10 Mayıs KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 10.05.2025 - 09:55

Güncelleme: 10.05.2025 - 09:55

KOCAELİ ilinde 10 Mayıs Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIRCAALİ mahallelerinde KOCABAYRAMLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIRCAALI, ÇAKIRCAALİ mahallelerinde KARASAKALLAR MEVKII KÜME EVLER, MANTARCILAR MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AĞAÇAĞIL, AKÇAKESE, ÇALYER, ÇARŞI, DELIVELI, DELİVELİ, ELMACIK, GONCAAYDIN, KARADIVAN, KARADİVAN, KOCAKAYMAS, SAHINLER, SARIŞEYH, SEREFSUNGUR, ŞAHİNLER, ŞEREFSUNGUR, TOPLUCA, ÜGÜMCE, ÜĞÜMCE mahallelerinde AĞVA-ŞİLE YOLU CD, AKÇAKESE CUMHURIYET, AKÇAKESE KÖYÜ YOLU SK, ATATÜRK., ATATÜRK. CD., AYDINLIK MEVKII, AYDINLIK MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALYER HATIPLAR MEVKII KÜME EVLER, ÇALYER HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIFTLIK MEVKII, ÇINARCIK MEVKII, ÇINARCIK MEVKİİ KÜME EVLER, ÇİFTLİK MEVKİİ KÜME EVLER, DELIVELI MERKEZ MEVKII, DELIVELI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, DELİVELİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DÖLEKLER MEVKII, DÖLEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, ELMACIK SAKALLAR MEVKII, ELMACIK SAKALLAR MEVKII KÜME EVLER, ELMACIK SAKALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ESKİ KANDIRA CD., GAZI, GAZİ. SK., GIRGIRLAR MEVKII, GIRGIRLAR MEVKİİ KÜME EVLER, GÖGÜSLER MEVKII, GÖGÜŞLER MEVKİİ KÜME EVLER, İZMİT CD., İZMİT KANDIRA YOLU SK., KANLAR MEVKII KÜME EVLER, KANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARACALAR MEVKII, KARACALAR MEVKİİ KÜME EVL, KARACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARADIVAN DAVUTLAR MEVKII, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KAYIPLAR YOLU SK, KEMERLER MEVKII, KEMERLER MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAKAYMAS ATATÜRK, KOCAKAYMAS BEREN, KOCAKAYMAS KARANFIL, KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, KUYULAR SK, KUZULUK SK., KÜÇÜK ÜGÜMCE MEVKII, KÜÇÜK ÜĞÜMCE MEVKİİ KÜME EVLER, NURCAN, NURCAN SK., PAPATYA SK., SARIOGLU MEVKII, SARIOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SEYHKÖY MEVKII, ŞABANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHİNLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞEYHKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TASLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKELI MEVKII, TEKKELİ MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKEŞİNLER MEVKİİ KÜME EVLER, TERZİLER KÖYÜ YOLU SK, TONGURLU MEVKII, TONGURLU MEVKİİ KÜME EVLER, UMUT, UMUT SK., ÜGÜMCE MERKEZ MEVKII, ÜĞÜMCE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, VEYISLER MEVKII, VEYİSLER MEVKİİ KÜME EVLER, YUNUS EMRE, YUNUS EMRE