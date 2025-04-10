10 Nisan DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 10.04.2025 - 09:40

Güncelleme: 10.04.2025 - 09:40

DÜZCE ilinde 10 Nisan Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 10 Nisan Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SETLIK mahallelerinde GERİŞ KÖYÜ YOLU, SETLIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 10 Nisan Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOĞANCILAR mahallelerinde REDİFLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 10 Nisan Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YÖRÜKLER mahallelerinde YÖRÜKLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE KAYNAŞLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNAŞLI ilçesinde 10 Nisan Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAÇALI, SARIYER mahallelerinde 15 TEMMUZ ŞEHİTLER, 37 SK., RÜZGAR, TURNA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 10 Nisan Perşembe 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, SIMSIR, ŞİMŞİR mahallelerinde 108., 209., ASAR SK., OKUL, PETEKLI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 10 Nisan Perşembe 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIYERİ YÖRÜKLER, SAFAK, ŞAFAK mahallelerinde 130., 141. SK., DOĞANLI KÖYÜ İÇ YOLU, YEŞİLÇAM KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 10 Nisan Perşembe 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAFAK, ŞAFAK mahallelerinde 139 SK., 140., 141 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 10 Nisan Perşembe 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIDOGAN, YENİDOĞAN mahallelerinde 116. SK., 128 SK., ÇEVRE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 10 Nisan Perşembe 14:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIDOGAN, YENİDOĞAN mahallelerinde 118., 123., 153., ADAPAZARI BOLU YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 10 Nisan Perşembe 17:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAM, ESKİ MENGENCİK, MERKEZ, MURADİYE MENGENCİK, N KENDISI mahallelerinde 7400. CD., ÇAM, ESKİMENGENCİK KÖYÜ İÇ YOLU, ESKİMENGENCİK KÖYÜ YOLU, KÖY, MERKEZ, MURADİYE KÖYÜ YOLU, MURADİYE MENGENCİK KÖYÜ İÇ YOL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Nisan Perşembe 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZMIMILLI, AZMİMİLLİ, ÇAY, DARICI mahallelerinde 474. SK., 475. SK., 511. SK., 512., 512. SK., 522. SK., 5691., 5693. SK., 570. SK., 5700., 5701., 5702., 5703. SK., 5705., 5708. SK., 5713., 5727., 5727. SK., 5734., 5752., 5752. CD., 5769. SK., 5784., 5790., 5790. SK., 5800. SK., 5824. SK., 5825. SK., 606., BARIŞ SK., BOYACI SK., CEVDET KOMİT CD., DARICI SK., HÜSEYIN SENA, KADIOGLU ALI, KADIOĞLU ALİ SK., KARTAL, KARTAL SK., KUZEY SK., MELTEM SK., NARİN SK., ŞEHİT YAŞAR ÖZGÜNER SK., TÜFEKÇI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Nisan Perşembe 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AĞA, AZMIMILLI, AZMİMİLLİ, CAMİKEBİR, ÇAY, DARICI mahallelerinde 1950. CD., 1957., 2103., 2103. SK., 2104. SK., 413. SK., 428. SK., 431. SK., 433. SK., 461., 473. SK., 479. SK., 481., 487. SK., 499., 500. SK., 533., 541. SK., 549. SK., 550. SK., 553. SK., 558. SK., 560. SK., 561. SK., 5695. SK., 5702. SK., 5704., 5711., 5711. SK., 5713. SK., 5715., 5728. SK., 5744. SK., 575., 575. SK., 5758. SK., 5767. SK., 5769., 577., 5772. SK., 578. SK., 5788., 5788. SK., 579. SK., 580. SK., 