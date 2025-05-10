10 Mayıs SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 10.05.2025 - 09:55

Güncelleme: 10.05.2025 - 09:55

SAKARYA ilinde 10 Mayıs Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFAGA, ARİFAĞA, BASOGLU, BAŞOĞLU, BİRLİK, CAMITEPE, CAMİTEPE, DENİZKÖY, DUDUKÖY, HATİPLER, KARAÇALI, KERTİL, KONAK, MERKEZ, ORTA, ORTAKÖY, PINARDÜZÜ, TOPÇU, UGURLU mahallelerinde 1.CD., 15.CD., 16001, 16006, 16007, 16008, 16009, 16010, 16012, 16014, 16015, 16018, 16019, 16020, 16021, 19018, 2003, 2003 sokak, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 3005, 34002, 34003, 34005, 34006, 34008, 34010, 34011, 34014, 34016, 34017, 34018, 34019, 34020, 34021, 34022, 34023, 34025, 4003, 4005, 4006, 4008, 4009, 4013, 4014, 6.CD., 7.CD., ACAR SK., ADLIYE SK., ADLİYE SK., AKINCI, AKMESE, ALİ NUR GEBEŞ, ALİ NUR GEBEŞ CD., ARIFAGA KARABOGAZ, ASAGI KÖRÜK, ASAGIKARAÇALI, ASAGINEVRIN, AŞAĞI KÖRÜK, AŞAĞI KÖRÜK SK., AŞAĞIKARAÇALI, AŞAĞIKARAÇALI SK., AŞAĞINEVRİN, AYAN, AYAN SK., AZIZ DURAN, AZIZ DURAN CD., AZİZ DURAN CD., BALTAOĞLU SK., BAŞOĞLU KÖYÜ İÇ YOLU, BIÇER SK., BÜYÜK KAYNARCA, CAMİTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAKALDAGI, ÇAKALDAĞI, ÇAKALLAR SK., ÇELIK, ÇELİK, ÇETİN, ÇEVİK SK., ÇINAR SK., ÇUKURKUYU SK., DAG AGZI, DAG YENIKÖY, DAĞ AĞZI, DAĞ AĞZI SK., DAĞ YENİKÖY, DAR SK., DERE, DIRMANDILAR, DR. HASAN AKGÜN, DR. HASAN AKGÜN BULVAR, DR.HASAN AKGÜN BULVAR, DUDUKÖY İÇ YOLU, DUDUKÖY/5, DUDUKÖY/6, DUDUKÖY/7, EDIPPASA, EDIPPASA CD., EDİPPAŞA, EDİPPAŞA CD., EGRELTIBAYIR, EĞRELTİBAYIR, EKİN, ERCAN, ESKIOKUL, ESKİOKUL, ESKİOKUL SK., FERİT SANER CD., GONCAGÜL, GÜL SK., GÜL/1, GÜVEN, HACIKÖY, HACIKÖY CD., HALIT MOLLA, HALİT MOLLA, HALİT MOLLA PARKI İÇİ YOLU, HAMAMCILAR SK., HATİPLER 6, HATİPOĞLU, HATİPOĞLU SK., HAYALLER SK., HAYELLER SK., HOCAOGLU, HOCAOGLU SK., HOCAOĞLU SK., HUNLAR, HÜRRIYET, HÜRRIYET CD., ISIL, İsimsiz106, İsimsiz122, İSMAİL EFENDİ SK., KADİR KOÇ CD., KAHVECİOĞLU SK., KANARYA, KANDIRA, KANDIRA CD., KANDIRA KAYNARCA YOLU, KARABACAK, KARABACAK SK., KARABOĞAZ CD., KARABOĞAZ SK., KARAÇALI MERKEZ, KARAKAŞ SK., KARPUZLAR, KARPUZLAR SK., KARŞIYAKA, KAYACIK/31, KAYNARCA İLÇE DEVLET HASTANESİ, KESKEKLER, KEŞKEKLER, KEŞKEKLER SK., KIZILCIKLI BURUN, KIZILCIKLI BURUN 4, KIZILCIKLI BURUN SK., KIZMAZ, KIZMAZ SK., KOCADAG, KOCADAĞ, KOCADAĞ SK., KONAK 19, KOVA, KOVA SK., KÖRÜK, KÖSE, KURUDERE, KUZULUK, LALE SK., MANAV, MANAV SK., MENEKŞE SK., MERKEZ/4, MEŞE BAYIRI SK., MEVCUTLAR, MEVCUTLAR SK., MOLLA MUSTAFA SK., NALBANTLAR, NALBANTLAR SK., NECATİBEY CD., NEHIR, NERGİZ, NERGİZ SK., NEVRIN, NEZIH, ORTAKÖY, ORTAKÖY İÇ YOLU, ORTAKÖY