CD., YUNUSLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDURAK, BEYCE, ÇAKIRCAALI, ÇAKIRCAALİ, DALCA, DÖNGELLI, DÖNGELLİ, EGERCILI, EĞERCİLİ, KIRKARMUT, SARIAHMETLER, SARICAALI, SARICAALİ, SARNIÇLAR, SEPETÇI, SEPETÇİ, SINANLIBILALLI, SİNANLIBİLALLİ, TOPLUCA mahallelerinde AHCILI MEVKII, AKÇAMEMETLER MEVKII, AKÇAMEMETLER MEVKİİ KÜME EVLER, BESKES MEVKII, BEYAZITLAR MEVKII, BEYAZITLAR MEVKİİ, BEYAZITLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BEYGIRLER MEVKII, BEYGİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, BILALLI MEVKII, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER, CABBARLAR MEVKII, CABBARLAR MEVKII KÜME EVLER, CABBARLAR MEVKİİ KÜME EVLER, CANSIZLAR MEVKII, CANSIZLAR MEVKII KÜME EVLER, CANSIZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, CİVELEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAKALLAR MEVKII, ÇAKALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIGIRGANLAR MEVKII, ÇIGIRGANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇOBANALILER MEVKII, ÇOBANALİLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÇUKUR MEVKII, ÇUKUR MEVKİİ KÜME EVLER, DALCA MERKEZ MEVKII, DALCA MERKEZ MEVKİİ, DALCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DOĞU CD., EGERCILI MERKEZ MEVKII, EĞERCİLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜVENLER MEVKII, HACILAR MEVKII, HACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, IZMIT KANDIRA YOLU, İZMİT KANDIRA YOLU, İZMİT KANDIRA YOLU SK, KARAALILER MEVKII, KARAALİLER MEVKİİ KÜME EVLER, KARAGÜLLÜ MEVKII, KARAGÜLLÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKIRAZ MEVKII, KARAKİRAZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARASAKALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KASIMLAR MEVKII, KASIMLAR MEVKII KÜME EVLER, KASIMLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KATÇALI MEVKII, KATÇALI MEVKII KÜME EVLER, KATÇALI MEVKİİ, KATÇALI MEVKİİ KÜME EVLER, KAYALAR MEVKII, KAYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT HATIPLAR MEVKII, KIRKARMUT HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT MERKEZ MEVKII, KIRKARMUT MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KORUKLAR MEVKII, KORUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KÜTÜKÇÜLER MEVKII, KÜTÜKÇÜLER MEVKİİ KÜME EVLER, MANTARCILAR MEVKII, MANTARCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, MUHARREMLER MEVKİİ KÜME EVLER, RAMAZANPASALAR MEVKII, RAMAZANPAŞALAR MEVKİİ KÜME EVLER, RUSENLER MEVKII, RUŞENLER MEVKİİ KÜME EVLER, SARIAHMETLER MERKEZ MEVKII, SARIAHMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARICAALI MERKEZ MEVKII, SARICAALİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARNIÇLAR MERKEZ MEVKII, SARNIÇLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇI MERKEZ MEVKII, SEPETÇI SAKALLAR MEVKII, SEPETÇİ KÖYÜ YOLU SK, SEPETÇİ SAKALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SK., TAHTACILAR MEVKII, TAHTACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, TATARLAR MEVKII, TATARLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TOPLUCA SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÜTÜK MEVKII, ÜTÜK MEVKİİ KÜME EVLER, YAGCILAR MEVKII, YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAHYALAR MEVKII, YAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KERPE, KINCILLI mahallelerinde CAMİ SK., KERPE CAMI, KERPE CD., KERPE NUR, KERPE NUR SK., KERPE ÖZGÜR, ÖZDEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYACIK, OLUKLU mahallelerinde 208. CD., OLUKLU MERKEZ MEVKII, OLUKLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAPINAR mahallelerinde 2832., 2875., KIBLEPINAR, TEPE MEVKİİ, TEPE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 09:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, OVACIK, RAHMIYE, RAHMİYE mahallelerinde AKÇAKOCA SK., ARPAÇAY SK., ASLIHAN, ATALAR SK., AYDINLI SK., BALKAYA SK., BEREKETLİ., BEŞİK, BEYAZ GÜL SK., BİHTER SK., BORA, BUCAKLI SK., BURÇ, CEM SULTAN SK., ÇAMLI, ÇAMLI SK., DİBEKTAŞI SK., DOĞANTEPE CUMHURİYET, DUT SK., ELDİVAN, ELDİVAN SK., ELMALIK, ELMALIK SK., EMRAH SK., ENGİN, GÖZPINAR, GÖZPINAR SK., GÜLAÇTI SK., GÜNAYDIN SK., GÜRBÜZ SK., GÜRCAN SK., GÜVENER, GÜVENER SK., HAMAMLI, HAREM SK., HARMAN SK., İNKILAP SK., İSTİKBAL SK., İZMIT., İZMİT.. CD., KORAY SK., KOVAN, KOVAN SK., KULELİ SK., KURTBEY, MEHMET AKIF, MEHMET AKİF, MEHMET AKİF CD., MELTEM, MİNE SK., MÜDERRIS, NAZIM DEMİRCİ. CD., ÖNDER SK., ÖZDEMİR SK., PLATIN, PLATİN SK., SERAP SK., TARAKLI SK., TOPBAS, TOPBAS SK., YAGCILAR, YAĞCILAR SK., YURDUM, YURDUM SK., ZÜMRÜT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, RAHMIYE, RAHMİYE mahallelerinde BESIK, CEM SULTAN, DÜZLER, EMRAH, GÖZDE, GÜVERCİN SK., HAMAMLI SK., KAVAKLI SK., KURTBEY SK., MARTI SK., MÜDERRİS SK., ÖNDER, SARAYBAHÇE, SARAYBAHÇE SK., TOPBAŞ SK., YESILKENT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, RAHMIYE, RAHMİYE mahallelerinde ARPAÇAY, BURÇ SK., CEMRE SK., CEVİZ SK., DÜZLER SK., ELİT SK., GÜNAYDIN, INKILAP, ISTIKBAL, İLKBAHAR SK., KIRLANGIÇ SK., MEVSIM, MEVSİM SK., NEŞELİK SK., SİMGE SK., TUNALI SK., YEŞİLKENT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACISU, MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde BİGA SK., KIZILCA, KIZILERIK, KIZILERİK SK., REŞİTBEY CD., UZUNTARLA YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT, MASUKIYE, MAŞUKİYE, NUSRETIYE, SIRINSULHIYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 7 HAZIRAN, 7 HAZİRAN CD., ADACIK SK., AHENK SK., AKAĞAÇ SK., AKARLAR SK., AKBABA SK., AKKAYA, ALA SK., ALT SK., ALTILAR