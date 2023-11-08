Aydınlılar Atatürk’ün sevdiği türküleri söyledi

Yayınlanma: 08.11.2023 - 14:31

Güncelleme: 08.11.2023 - 14:31

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete uğurlanışının 85'inci yılı nedeniyle anma programı düzenledi. Atatürk'ün sevdiği şarkılar, Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenen “Ata'ya Saygı Konseri”nde şef Murat Akyüzlü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından Aydınlılarla buluşturuldu. Türk sanat müziğinden eşsiz eserlerin söylendiği geceye vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. İzleyiciler, Aydın Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'na bayraklar ve alkışlarla eşlik etti.

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU’NDAN DAVET ET

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm vatandaşları 10 Kasım Atatürk’ü Anma etkinlikleri kapsamında düzenlenecek “Atatürk'ün Sevdiği Türküler Konseri”ne de davet etti. Başkan Çerçioğlu, "Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle anıyorum. Tüm vatandaşlarımızı Atamızın anısına düzenlediğimiz etkinliklere bekliyoruz" dedi.

“Atatürk’ün Sevdiği Türküler Konseri” 10 Kasım Cuma günü saat 20.30’da Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda Aydın Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu ve sanatçı Bahar Almaç'ın katılımıyla düzenlenecek.