SK., ORTAKÖY/36, ORTAKÖY/39, ORTAKÖY/40, ORTAKÖY/45, ORTAKÖY/46, PARK SK., PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAKA SK., SANER SK., SARIÖZ SK., SASKINLAR, SAVAŞ SK., SEHIT ERCAN KARADAG, SEYFETTIN SELIM, SEYFETTIN SELIM CD., SEYFETTİN SELİM, SEYFETTİN SELİM CD., SHT.ERCAN KARADAG, SHT.GÜRKAN TÜRK, SHT.YILMAZ VURAL, SOGUKSU, SOYSAL SK., ŞAFAK SK., ŞAŞKINLAR, ŞAŞKINLAR SK., ŞEHİT ERCAN KARADAĞ, ŞEHİT ERCAN KARADAĞ CD., ŞEHİT ERCAN KARADAĞ SK., ŞEKER, ŞEKER SK., ŞENTÜRK SK., ŞHT.ERCAN KARADAĞ, ŞHT.ERCAN KARADAĞ CD., ŞHT.FAHRETTİN AZAK CD., ŞHT.YILMAZ VURAL CD., TEKİNER SK., TEPE, TEZCAN SK., TEZER SK., Uavtede Yok, VEDAT YAZGAN, VEDAT YAZGAN CD., YAMAK, YAPRAK SK., YENİ MAHALLE 5 SK., YONCA CD., ZINGILLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde MEHMET AKIF ERSOY CD., MEHMET AKİF ERSOY CD., MERT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, ARALIK, ASAGIDEREKÖY, ÇUBUKLU, DAGYONCALI, DAĞYONCALI, ESENTEPE, HAMITABAT, HAMİTABAT, ISTIKLAL, İSTİKLAL, KAZIMPASA, KAZIMPAŞA, KEMALPASA, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, KURUÇESME, KURUÇEŞME, RESADIYE, SELAHIYE, SELAHİYE, UZUNKÖY mahallelerinde 17. CD., 18 Nisan cd, 18 NİSAN CD., 18., 20. CD., 2103., 2109., 2134., 2141., 2202., 2202. SK., 2218., 2227. SK., 2321. SK., 2322. SK., 2401., 2401. SK., 2403. SK., 2405., 2405. SK., 2406., 2422. SK., 2423., 2424., 2431., 301. SK., 303. SK., 304. SK., 305., 305. SK., 306. SK., 308., 308. SK., 317., 317. SK., 322., 322. SK., 324., 327. SK., 329. SK., 332. SK., 334. SK., 335., 336., 338., 339., 339. SK., 340 SK., 340. SK., 342. SK., 344. SK., 349. SK., 357. SK., 365. SK., 388., 389., 391. SK., 4005. SK., 4028., 4028. SK., 4030., 4055. SK., 4058., 4058. SK., 4061., 4065. SK., 4066. SK., 4067., 4067. SK., 4069. SK., 4070., 4083., 409., 411., 423 SK., 423., 4240. SK., 427. SK., 431., 4604. SK., 4606., 525. SK., 531., 531. SK., 533., 543. SK., 546 SK., 546., 547. SK., 550. SK., 551. SK., 553. SK., 554. SK., 555. SK., 556., 556. SK., 558., 566., 566. SK., 568. SK., 578., 578. SK., 580., 580. SK., 582., 582. SK., 586. SK., 588. SK., 63., AKASYA EVLERİ İÇİ YOLU, AKKENT VİLALARI İÇ YOLU, ALANDÜZÜ CD., ALANİÇİ SK., ALÇAK AÇMA, ALÇAK AÇMA SK., ARALIK SK., ATA EVLER İÇİ YOLU, ATLAS, BAĞLAR CD., BAL SK., BAS, BEGONYA, BURCU SİTESİ İÇİ YOLU, CEYLAN, ÇAKAR SK., ÇAMYOLU, ÇARK, ÇARK CD., ÇELEBİ VİLLALARI İÇİ YOLU, ÇEŞME, ÇINAR SİTESİ İÇİ YOLU, DEFNE, DEFNE EVLERİ İÇİ YOLU, DEFNE SK., DEMET, DEMET SK., DIK, DILBER, DİK, DİLAN SK., DİLBER SK., ELİT EVLER İÇİ YOLU, ENSAR SK., ERİŞ SK., ESKI KAZIMPASA, ESKİ DEPREM EVLERİ, ESKİ KAZIMPAŞA CD., FERAH, FERAH SK., FERIK, FERIK CD., FEVZİ ÇAKMAK CD., FİLİZ SK., GÖKKUŞAĞI SK., HALDIZOĞLU SK., HANIMELI SK., IBRAHIM ÖGRETMEN, ISTIKLAL CD., İNKO