SK., ALTINKALEM SK., ANITLAR SK., ARKA SK., ASIL SK., ASIR SK., AŞİNA SK., ATAN, ATAN SK., ATIF ERÇIKAN, ATIF ERÇIKAN CD., ATLAS SK., AY SK., AYAZKÖY SK., AYAZMA SK., AYBASTI SK., BADEMCİ SK., BAĞLARYOLU SK., BAHÇELER, BAHÇELER SK., BAKIR SK., BALLI SK., BARUT SK., BASRA SK., BAYINDIR, BAYINDIR SK., BERGAMA SK., BESTEKAR SK., BÖĞÜRTLEN SK., CESUR SK., ÇAKIL SK., DAĞHAN SK., DEMİRLİ SK., DERBENT FATİH CD., DERNEK, DESTAN, DESTAN SK., DİCLE CD., DOGUKAN, DOGUS, DOĞUKAN CD., DOĞUŞ CD., EBEGÜMECİ SK., ERCİYES SK., ERIKLI, FISTIK SK., FLORYA SK., FUNDALIK SK., GAZI M. KEMAL ATATÜRK, GAZİ M. KEMAL ATATÜRK CD., GELISIM, GELİŞİM SK., GEVREK SK., GÜLSÜN SK., GÜLTEKİN SK., GÜMÜŞ SK., GÜNEBAKAN SK., GÜNEYSU, GÜNEYSU SK., GÜNGÖREN SK., HAS SK., HATIRA SK., HAZİNE SK., HEYBE SK., HUŞ SK., ILGAZ SK., ILICA SK., İLKE SK., İNCİR. SK., İRİS SK., KAFDAĞI SK., KAMU, KAMU CD., KARASU SK., KARDEŞLER SK., KARLI SK., KERVANSARAY CD., KIRGIZLAR SK., KIRMIZI GONCA SK., KISIKLI SK., KIZIL SK., KOOPERATİF CD., KUYTU SK., KUYUCAK, KUYUCAK SK., LEVENT SK., MASHAR, MASHAR SK., MAZİ SK., MELEK SUYU CD., MİRAY SK., MİROĞLU CD., MİSLER SK., MORGÜL SK., MUAZZAM SK., MUHTESEM, MUHTEŞEM SK., NEŞE SK., NEVRUZ SK., ORKİDE SK., ÖZER SK., ÖZGÜ SK., ROKA, ROKA SK., SAHINTEPE, SAHRA SK., SARI SK., SARMAŞIKLI SK., SEDEFLİ SK., SEFERAĞA SK., SEMT, SEMT SK., SERIN, SERİN SK., SICIM, SIRAT SK., SIRINAGA, SİCİM SK., SOYCAN SK., SÖĞÜTLÜ SK., SÜSEN SK., ŞEBBOY SK., ŞİMŞİR SK., ŞİRİNAĞA CD., TAFLAN SK., UFUK SK., ULUDAĞ SK., UMUTLU SK., YAPRAK SK, YEŞİLALAN SK., YEŞİLTEPE SİTESİ YOLU SK, YEŞİLVADİ SK., ZEGAN YOLU, ZİŞAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNİ, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde BAĞDAT, BAŞKALE, BAŞKALE SK., BAYIR SK., BEKTAŞLAR, BUSE SK., DELIORMAN, DELİORMAN, DELİORMAN SK., DEMİRKIRAN SK., EBRULİ SK., GÜNDEŞ SK., HİSARCIK SK., KELEŞ SK., KIRCALİ, KIRLALESI, KIRLALESİ SK., NIZAM-I CEDIT, ÖNER, ÖNER SK., SADE, SERÇECİK SK., SÖZLÜ, SUADIYE, SUADİYE, SUADİYE CD, SUADİYE CD., SÜKUNET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIZLI, SERDAR mahallelerinde ARIZLI, ARIZLI CD., CEVİZLİK SK., DEGIRMENDERE, DEĞİRMENDERE SK., EVLİYA SK., GÖLCÜK SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KIZILCIK SK., ÖMERLİ SK., PINAR, PINAR SK., TARÇIN SK., YARENLER SK., YENIDOGAN, YENİDOĞAN. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNDOĞDU, TEPEKÖY mahallelerinde ALTINTEPE SK., ALTUNAY SK., ARDIÇLI SK., ASMALAR, ASMALAR SK., AYVALIK, BARUTÇU SK., BEYAZ İNCİ SK., BOGAZOVA, BOĞAZOVA, BUCAK, CENGIZHAN, ÇAĞLAYAN SK., ÇELEBI, ÇELEBİ SK., DEMİRAY SK., DERGAH, DOST, ECRİN SK., EGEMENLİK CD., EKIM, EKİM SK., ENSARİ SK., GÖZLEM, GÖZLEM SK., GÜLNİHAL SK., KARAKUZU, KARAKUZU SK., KASIM, KASIM