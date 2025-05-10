10 Mayıs MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 10.05.2025 - 09:55

Güncelleme: 10.05.2025 - 09:55

MANİSA ilinde 10 Mayıs Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA GÖLMARMARA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-05-10 2025-05-10 09:00:25.066-2025-05-10 15:00:34.665 saatleri arasında Hacıveliler; İsimsiz22, , Hacıveliler Köyü Yolu, Hacıveliler Köyü İç Yolu, İsimsiz8, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz21, İsimsiz27 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA DEMİRCİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-05-10 2025-05-10 09:00:28.402-2025-05-10 12:00:40.996 saatleri arasında Ulacık; İsimsiz5, , İsimsiz30, İsimsiz28, İsimsiz3, İsimsiz6, İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-05-10 2025-05-10 09:00:54.718-2025-05-10 15:00:09.243 saatleri arasında Yeniharmandalı; İsimsiz40, hacıhaliller yolu, HACIHALİLER YOLU SOKAK, Cumhuriyet Cd., Doğu Cd., Doğu Cd. 2. Çk., 1.ÇIKMAZ, Gediz Cd., Gediz Sk., Güzel Sk., Kuruçay Çk., Şirin Sk., , İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz27, çifte damlar, İsimsiz38, İsimsiz46 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-10 2025-05-10 09:00:54.718-2025-05-10 15:00:09.243 saatleri arasında Çavuşoğlu; İsimsiz42, , İsimsiz6, İsimsiz15 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-05-10 2025-05-10 10:00:49.92-2025-05-10 16:00:14.454 saatleri arasında Asmacık; İsimsiz4, Asmacık Köyü İç Yolu, İsimsiz6, İsimsiz5, , İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-10 2025-05-10 10:00:49.92-2025-05-10 16:00:14.454 saatleri arasında Süngüllü; , Süngüllü Küme Evleri, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-10 2025-05-10 10:00:49.92-2025-05-10 16:00:14.454 saatleri arasında Sarıahmetli; Sarıahmetli Köyü İç Yolu, sarıahmetli, SARIAHMETLİ, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-10 2025-05-10 10:00:49.92-2025-05-10 16:00:14.454 saatleri arasında Sakallı; Sakallı Köyü İç Yolu, İsimsiz4, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-10 2025-05-10 10:00:49.92-2025-05-10 16:00:14.454 saatleri arasında Recepli; Recepli Köyü İç Yolu, recepli , İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-10 2025-05-10 10:00:49.92-2025-05-10 16:00:14.454 saatleri arasında Pınarköy; Pınarköy Köyü Yolu, pınarköy, İsimsiz32, pınarköy, pınarköy, pınarköy, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz2, İsimsiz13, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, ARAZİ, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-10 2025-05-10 10:00:49.92-2025-05-10 16:00:14.454 saatleri arasında Örselli; Örselli Köyü İç Yolu, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-10 2025-05-10 10:00:49.92-2025-05-10 16:00:14.454 saatleri arasında Koruköy; Koruköy Köyü İç Yolu, koruköy, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-10 2025-05-10 10:00:49.92-2025-05-10 16:00:14.454 saatleri arasında Karahüseyinli; Karahüseyinli Köyü İç Yolu, Karahüseyinli, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-10 2025-05-10 10:00:49.92-2025-05-10 16:00:14.454 saatleri arasında Karaahmetli; Karaahmetli Köyü İç Yolu, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-10 2025-05-10 10:00:49.92-2025-05-10 16:00:14.454 saatleri arasında Yuntdağyenice; YUNTDAĞYENİCE, Yuntdağyenice Köy Yolu, yuntdağyenice, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-10 2025-05-10 10:00:49.92-2025-05-10 16:00:14.454 saatleri arasında Yuntdağıköseler; YUNTDAĞIKÖSELER, Köseler Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-10 2025-05-10 10:00:49.92-2025-05-10 16:00:14.454 saatleri arasında Uzunlar; İsimsiz49, İsimsiz46, İsimsiz45, ARAZİ, ARAZİ, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz35, ARAZİ, uzunlar, İsimsiz32, İsimsiz31, ARAZİ, İsimsiz24, UZUNLAR, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz17, ARAZİ, ARAZİ, İsimsiz14, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz2, uzunlar, elektrik kesintisi yaşanacaktır.