PARK VİLLALLARI İÇİ YOLU, İPEKYOLU CD., İsimsiz149, İsimsiz153, İŞLER SK., KARAKOL SK., KARANFİL SK., KAZIM PAŞA CD., KAZIMPASA, KAZIMPASA CD., KAZIMPAŞA, KAZIMPAŞA CD., KILINÇ SK., KONAK, KONAK SK., KURTULUS, KURUÇEŞME KÖYÜ İÇ YOLU, KUŞBURNU SK., KUTLU EVLER, MANOLYA SK, MEHMET ALTINISIK, MESUT, MESUT SK., NİSAN 17. SK., NUR KENT SİTESİ İÇİ YOLU, NURİ KESKİN SK., ORHANGAZI, ORHANGAZİ, SAFIR, SAKARYA SÜRÜCÜ KURSU DİREKSİYO, SEÇER SK., SELAHİYE KÖYÜ İÇ YOLU, SELÇUKLU SK., SERHAT, SERHAT SK., SÖGÜT, STADYUM, STADYUM CD., SUSAM SK., SÜMBÜL SK., ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU, ŞULE SK., TÜRBE SK., TÜRKYOLU CD., ULUDAG, YILDIRIM, YILDIRIM SK., ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARALIK, KARAKAMIŞ, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, ORTA, VATAN, YAZLIK mahallelerinde 18. CD., 4031. SK., 4032., 4033. SK., 4038. SK., 4045. SK., 4048. SK., 4049. SK., 4050. SK., 4077. SK., 4078., 4080. SK., 4081. SK., 4098., 4201. SK., 4204. SK., 4205., 4205. SK., 4210., 4210. SK., 4211. SK., 4212. SK., 4214. SK., 4215., 4217. SK., 4218. SK., 4220. SK., 4221., 4224., 4226. SK., 4227., 4230. SK., 4231. SK., 4232. SK., 4235., 4235. SK., 4236., 4237., 4239. SK., 4401., 4401. SK., 4402., 4403., 4403. SK., 4405., 4410., 4413., 4416., 4418. SK., 4421., 4424., 4425., 4429., 4432., 4435., 4445. SK., 4459. SK., 4461. SK., 4462, 4463., 4465., 4465. SK., 4470., 4470. SK., 4471., 4472., 4474., 4476. SK., 4477. SK., 4478., 4478. SK., 4480., 4480. SK., 4485. SK., 4602., ADA, ALEV, ALEV SK., ANI, ANI SK., ARMAGAN, ATMACA SK., BAYRAK SK., BERRAK, BH HUZUR LİVA 8 İÇİ YOLU, CENNET CD., DAHI, DEREBOYU KONAKLARI İÇİ YOLU, DUMAN SK., EFE, ELKIN SK., ELKİN SK., ELVAN, ELVAN SK., ENDAM, ENDAM SK., FERİK CD., FULYA, GÖKÇE, GÖKÇEÖREN CD., GÜR SK., HASIR, HEYBET, HEYBET SK., İSMET OCAKLI, KAPLAN SK., KARABOGAZ, KORU SK., KÜLTÜR, MEHMET AKIF ERSOY, MELİK, NUH, PARK İÇİ YOLU, PEMBE SK., PLEVNE CD., SANTAŞ LOCA EVLERİ İÇİ YOLU, SAZAN, SEHIT MUHIDDIN ÇELIK, SERÇE SK., SIFA, SİTE İÇİ YOLU, ŞAFAKKENT SİTESİ İÇİ YOLU, ŞELALE SK., TAFLAN, TELLİ SK., ULUS, ULUS SK., VARLIK, VARLIK SK., VATAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARALIK, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI mahallelerinde 20., 4008. SK., 4070. SK., 4601. SK., 4605., 4605. SK., ADA KONAKLARI İÇİ YOLU, ARALIK CD., ARALIK. CD., EFE SK., GÖKÇEÖREN, VATAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, ISTIKLAL, İSTİKLAL, KURTULUS, KURTULUŞ, SEKER, ŞEKER mahallelerinde 424 NOLU SK., 426 NOLU SK., 427 NOLU SK., 428 NOLU SK., 429 NOLU SK., 807 NOLU SK., 808 NOLU, 808 NOLU SK., 809 NOLU SK., 810 NOLU, 810 NOLU SK., 811 NOLU SK., 812 NOLU, 812 NOLU SK., 814 NOLU SK., 816 