SK., MEKTEP, MURADIYE, MURADİYE CD., NİSA SK., ÖZ DICLE, ÖZ DICLE SK., ÖZ DİCLE SK., ÖZ HİLAL SK., ÖZBEK, ÖZBEK SK., POLEN, POLEN SK., SARI KANARYA SK., SEYRAN SK., SOYER, SOYER SK., ŞENYUVA SK., TEMMUZ SK., TEPEKÖY, TEPEKÖY CD., ÜMIT, ÜMİT SK., YADİGAR, YADİGAR SK., YAĞIZDERE, YAĞIZDERE CD., YESILBAHÇE, YEŞİLBAHÇE CD., YORGUN SK., ZÜMRA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNDOĞDU, TEPEKÖY, YESILOVA, YEŞİLOVA mahallelerinde BIBERIYE, BİBERİYE SK., BOĞAZOVA CD., CEYDA SK., DAĞ ÇİÇEĞİ SK., DINÇ, DÜZLEM, DÜZLEM SK., EBEDİ SK., GELİNCİK SK., GÜLDİBİ SK., GÜLEN SK., GÜLENLER SK., HALIDE EDIP ADIVAR, HALİDE EDİP ADIVAR CD, HATEM SK., IRMAK SK., İKİZDERE CD., KÖROĞULLARI SK., KÜRE SK., ONAY SK., SOSYAL SK., ŞİMŞEKLER SK., YENİYURT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KISALAR mahallelerinde KISALAR MERKEZ MEVKII, KISALAR MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KISALAR MERKEZ MEVKİİ, KISALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 14:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYIRKÖY mahallelerinde ÇAYIRKÖY MERKEZ MEVKII, ÇAYIRKÖY MERKEZ MEVKİİ, ÇAYIRKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KORUKENT, KORUKENT SK, LAVANTA BAHÇESI, S.S. MERVE CAN YAPI KOOPERATİF sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OVACIK, YAHYAKAPTAN mahallelerinde AKASYALAR, AKASYALAR CD., D-100 KARAYOLU, D-100 KARAYOLU CD., KOCAELİ YÜRÜYÜŞ YOLU 3.ETAP SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLTEPE, KOZLUK, TURGUT mahallelerinde ÇAĞDAŞ SK., ISTANBUL KARAYOLU, İSTANBUL KARAYOLU CD., KARADENİZ SK., KIRKMESE, MEHMETÇIK, MIRALAY MÜMTAZ, MİRALAY MÜMTAZ CD., MUSTAFA KARAKAŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAHYAKAPTAN mahallelerinde BOĞAZİÇİ SK., DOĞAL SK., HANEDAN SK., KÖKNAR SK., SAĞLIK SK., SAMİ SK., SARAYÖNÜ SK., SEHIT ALI IHSAN ÇAKMAK, SEHIT ERGÜN KÖNCÜ, SEVVAL, SEYMEN, SEYMEN CD., ŞEHİT ALİ İHSAN ÇAKMAK SK., ŞEHİT ERGÜN KÖNCÜ SK., ŞEVVAL SK., YAĞMUR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, YAYLACIK mahallelerinde BAŞYİĞİT CD., EMPAY SK., FAKÜLTE CD., KANALYOLU CD., YÜCELEN, YÜCELEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 09:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, OVACIK mahallelerinde ALACA SK, ALI ISLAM, ALİ İSLAM, ALİ İSLAM CD., BASYIGIT, CEVHER SK., DEĞİRMENLİ SK., ERKUT, ERKUT SK., GAFUR, GAFUR SK., HACIOĞLU SK., KARACAN, KULLAR, KULLAR CD., MİMAR SK., ÖNCÜ SK., SALİM DERVİŞOĞLU, SALİM DERVİŞOĞLU CD., TRABZON SK., YİRMİBEŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IRSADIYE, İRŞADİYE mahallelerinde IRSADIYE MERKEZ MEVKII, İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ, İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI IRSADIYE MEVKII, YUKARI