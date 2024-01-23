10 nerenin plakası? 10 plaka kodu hangi şehre ait?
Türkiye Cumhuriyetindeki araç plakaları, Türkiye'nin il isimlerinin alfabedeki sıralamaları doğrultusunda, 0’dan 81’e kadar sıralanarak belirlenmiş durumdadır. Şehirlerarası yolculuklarda sıklıkla karşımıza çıkan farklı plakalar ise merak konusu oluyor. Peki, 10 nerenin plakası? 10 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 10 nerenin plakası? 10 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.
10 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?
10 plaka kodu Balıkesir iline aittir. Balıkesir’de yaşayan araç sahiplerinde 10 plaka kodu bulunmaktadır. Bu sayede aracın Balıkesir iline kayıtlı olduğu bilinmektedir.
Merkez İlçeleri Plaka Kodları:
10 AC 001 - 10 AZ 999
10 D 0001 - 10 D 9999
10 DA 001 - 10 DZ 999
10 EA 001 - 10 EZ 999
10 F 0001 - 10 F 9999
10 FA 001 - 10 FZ 999
10 HA 001 - 10 HZ 999
10 J 00001 - 10 J 10000
10 M 00001 - 10 M 10000
10 MA 001 - 10 MZ 999
10 S 00001 - 10 S 10000
10 T 0001 - 10 T 2000
10 U 0001 - 10 U 9999
10 V 0001 - 10 V 9999
10 Z 0001 - 10 Z 9999
Edremit İlçesi Plaka Kodları:
10 J 15001 - 10 J 20000
10 KA 001 - 10 KZ 999
10 LA 001 - 10 LZ 999
10 M 15001 - 10 M 20000
10 N 0001 - 10 N 9999
10 S 15001 - 10 S 20000
10 T 3001 - 10 T 3900
Erdek İlçesi Plaka Kodları:
10 E 0001 - 10 E 9999
10 J 31001 - 10 J 33000
10 J 43001 - 10 J 44000
10 M 31001 - 10 M 33000
10 S 31001 - 10 S 33000
10 T 7101 - 10 T 7650
Havran İlçesi Plaka Kodları:
10 H 0001 - 10 H 9999
10 J 35001 - 10 J 36000
10 M 35001 - 10 M 36000
10 S 35001 - 10 S 36000
10 T 7901 - 10 T 8150
Burhaniye İlçesi Plaka Kodları:
10 J 26001 - 10 J 28000
10 J 44001 - 10 J 45000
10 M 26001 - 10 M 28000
10 RA 001 - 10 RZ 999
10 S 26001 - 10 S 28000
10 T 5601 - 10 T 6400
Susurluk İlçesi Plaka Kodları:
10 J 23001 - 10 J 26000
10 M 23001 - 10 M 26000
10 S 23001 - 10 S 26000
10 SA 001 - 10 SZ 999
10 T 4751 - 10 T 5600
Bandırma İlçesi Plaka Kodları:
10 AAB 01 - 10 AAZ 99
10 J 10001 - 10 J 15000
10 M 10001 - 10 M 15000
10 NA 001 - 10 NZ 999
10 PA 001 - 10 PZ 999
10 S 10001 - 10 S 15000
10 T 2001 - 10 T 3000
Manyas İlçesi Plaka Kodları:
10 J 36001 - 10 J 37000
10 K 0001 - 10 K 9999
10 M 36001 - 10 M 37000
10 S 36001 - 10 S 37000
10 T 8151 - 10 T 8400
Gönen İlçesi Plaka Kodları
10 CAA 01 - 10 CZZ 99
10 J 28001 - 10 J 30999
10 M 28001 - 10 M 30
10 S 28001 - 10 S 30999
10 T 6401 - 10 T 7100
10 TA 001 - 10 TZ 999
Ayvalık İlçesi Plaka Kodları:
10 BAA 01 - 10 BZZ 99
10 J 20001 - 10 J 23000
10 M 20001 - 10 M 23000
10 S 20001 - 10 S 23000
10 T 3901 - 10 T 4750
Balya İlçesi Plaka Kodları:
10 B 0001 - 10 B 9999
10 J 42001 - 10 J 43000
10 M 42001 - 10 M 43000
10 S 42001 - 10 S 43000
10 T 9601 - 10 T 9850
Dursunbey İlçesi Plaka Kodları:
10 J 38001 - 10 J 39000
10 M 38001 - 10 M 39000
10 S 38001 - 10 S 39000
10 VA 001 - 10 VZ 999
10 T 8651 - 10 T 8900
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