NOLU SK., 818 NOLU SK., 819 NOLU SK., 820 NOLU SK., 821 NOLU SK., 825 NOLU SK., 839 NOLU, 840 NOLU, 840 NOLU SK., 842 NOLU SK., 846 NOLU, 858 NOLU SK., 859 NOLU SK., 862 NOLU, 863 NOLU SK., 864 NOLU, 864 NOLU SK., 866 NOLU, 866 NOLU SK., 867 NOLU SK., 868 NOLU SK., 870 NOLU SK., 876 NOLU, 880 NOLU SK., 881 NOLU SK., 882 NOLU SK., 894 NOLU SK., 898 NOLU SK., 901 NOLU SK., 903 NOLU SK., 905 NOLU, 905 NOLU SK., 906 NOLU SK., 907 NOLU SK., AHMET YESEVI CD., AHMET YESEVİ CD., ASMA, ATLI SK., AYDIN BİLER SİTESİ İÇİ YOLU, BAHÇIVAN SK., BARIŞ MANÇO ÇOCUK PARKI İÇİ YO, BAYRAM SK., BELLİ SK., BİRLİK SK., BÖLÜK, BÖLÜK SK., CİCİ SK., ÇEVRE YOLU, DARALI, DEGERLI, DEĞERLİ SK., DEPO SK., DİNÇ SK., DOĞA SİTESİ İÇİ YOLU, DONANMA, DOST SK., DSİ, ERBAS, ERBAS SK., ERBAŞ SK., EVREN SK., FARABI, FULYA SK., GARİP SK., HAMİTBEY ÇIKMAZI SK., HUZUR SK., ISIK SK., KADER SK., KALE SK., KARACA SK., KARDEŞ SK., KAYA, KORUN SK., LAL KONAKLARI İÇİ YOLU, MELEK, MERKEZ EVLERİ İÇİ YOLU, MESIRE, METE, METE SK., ÖREN, PEHLIVAN, RENK SK., SEFA SK., SEHA SK., SEHIT CELAL HAYTA, SEHIT EKREM BAYRAMOGLU, SEKER, SEREF SK., SEVİNÇ SK., SEZEN, SOLMAZ SK., SONGÜL SK., SULTAN AHMET SİTESİ İÇİ YOLU, ŞAKRAK SK., ŞANLI SK., ŞEHİT SELÇUK ESATOĞLU SK., ŞİRİN SK., TANIŞ SK., TAYFUN SK., TETIK, TETIK SK., TUNAHAN SİTESİ İÇİ YOLU, TÜTEN SK., UÇAK SK., UN SK., UYGAR SK., UYUM SİTESİ İÇİ YOLU, VİŞNE SK., YAZLIK CD., YEL SK., YILDIZ CD., ZARIF, ZARIF SK., ZARİF SK., ZEYTİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINCILAR, ÇUKURAHMEDIYE, ÇUKURAHMEDİYE, HACIOGLU, HACIOĞLU, KÜPÇÜLER, TEPEKUM, YAGCILAR, YAĞCILAR, YENICAMI, YENIGÜN, YENİ CAMİ, YENİGÜN mahallelerinde 1130 NOLU SK., 1133 NOLU SK., 1134 NOLU SK., 1137 NOLU, 1137 NOLU SK., 1139 NOLU SK., 1141 NOLU SK., 1142 NOLU SK., 1143 NOLU, 1144 NOLU SK., 1147 NOLU, 1154 NOLU SK., 1155 NOLU SK., 1156 NOLU, 1159 NOLU, 1164 NOLU, 1166 NOLU SK., 1168 NOLU SK., 1169 NOLU, 1169 NOLU SK., 12. SK., 1328 NOLU SK., 1336 NOLU SK., 1337 NOLU SK., 1339 NOLU SK., 1340 NOLU, 1340 NOLU SK., 1341 NOLU SK., 1345 NOLU, 1345 NOLU SK., 1350 NOLU, 1350 NOLU SK., 1351 NOLU SK., 1355 NOLU, 1412 NOLU, 1412 NOLU SK., 1420 NOLU SK., 1422 NOLU, 1423 NOLU, 15 NOLU SK., 15 TEMMUZ, 1507 NOLU SK., 1510 NOLU SK., 1511 NOLU SK., 1515 NOLU, 1515., 1519 NOLU SK., 1539 NOLU SK., 1540 NOLU SK., 1541 NOLU SK., 1542 NOLU SK., 1543 NOLU SK., 1545 NOLU SK., 1548 NOLU SK., 1549 NOLU SK., 1567 NOLU SK., 1571 NOLU SK., 20 NOLU SK., 21 NOLU SK., 226 NOLU SK., 228 NOLU SK., 230 NOLU, 230 NOLU SK., 25 NOLU SK., 3003, 3003 SK., 3005 SK., 3006, 3006 SK., 5 NOLU SK., 5001 SK., 5002 SK., 5003 SK., 5004 SK., 5016 SK., 5024 SK., 5025 SK., 5026. SK., 5032, ADAPINAR SK., AKINCILAR, ALPARSLAN TÜRKES, ALPARSLAN TÜRKES/1, ALTAY