İRŞADİYE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIFTLIK, ÇİFTLİK mahallelerinde 4068 SK., 4109. SK., 4121. SK., 4135. SK., ALİ UÇAR CD., EVREN CD., FİDANLIK CD., GÜN SAZAK CD., NENE HATUN CD., SİTELER CD., TURAN GÜNES, TURAN GÜNEŞ CD., ZOBUOĞULLARI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ mahallelerinde IHLAMUR, NECATİ CUMALI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAZLIK MERKEZ, YAZLIK YENİ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde ALIÇAVUS, ALİ ÖZDEMİR SK., ALİÇAVUŞ CD., ASIK VEYSEL, ASIM ÇAVUS, ASIM ÇAVUŞ SK., ASİ SK., AŞIK VEYSEL CD., BURAK, BURAK SK., CENGIZ TOPEL, CENGİZ TOPEL SK., CEVIZ, DERVISSUYU, DERVİŞSUYU CD., DOSTLUK, DOSTLUK CD, DOSTLUK CD., EROL ESKI, FIRAT CD., GELIBOLU, GELİBOLU CD., GİRNE CD., GÜLİŞAN SK., GÜMÜŞ CD., GÜZEL, GÜZEL SK., HAVVA NENE SK., IKIZ, İKİZ CD., KABRISTAN, KABRİSTAN SK., KAMELYA, KAMİL İKİZ CD., KORU, KUVAYİ MİLLİYE CD., MAHMUTOĞLU CD., MEHMET ÇAVUS, MEHMET ÇAVUŞ CD., MURAT PİR SK., NURSEDA SK., ORHANGAZİ CD., PIRALLAR, PİRALLAR CD., RESUL SK., SEHIT ZAFER, SELAMOGLU, SELAMOĞLU SK., SEMIH ÜLPER, SERCAN SK., SEYİT GAZİ CD., SÖĞÜTLÜ ÇEŞME SK., SULTAN SÜLEYMAN CD., ŞEHİT ZAFER SK., TAŞOCAĞI SK., TOSUNLAR CD., YAZLIK, YAZLIK 17 AGUSTOS, YAZLIK 17 AĞUSTOS CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAZLIK MERKEZ, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde 17 AĞUSTOS BULVAR, 4.MURAT SK., AYAZMA, AYAZMA CD., BASÖGRETMEN, BAŞÖĞRETMEN CD, BAŞÖĞRETMEN CD., BIYIK, BIYIK SK., BORA SK., BOZKENT, BOZKENT SK., ÇAGDAS, ÇAĞDAŞ CD., EMİR SK., ERBERK, ERSOY SK., ERTUGRUL, ERTUĞRUL CD., GAFFAR OKKAN, GEDIKLI, GEDİKLİ SK., GIRNE, GÖREN SK., GÖZDEM KENT SİTE YOLU SK, HAYDARPASA, HAYDARPAŞA CD., HENDEK SK., ILICA CD., İBNİSİNA SK., KABAYAKALI, KANUNI, KANUNİ CD., KUMTARLA, KÜBRA SK., LEYLEK SK., LİMAN SK., MEDENIYET, MEDENİYET CD., MELDA SK., MIHRIBAN, MİHRİBAN SK., MUAZZEZ, MUAZZEZ SK., MUKADDES, MUKADDES SK., NURSEDA, ODABASLAR, ODABAŞLAR CD., ORHANBEY CD., ORMANGÜLÜ SK., OSMANBEY SK., OSMANLI, OSMANLI CD., PELİN SK., PİRİREİS CD., RAHIM, SAGLAM, SAĞLAM SK., SARDUNYA SK., SAZLIK SK., SOMUNCU SK., SUNA SK., TANTAOĞLU CD., TUĞRA SK., ÜÇEVLER CD., VALIDE, VALİDE SK., YENIÇERI, YENİKÖY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 09:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ, PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde ASLI, ASLI SK., BERKE SK., BOSTANCI, CEZVECI, CEZVECİ SK., DALGA SK., DORUK, ERDAL SK., FILINGIR, FİLİNGİR SK., GÖKTAS, GÖKTAŞ SK., KARAASLAN CD., KARANI, KARANİ SK., LODOS, LODOS SK., MARAL SK., NUR SK., ÖMÜR SK., ÖZGÜR SK., SEZGI, SEZGİ SK., YALIN SK., YEDIVEREN, YEDİVEREN SK., YELKENKAYA CD., YEMISALAN, YEMİŞALAN SK., ZENNUR SK., ZEYTINLIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 09:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANGAZI, OSMANGAZİ, PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde ACEM SK., ADALI SK., ADEM SK., AĞAÇLIK SK., AKIN, AKIN SK., AKNUR SK., ARAS, ARAS SK., ARIF, ARİF SK., ASIROGLU, AŞIROĞLU CD., ATATÜRK CD., BALIM SK., BEREN, BEREN SK., BESTE SK., BEYAZIT, BEYAZIT SK., BONCUK SK., CAHİDE SK., CANSEL SK., CAVİT SK., ÇAĞLA SK., ÇELENK SK., ÇEVRE, ÇEVRE SK., DİCLE SK., DİLARA SK., EDA SK., ENFES, ENFES SK., ENIS, ENİS SK., EROL, EROL SK., EŞME SK., FECRI, FECRİ SK., FELEK SK., FESLEGEN, FESLEĞEN SK., FEZA, FEZA SK., GALİP SK., GAVS SK., GAZEL SK., GENÇ SK., GEYİKLİ SK., GEZGİN SK., GÜLBEN SK., GÜZELBAHÇE SK., GÜZELTEPE, GÜZELTEPE SK., GÜZIDE, HAKIKAT, HAKIMIYET, HAKİKAT SK., HAKİMİYET SK., HAKKANİYET SK., HAMDOLSUN, HAMDOLSUN SK., HAMZA SK., HASAN TAHSİN CD., HOSNUT, HOŞNUT SK., HUSUSİ SK., HUŞU SK., HÜR, HÜR SK., HÜRMÜZ SK., HÜRRİYET SK., ILKE, ISLEK, İŞLEK SK., KARACAOĞLAN SK., KUSTEPE, KUŞTEPE CD., LARNAKA SK., LIMON SK., LOKMAN HEKİM CD., MAKBUL, MAKBUL SK., MANOLYA SK., MERTCAN SK., MEVLÜT SK., MORAL, MORAL SK., MUCIZE, MUCİZE SK., MUKAYESE SK., NACI KUNT, NACİ KUNT CD., NAZIR SK., OKAN, ÖNEM, ÖNEM SK., ÖZKAN SK., ÖZNUR, ÖZNUR SK., SALİH SK., SANCAK, SARAL, SARAL SK., SARDUNYA, SERGEN, SERGEN SK., SEVCAN SK., ŞEHİT SK., TALİP SK., TAMER SK., TERMAL, TERMAL SK., TOLGA SK., TUNAY SK., TUZLA, UĞUR SK., ULUÇ SK., ÜNVER, ÜNVER SK., VALIDE BAGI, VALİDE BAĞI SK., YAHYA, YAHYA SK., YAMAN SK., YAREN SK., YAVUZ SK., YAZGÜLÜ, YAZGÜLÜ SK., ZERDALI, ZÜBEYDE, ZÜBEYDE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NENEHATUN, OSMANGAZI, OSMANGAZİ, PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde BARBAROS CD., BOSTAN SK., BULGURLU SK., CANAN, CANAN SK., CENGİZHAN SK., CİVAN SK., EFEK, ERASLAN SK., ERTAÇ SK., ERTUĞRULGAZİ CD., GÜRAL SK., HELAL SK., KETENCİLER SK., MAZLUM SK., MELİH SK., MISIRCILAR, MISIRCILAR SK., NEFER SK., OKTAY SK., ORMAN SK., SÖNMEZ SK., TEOMAN SK., TURGUT REIS, TURGUT REİS CD., TUZLA CD., UGURLU, ÜLKEM SK., ÜZÜM, ÜZÜM SK., VADI, VADİ SK., YELPAZE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MOLLAFENARI, MOLLAFENARİ mahallelerinde 4043., 4043. SK., ÇAYIRDERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVŞANLI mahallelerinde 1. SK., 2. SK., KÖMÜRCÜOĞLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS, BARIŞ, TATLIKUYU mahallelerinde 1319/2. SK., 1806., 1806. SK., 1806/1., 1806/1. SK., 1806/2. SK., 1806/3. SK., 1807., 1807/1. SK., 1808. SK., 1808/1. SK., 1827. SK., 1827/1., 1827/1. SK., 1828. SK., 1829., 1829. SK., 1830., 1830. SK., 1831., 1831. SK., 1832., 1832. SK., 1833. SK., 1834., 1834. SK., 1835., 1835. SK., 1836. SK., 1837., 1837. SK., 1838., 1838. SK., 1839. SK., 1840., 1840. SK., 1841., 1841. SK., 1842., 