'ü Anma Programı...

OSMANLI PADIŞAHLARI VE CUMHURİYET DÖNEMİ'NDE DOLMABAHÇE SARAYI



Dolmabahçe Sarayı’nın bulunduğu bölge, antik çağlardan beri pek çok kez gemilerin sığındığı doğal liman görünümünde bir koy olarak bilinir. Osmanlı döneminde Kaptan-ı Derya’nın donanma gemilerini demirledikleri ve geleneksel denizcilik törenlerinin yapıldığı bu koy, 17. yüzyıldan itibaren doldurularak “Dolmabahçe” adıyla padişahların hasbahçesi konumuna getirildi. 19. yüzyıla kadar bu hasbahçe içinde yaptırılan ahşap köşk ve kasırlar topluluğu “Beşiktaş Sahil Sarayı” adıyla anılmıştır. Sultan Abdülmecid döneminde (1839-1861), kullanışsız hâle gelen Beşiktaş Sahil Sarayı yıktırılarak yerine Dolmabahçe Sarayı yaptırıldı.

Sarayda, 1856 yılından itibaren sırasıyla; Sultan Abdülmecid (1839-1861), Sultan Abdülaziz (1861-1876), Sultan V. Murad (1876), Sultan II. Abdülhamid (1876-1909), Sultan V. Mehmed Reşad (1909-1918) ve Sultan VI. Mehmed Vahideddin (1918-1922) olmak üzere 6 padişah ile son Halife Abdülmecid (1922-1924) yaşadı.

Cumhuriyet’in ilanından sonra Mustafa Kemal Atatürk, 1927-1938 yılları arasında sarayda aralıklarla 4 yıl kaldı, çalışmalarını buradan yürütmüş ve burada vefat etti. İsmet İnönü döneminde 1949’a kadar Cumhurbaşkanlığı makamı olarak kullanılan saray, 1984’te Osmanlı döneminde kullanıldığı gibi özgün tefrişiyle müze-saray olarak geziye açıldı.

İki normal kat ile bodrum ve musandıra katlarından oluşan ana yapı, fonksiyonel olarak üç bölüme ayrılır. Bunlar; devletin yönetim işlerinin yürütüldüğü “Mabeyn-i Hümâyûn” (Selamlık), padişah ve ailesinin özel yaşamına ait “Harem-i Hümâyûn” (Harem), her iki bölüm arasında padişahın devlet ileri gelenleriyle bayramlaşması ve önemli devlet törenleri için ayrılan “Muayede Salonu”dur. 285 odası, 44 salonu, 68 tuvaleti ve 6 hamamı bulunan saray, 14.595 m²lik bir alan üzerine kurulmuş monoblok bina olarak Türkiye’deki en büyük saray durumunda.

Sarayın duvar süslemeleri ve dekorasyonunda Hereke halılar, Baccarat kristaller, Sèvres ve Yıldız porselenler, çeşitli devlet yöneticileri tarafından gönderilen armağanlar ve Batılı ressamların yaptığı tablolar kullanıldı.

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA PROGRAMI

Beşiktaş Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85. yılı kapsamında anma programı düzenleyecek. Saat 08:00'de Akaretler’de bulunan Atatürk’ün evi önünden Dolmabahçe Sarayı'na Ata’ya Saygı Yürüyüşü düzenlenecek.

DOLMABAHÇE SARAYI HANGİ SAATLERDE AÇIK OLACAK?

Dolmabahçe Sarayı 10 Kasım Cuma günü sabah 09:00'da ziyaretçilerini kabul etmeye başlayacak. Saat 16:00'ya kadar kabul etmeye devamm edecek.

10 KASIM'DA DOLMABAHÇE SARAYI'NA GİRİŞ ÜCRETSİZ Mİ?

Dolmabahçe Sarayı ziyaretleri 10 Kasım'da ücretsiz değil. Bahçede yapılan anma etkinlikleri için bir ücret alınmıyor.