SİTESİ, ARI, AYRIK, BABALIK SK., BAGISLAR, BARÇIN, BELGIN, BENT SK., BERAT, BERAT SK., BEREKET SK., BERNA SK., BEYAZ, BEYAZ SK., BÜYÜK ÇIKMAZ, BÜYÜK ÇIKMAZ SK., BÜYÜK GEÇIT SK., BÜYÜK GEÇİT. SK., ÇAYIR SK., ÇEKER SK., ÇILEK SK., ÇUKUR SK., DAĞLI SK., DEMİRCİ SK., DERYA, DERYA SK., DİLİM SK., DÜZ, DÜZ SK., EKİCİ SK., ELİF SK., EMIN SK., EMIR SK., ENGIN, ERİŞEN SK., GONCA SK., GÖK SK., GÖKHAN SK., GÜLŞEN SK., HAZER SK., HOROZLU SK., İRFAN SK., KARASU YOLU CD., KEMER SK., KESKİN SK., KIR SK., KIRIMLI SK., KOCACIK SK., KOMŞU SK., KOZA SK., KUS SK., MEÇ SK., MEHTAPLI SK., MIMAR SINAN SK., MİMAR SİNAN SK., NAL SK., OKAN SK., ÖMER, PARALI SK., POLAT SK., SAKARBABA CD., SEHIT MEHMET NURI KOCABIYIK SK., SEHIT MURAT FATIH DIKTAS, SIRA, SOMUN SK., ŞEHİT SADULLAH BENDER SK., ŞEHİT YAKUP TÖRÜN SK., TATLI SK., TEKERCİ SK., TERAZİ SK., VEZİR SK., YAGIZ, YAZAR SK., YESIL SK., YEŞİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OZANLAR, SEKER mahallelerinde PROFESÖR DOKTOR SABAHATTİN ZAİM BULVAR, ŞEHİT ÜST TEĞMEN CENGİZ ULUSİNAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKÖY, RÜSTEMLER mahallelerinde 5521 NOLU SK., 5529 NOLU SK., KARAKÖY, NEVIYE, NEVİYE CD., SET ÜSTÜ, SETALTI, ŞAKAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇÖKEKLER, KARAKÖY mahallelerinde 5466 NOLU SK., 5522 NOLU, 5522 NOLU SK., 5523 NOLU SK., 5524 NOLU SK., 5525 NOLU SK., 5526 NOLU, 5526. SK., 5527 NOLU, 5527. SK., 5528 NOLU SK., 5528. SK., 5529 NOLU, KARAKÖY CD., SETALTI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMIRBEY, DEMİRBEY, POYRAZLAR mahallelerinde BEYLIK, BEYLİK SK., DEMİRBEY KÖYÜ İÇ YOLU, KARASU YOLU/1, KARDELEN, KARDELEN SK., ONUR, ONUR SK., POYRAZLI, SAYGIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 15, ASIRLAR, AŞIRLAR, KARADAVUTLU, KAYRANCIK, NASUHLAR, YENICE mahallelerinde 1567-, 1602 KÜME EVLER, 2037 NOLU, 207., 2126 NOLU SK., 2127 NOLU SK., 2128 NOLU, 2128 NOLU SK., 2129 NOLU SK., 2130 NOLU, 2130 NOLU SK., 2131 NOLU, 2131 NOLU SK., 2132 NOLU, 2132 NOLU SK., 2133 NOLU, 2133 NOLU SK., 2134 NOLU, 2147 NOLU, 215. CD., 2150 NOLU, 2160 NOLU, 2161 NOLU, 2163 NOLU, 2169 NOLU, 2170 NOLU, 2171 NOLU, 2175 NOLU, ABAY, ABAY SK., ABAY/1, ABBAS, ABBAS SK., AHUDUDU, AHUDUDU SK., AL SK., ALIM, ALİM SK., AMBAR SK., ASIRLAR, ASIRLAR/4, AŞIRLAR CD., AŞIRLAR KÖYÜ İÇ YOLU, AŞIRLAR SK., BEYAZIT CD., CAMILI YOLU, CAMİLİ YOLU SK., CAMİLİ MEZARLIĞI İÇİ YOLU, CUMHURİYET. SK., ÇAM SK., ÇAVUŞOĞLU SK., KALDIRIM, KARADAVUTLU KÖYÜ İÇ YOLU, KARAHASAN, KAVAKLI, KAVAKLI/1, KIRMIZI, KIRMIZI SK., KÖSEOGLU, KÖSEOGLU CD., KÖSEOGLU/1, KÖSEOGLU/2, KÖSEOĞLU SK., NASUHLAR/1, REHBER SK., REHBER/1, RESIT, RESIT/1, REŞİT SK., REYHAN, REYHAN SK., SITELER, SİTELER, TUGBA SK., YAS, YAŞ SK., YENICE