1842. SK., 1843., 1843. SK., 1844., 1844. SK., 1845. SK., 1846., 1846. SK., 1847., 1847. SK., 1847/1., 1847/1. SK., 1848/1. SK., 1849., 1849. SK., 1849/1. SK., 1850., 1850. SK., 1851., 1851. SK., 1852. SK., 1853., 1853. SK., 1854., 1854. SK., 1854/1. SK., 1855., 1855. SK., 1855/2. SK., 1856., 1856. SK., 1857., 1857. SK., 1859. SK., 1860., 1860. SK., AHMET PEMBEGÜLLÜ BULVAR, BARIS, BARIŞ CD., DR.ZEKİ ACAR CD., EZGI, EZGİ CD., HAYRI MACAR, HAYRİ MACAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVSANLI, TAVŞANLI mahallelerinde 11. SK., 4501., 4502., 4505., 4505. SK, 4508. SK., 4511, 9. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 10:00-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3206., 3220., 3221., ARMUTLU SK., ÇİÇEK SK., GİZEM SK., KAMBER KAYNAĞI SK., ORGANİZE CD., ÖZPINAR SK., SILE CD., ŞİLE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 14:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3210., 3218., 3219., ELMALI SK., FIRAT SK., KÖMÜRCÜLER SK., PELİTLİ, TURUNÇ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 11:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 4429, 4837., MADEN, MADEN CD., PELİTLİ YOLU CD., YENI MEZARLIK YOLU, YENİÇEŞME sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 12:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELİTLİ mahallelerinde HARLAKBAYIRI SK., ŞANTİYE SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSELER, ORGANIZE mahallelerinde 26, 26., 27, 28 SK., 28. SK., 3, 3., 3. CD., 30, 31., 31. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSELER, ORGANIZE mahallelerinde 2., 23., 28, 29, 29., 29. SK., 30., 30. SK., 32. SK., 33. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN, ORHANGAZI, ORHANGAZİ mahallelerinde 250. SK., 252. SK., 525., 528. SK., 529. SK., 530., 530. SK., 530/1. SK., 530/2. SK., 532/2. SK., 533/1. SK., 534. SK., 534/1. SK., 536. SK., 538. SK., 538/1., 538/3. SK., 539/1. SK., 539/3. SK., 539/4. SK., 539/7. SK., 559/1. SK., 560., 560. SK., BILAL-I HABES, BİLAL-İ HABEŞ CD., HÜSEYİNBAŞ, ISTIKLAL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 09:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSELER, ORGANIZE mahallelerinde 10, 10. SK., 12, 6., 7, 7. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇERKESLI, DEMIRCILEROSB, MİMAR SİNAN, ORHANGAZI, ORHANGAZİ mahallelerinde 246. SK., 540/2. SK., ARIN, ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ CD., DENEME SK., ELMACIK DERE YOLU SK., İSTİKLAL, İSTİKLAL CD, MANASTIR TEPE SK, SARAÇ, UZUNTARLA, UZUNTARLA SK, VALILER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMIRCILER, KÖSELER, ORGANIZE mahallelerinde 1, 1., 2, 24, 34., 34. CD., 37., 37. CD., 38., 39., 40., DEMIRCI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.