MERKEZ MEVKII, ZEYBEK, ZEYBEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKPINAR HASANPASA, KIRKPINAR HASANPAŞA mahallelerinde AÇELYA 1, ARDINÇ, ARDINÇ SK., BAĞDAT CD., BALABAN, ÇIÇEK, ECEM SİTESİ İÇİ YOLU, FATİH CD., GÜVEN 1, KAMER, KAMER SK., LALE 2, OKUMUŞ SK., ORTANCA SK., PALMİYE SİTESİ İÇİ YOLU, SENA SİTESİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZIPASA, GAZİPAŞA, YENI mahallelerinde ERENLER CD., ŞEHİT ALBAY GÜNER EKİCİ, ŞEHİT ALBAY GÜNER EKİCİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZIPASA, GAZİPAŞA mahallelerinde AHSAP, AHŞAP SK., GÜZ, GÜZ SK., NILÜFER, NİLÜFER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZIPASA, GAZİPAŞA mahallelerinde DEMIRCI CD., DEMİRCİ CD., GAZİPAŞA CD., KARACA, KAZANA, KAZANA SK., KUMLUK SK., MEMIOGLU, MEMİOĞLU CD., MURATÇIKMAZI, ŞEHİT ALBAY GÜNER EKİCİ CD., ZAFER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZIPASA, YENI, YENİ mahallelerinde GÜNES, GÜNEŞ SK., SEHIT ALBAY GÜNER EKICI, SEYFİ POLAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIROGLU, ÇAKIROĞLU, DURMUSLAR, GÖKÇELER mahallelerinde ÇAKIROGLU, ÇAKIROĞLU SK., DEMİROĞLU, DUTLAR, GÖKÇELER, GÖKÇELER SK., MERKEZ_2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEDIL KAZANCI, BEDİL KAZANCI, KÜÇÜCEK ISTIKLAL, YAHYALI mahallelerinde ADAPAZARI MUDURNU YOLU, BEDİL KAZANCI YAN YOL, D-140, FABRIKALAR, MEŞEPINARI KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇATALKÖPRÜ, ESKIBEDIL, ESKİBEDİL, KIZILCIKORMAN, OSMANBEY, SUKENARI, TUZAK, TÜRKORMANKÖY, UZUNÇINAR, YAGBASAN, YAĞBASAN, YENIDOGAN, YENIORMAN, YENİORMAN mahallelerinde 15003, 15003 SK., 15004, 15004 SK., 15005, 15005 SK., 15006, 15006 SK., 15007 SK., 15009, 15009 SK., 17001 SK., 17002 SK., 17003, 17003 SK., 17004, 17004 SK., 17005, 17005 SK., 17006, 17006 SK., 17007, 17007 SK., 17008 SK., 17009, 17009 SK., 17010, 17010 SK., 17011, 17011 SK., 2000, 31001, 31008, 31013, ADA CD., ADAPAZARI DÜZCE YOLU, AKTARLA, AKTARLA SK., ÇATALKÖPRÜ, ÇATALKÖPRÜ SK., ÇATALKÖPRÜ YOLU, DİLSİZ DERESİ KÖPRÜSÜ, E-5 KARAYOLU, E-5 KARAYOLU SK., KIZILCIKORMAN KÖYÜ İÇ YOLU, MERKEZ-, MERKEZ SK., MERKEZ SUKENARI/10, MERKEZ_286, MERKEZ_320, OSMANBEY, SUKENARI, SUKENARI MERKEZ, SUKENARI MERKEZ SK., SUKENARI MERKEZ/1, SUKENARI SK., ŞEHİT AHMET ÇONDUL, TÜRKORMANKÖY, TÜRKORMANKÖY SK., UZUNÇINAR, YAGBASAN, YENİDOĞAN SK., YENİORMAN YOLU, YENİORMANKÖY İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET mahallelerinde AYDIN, KIREMITLIK, MUHARREM ÇOGAL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, YENICE, YENİCE mahallelerinde ABDULLAH ATEŞ SK., ÇARDAK, ÇARDAK SK., DR. FEVZIYE ÇEVIK-, MUHARREM ÇOGAL/3, MUHARREM ÇOĞAL SK., UZUN, UZUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKGÖZ, TURGUTLU, YENICE mahallelerinde ADAPAZARI BILECIK YOLU, ASAGI, GÖREDENLER, TURGUTLU, TURGUTLU SK., TURGUTLU/10 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CİHADİYE mahallelerinde CİHADİYE KÖYÜ İÇ YOLU, CİHADİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARDIÇBELI mahallelerinde MERKEZ/3 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, INCILLI, İNCİLLİ, KUZULUK mahallelerinde 1001, 310, 374, 607, 607 SK., 607/1, 607/1 SK., 636, AKPINAR CD., KARANLIKDERE MERKEZ SK., TASPINAR, TAŞPINAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, INCILLI, YALI, YENI mahallelerinde 114 SK., 126 SK., 131 SK., 134, 135, 135 SK., 135/1, 135/1 SK., 136 SK., 137, 137 SK., 137/1, 137/1 SK., 138 SK., 138/1, 139 SK., 14/1, 140, 140 SK., 140/1 SK., 141 SK., 142 SK., 142/1 SK., 142/2 SK., 142/3, 143 SK., 144 SK., 145/1, 145/1 SK., 146 SK., 148 SK., 148/1 SK., 148/2 SK., 149, 149 SK., 15., 151, 153 SK., 154, 154 SK., 155, 155 SK., 155/1 SK., 155/2, 155/2 SK., 156, 156 SK., 156/1 SK., 157 SK., 158, 158 SK., 159, 159 SK., 160, 160 SK., 161 SK., 162, 162 SK., 163 SK., 164 SK., 165 SK., 166, 166 SK., 167, 167 SK., 167/1, 168, 168 SK., 169, 169 SK., 171 SK., 172 SK., 180 SK., 232 SK., 234, 235, 239, 242 SK., 242/1, 242/1 SK., 243, 244, 244 SK., 245 SK., 246, 246 SK., 247, 248, 249, 256 SK., 257, 262, 262 SK., 263, 264, 265, 266, 267, 268, 270, 274, 274 SK., 275, 275 SK., 276 SK., 277, 278, 279, 280, 284, 300, 300 SK., 301 SK., 301/1, 301/1 SK., 329, 329 SK., 330, 330 SK., 330/1, 330/1 SK., 372 SK., 372/1 SK., 376, 376. SK., 377. SK., 378, 378. SK., 379. SK., 380, 381, 381. SK., 382, 382 SK., 382. SK., 383, 384, 386, 386. SK., 388, 388 SK., 389 SK., 390, 390 SK., 392. SK., 393, 4, 542, 543, 545, 554 SK., 555, 556, 558, 559, 560, 561, 562 SK., 563, 563. SOK, 564, 569, 570, 573, 580, 627/1, 627/1 SK., ANKARA, ANKARA CD., AZİZİYE MAHALLESİ TOKİ KONUTLA, DEMOKRASİ CD., DENIZ, ERGUVAN, FEVZİ PAŞA, ISTANBUL, ISTANBUL CD., İSTANBUL, İSTANBUL CD., KALKAN ORMAN ÜRÜNLERİ, MİMAR SİNAN, MİMAR SİNAN CD., PIRI REIS, PIRI REIS CD., PİRİ REİS CD., PLAJ, PLAJ CD., SAHIL, SAHIL CD., SAHİL, SAHİL CD., SANAYI, SEHIT ATIF ÖDÜL, ŞEHİT ATIF ÖDÜL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PARALI mahallelerinde KURUDERE CD., ORTA-, ORTA SK., PARALI KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YASSIGEÇIT, YASSIGEÇİT mahallelerinde OKUL, YENİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZULUK, MANAVPINARI, TUZLA, YENI mahallelerinde 1003 SK., 1017, 1027, 1029, 1029 KÜME EVLER, 1030, 1030 KÜME EVLER, 1033, 1036, 1036 KÜME EVLER, 60, ADAPAZARI, ADAPAZARI KARASU YOLU, ANAFARTALAR, ESKI ADAPAZARI, ESKİ ADAPAZARI, ESKİ ADAPAZARI CD., KIŞLA SK., KIZILCIK CD., merkez, MERKEZ/1, MERKEZ/9 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇATALÖVEZ, PARALI mahallelerinde ÇATALÜVEZ KÖYÜ İÇ YOLU, HEMSIN, UZUN CD., UZUN CD. SK., YENI_7 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMIKEBIR, CAMİKEBİR, ÇELTIKLER, GAZI, INCIKSUYU, İNCİKSUYU mahallelerinde 1020., 1022., 1029., 1071., 1077., 1096., 986., AGAÇDELEN, AĞAÇDELEN SK., AHMET VEKİF PAŞA SK., ATATÜRK LİSESİ SK., BASAR, BAŞAR SK., BELEDİYE SK., CAMİ ARALIĞI SK., CUMHURİYET MEYDAN, ÇALI SK., DEMIREL, DERE SK., ELVAN BEY, ELVAN BEY SK., HACI İBRAHİM SK., HAL SK., İNCİKSUYU SK., İsimsiz130, KEPEKLI, KEPEKLİ CD., MEHMET BALKAN SK., MİTHAT PAŞA SK., MUHTAR KEMAL, NAMIK KEMAL 1.ÇIKMAZ SK., NAMIK KEMAL SK., NAMIK KEMAL SK. 2. ÇK., SATEX, SHT.ERDINÇ TÜRETKEN, STATYUM, STATYUM SK., ŞAİR YAHYA KEMAL SK., ŞHT.ERDİNÇ TÜRETKEN SK., ŞHT.ŞENOL KAMIŞ MEYDAN, ULUĞBEY SK., UMURBEY, UZUN ÇARSI, UZUN ÇARŞI SK., ÜÇOK, YARAR, YENI ÇARSI, YENI HAN, YONCA, YONCA SK., ZAFER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGALAR, AĞALAR, YALI, YENİ mahallelerinde 259. SK., 262., 262. SK., AKASYA, AKASYA SK., CUMHURIYET/1, CUMHURİYET/1, FINDIKLIK EVLERİ(6), GAFFAR OKKAN CD., HİLAL CD., İNKILAP CD., KAYASAN SK., KENAN TURAL CD., SAHILYOLU, SUNGURLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOGUTPELIT mahallelerinde ÇAKALDAGI-, MERKEZ_27, MERKEZ_93 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AÇMABASI, AÇMABAŞI, ÇUKURKÖY, KIRAZLI, KİRAZLI, KOGUTPELIT, KOĞUTPELİT, YENİ mahallelerinde AÇMABAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, AKÇAGÖL, AKÇAGÖL SK., AKÇAGÖL/2, AKÇAGÖL/3, ÇAKALDAG (ÇUKURKÖY), ÇAKALDAG (ÇUKURKÖY)/2, ÇAKALDAG (ÇUKURKÖY)/5, ÇUKURKÖY İÇ YOLU, FINDIKLIK EVLERİ(5), GEDIK, HENDEK KOCAALİ YOLU, KARADERE, KIRAN, KOĞUKPELİT KÖYÜ İÇ YOLU, MERKEZ (ÇUKURKÖY), MERKEZ(KOĞUKPELİT), MERKEZ/1_6, MERKEZ/3_2, MERKEZ/4_4, MERKEZ/44, MEZARLIK, SABAN/2, ŞABAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde ALTAY SK., ARZU, BURÇAK, ÇARKÇI, DAMLA, DEVRAN, DISLI, GIDER, GİDER SK., GÜLBAHAR, GÜLDESTE, GÜLDESTE SK., GÜLERYÜZ, GÜVEN CD., KAPI, ÖZGÜR, SHT.ERDOGAN YENI, SULTAN SK., TUNA, TUNA CD., TÜRKER SK., ZAFER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ mahallelerinde AYVALIK SK., S.H.T.SERDAR GÖKBAYRAK, SALKIM, SAVCI, TEK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMITLI, HAMİTLİ mahallelerinde AÇMALAR, HAMITLI, HAMİTLİ KÖYÜ İÇ YOLU, MERKEZ_3 SK., UZUNCAORMAN, UZUNCAORMAN SK., UZUNCAORMAN/1, YAYALAR KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 10 Mayıs Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNDOGAN, ORTA mahallelerinde 1011, 1015, 1016, 1019, BALCILAR, BALCILAR CD., GAZİ SK., INCE, İNCE SK., KİRAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.