5800., 581., 581. SK., 5825., 583. CD., 5847. SK., 585. SK., 5850., 5850. SK., 5858., 586. SK., 5877., 5883., 595., 595. SK., 596. SK., 597. SK., 598., 598. SK., 599. SK., 600. SK., 601., 601. SK., 602., 602. SK., 603., 603. SK., 605., 611., 612., 615., 615. SK., 616., 616. SK., 618., 619. SK., 620. SK., 623. SK., 624. SK., 626. SK., 644., 644. SK., 648. SK., 650., 650. SK., AGALAR, AĞALAR SK., ARABACI SK., ARKA SK., AYDIN GÜNEY SK., AZIZ YILDIRIM, AZMİMİLLİ SK., BAKIR, BARBAROS SK., BARTIN SK., BATI SK., BAYRAK CD., BAYRAKTARBAŞI SK., BEZMEN SK., BOZKURT, BOZKURT SK., CEMAL HIZAL SK., ÇAY SK., ÇELEBİ SK., ÇELIK, ÇIKMAZ SK., DAR SK., DEMİRCİ SK., ELA BAHRIYE ORAL, ELA BAHRİYE ORAL BULVAR, ELMA SK., EMNIYET, GAZHANE CD., GENERAL SAMİ SK., GÜNDÜZ, GÜNDÜZ SK., HALE SK., HATİP SK., İNANIR SK., İSMAİL ÇAKMAN SK., KARAYAKA SK., KAZIM ORBAY, KAZIM ORBAY SK., KEFLİ SK., KİREMİT SK., MERİÇ SK., MESİRE SK., NARIN, NEMLİ SK., NURİ ÖZKASAP CD., OCAK SK., ÖNER, ÖNER SK., RIHTIM CD., SAATÇİGİL CD., SAİM TUT SK., ŞAİR NEDİM SK., ŞEHİT MAHMUT NEDİM SK., TÜFEKÇİ SK., ULUS SK., UZAY, UZAY SK., YAĞMUR SK., YALÇIN SK., YAPRAK SK., YESIM, YEŞİM SK., YILDIZ SK., YUNUS EMRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Nisan Perşembe 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZMIMILLI, AZMİMİLLİ, ÇAY, DARICI mahallelerinde 2106., 481. SK., 488., 488. SK., 504. SK., 569. SK., 5690., 5691. SK., 5692. SK., 5696., 5696. SK., 5699. SK., 5709., 5719., 5726. SK., 5755. SK., 5756. SK., 5759., 5759. SK., 5760. SK., 5772., 5791., 5791. SK., 5796. SK., ARSAL SK., AYDIN SK., AYDINPINAR, AYDINPINAR CD., BATUMLU AHMET SK., CAVİT AYIŞIK SK., ÇALDIRAN SK., ÇATAK, ÇINAR SK., DAMLA SK., DARICI, ERDEM SK., FABRİKA SK., HÜSEYİN SENA SK., KILIÇ, KILIÇ SK., KUZEY, SÖNMEZ SK., ŞAFAK SK., ŞÜKRÜ KOMİT SK., YAVUZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Nisan Perşembe 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DURAKLAR, İSTİKLAL, N KENDISI mahallelerinde 1 CD., KANAL SK., KÜÇÜKAHMET KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Nisan Perşembe 15:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKTARLA, AYDINPINAR, BALLICA, CUMA, ÇINARLI, DEGIRMEN, DEPO, HAKKI HOCA, HECINLER, KALYONCU, KARAÇAVUS, KARASAKAL, KONAKLI, KÜRT, MERKEZ, N KENDISI, NUSRET YILMAZ, SANTRAL, SOSE ALTI, ŞOSE ALTI, UZUNALI, YAHYALAR, YAYLAKAPI, YESIL, YILANKAYA mahallelerinde 2020., AKTARLA, AKTARLA KÖYÜ YOLU, AYDINPINAR KÖYÜ İÇ YOLU, AYDINPINAR KÖYÜ YOLU, BALLICA İÇ YOLU, BALLICA KÖYÜ İÇ YOLU, CUMA, ÇAKIRHACI IBRAHIM, ÇAKIRHACIİBRAHİM KÖYÜ YOLU, ÇINARLI, ÇINARLI KÖYÜ İÇ YOLU, ÇINARLI KÖYÜ YOLU, DEGIRMEN, DEPO, DURAKLAR KÜME EVLER, GÖLORMANI KÖYÜ İÇ YOLU, GÖLORMANI KÖYÜ YOLU, HAKKI HOCA, HECINLER, KALYONCU, KARAÇAVUS, KARASAKAL, KAVAKBIÇKI, KAVAKBIÇKI KÖYÜ YOLU, KONAKLI, KONAKLI KÖYÜ YOLU, KÜRT, NUSRET YILMAZ, PASAKONAGI, SANTRAL, SOSE ALTI, Uavtede Yok, UZUNALI, YAYLAKAPI, YESIL, YILANKAYA, ZAHİD KEVSERİ BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Nisan Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DURAKLAR, EFENDI, HOCAOĞLU, KÖYÜN KENDİSİ, MERKEZ, N KENDISI, YENİ KARAKÖY mahallelerinde DURAKLAR, DURAKLAR KÖYÜ YOLU, EFENDI, HOCAOĞLU KÖYÜ YOLU, KIZILCIK, KIZILCIK KÖYÜ YOLU, KÖY SOKAĞI, KUSAÇMASI, KUŞAÇMASI KÖYÜ YOLU, MERKEZ KÜME EVLER, YENI KARAKÖY, YENİKARAKÖY İÇ YOLU, YENİKARAKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Nisan Perşembe 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANGAZI, SEHIT mahallelerinde KONURALP 104., KONURALP 399., KONURALP 432., KONURALP HİLMİ SÖNMEZ CD., NECMİ HOŞVER, PROFESÖR DR. NECMETTİN ERBAKAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Nisan Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, YENI, YENİ mahallelerinde 120., 4., 407., 408., 5. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 10 Nisan Perşembe 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLIK AGACI, KURUKAVAK mahallelerinde BEYLIK AGACI, KURUKAVAK, KURUKAVAK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 10 Nisan Perşembe 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI mahallelerinde KÖY SOKAĞI, ESMAHANIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 10 Nisan Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKTEPE mahallelerinde KİRAZLI KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 10 Nisan Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI, BEYHANLI, ÇAYAĞZI, KIRAZYANI, KUMPINAR, MÜCAVIR, MÜCAVİR, N KENDISI mahallelerinde 123, 123 SK., 126, 128, 2. SK., 5 NOLU, ADA, AĞIR SK., AKAR SK., AKÇAKOCABEY, AKKAYA, AKKAYA KÖYÜ YOLU, ATA, ATA SK., BAHAR, BAHAR SK., BEYHANLI, BEYHANLI KÖYÜ YOLU, BORA SK., BURÇAK, BURÇAK SK., CEYLAN, CEYLAN SK., ÇAĞRI SK., ÇAYAGZI, ÇAYAĞZI KÖYÜ YOLU, ÇELİK SK., ÇİĞDEM SK., DEFNE SK., DEMIR, DEMİR SK., DENİZ SK., DERVİŞOĞLU SK., DOĞAN SK., DÖNGELLİ CD., DUMLUPINAR, DUMLUPINAR CD., EKIN, EMRAH SK., ERDEMİRLER SİTESİ İÇİ YOLU, EREGLI, EREĞLİ AKÇAKOCA YOLU, ILGIN SK., ILKAY, İLKAY SK., İMGE SK., KABASAKAL, KABASAKAL SK., KADİFE SK., KAPTAN TURGUT BORA SK., KARACA, KARACA SK., KARMEN SK., KAYABASI, KAYABAŞI CD., KAYALI, KAYALI SK., KIRAZYANI, KÖKNAR, KÖKNAR SK., KÖROĞLU SK., KUMLUK SK., KUMPINAR, LIMANCIK, LİMANCIK SK., MEHTAP, MEHTAP SK., MUAMMER AKSOY, MUAMMER AKSOY CD., NAZENDE SK., ORKIDE, ORKİDE SK., PASA, RÜZGAR SK., SALKIM SK., SALYANCI, SANAYI 3, SANAYI 3 SK., SANAYİ 1 SK., SANAYİ 2 SK., SANAYİ SK., SARIOĞLU SK., SEHNAZ, ŞAHİN SK., ŞEBNEM SK., ŞEHNAZ SK., TEKIN, TEKİN SK., TEKİR SK., TEPELİ SK., ÜMİTKENT SİTESİ, VADI, VADİ, YAKIT SK., YAMANLAR SK., YAZLIK SK., YUKARI AYAZLI, YUKARI AYAZLI CD., ZAFER 1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 10 Nisan Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACARA, AYAZLI, DOGANCILAR, DOĞANCILAR, N KENDISI mahallelerinde ACARA, DOGANCILAR, DOĞANCILAR KÖY YOLU, DOĞANCILAR KÖYÜ İÇ YOLU, DOĞANCILAR KÖYÜ YOLU, EREĞLİ CD., FAKILLI, İsimsiz152 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 10 Nisan Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTUNÇAY, BALATLI, DADALI, DEREDİBİ, DEREKÖY, FAKILLI, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI, SUBAŞI, TEPEKÖY mahallelerinde ALTUNÇAY, ALTUNÇAY KÖYÜ YOLU, BALATLI, BALATLI KÖYÜ İÇ YOLU, BEYÖREN, ÇIÇEKPINAR, ÇIÇEKPINAR KÜME EVLER, ÇİÇEKPINAR KÖYÜ YOLU, DADALI, DADALI KÖYÜ İÇ YOLU, DADALI KÖYÜ YOLU, DEREDIBI, DEREDİBİ KÖYÜ YOLU, DEREKÖY, DEREKÖY İÇ YOLU, DEREKÖY KÖYÜ YOLU, DÜZCE AKÇAKOCA YOLU, DÜZCE CD., DÜZCE/AKÇAKOCA YOLU, FAKILLI KÖYÜ YOLU, SUBASI, SUBAŞI KÖYÜ YOLU, TEPEKÖY, TEPEKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 10 Nisan Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI, DÖNGELLI MÜCAVIR, DÖNGELLİ, N KENDISI, OSMANİYE mahallelerinde AGIR, ASLI SK., BADEM 2 SK., BAĞLAR SK., BAYRAK, BEŞEVLER SK., ÇAGDAS, DEĞİRMEN SK., DÖNGELLI, DÖNGELLİ KÖYÜ YOLU, DÜZCE, FİNAL ENERJİ SİSTEMLERİ, GÖKNUR SK., GÜLISTAN, GÜNEY, GÜNEY SK., GÜVEN KESKIN, GÜVEN KESKİN CD., HACI YAKUP KALAYCI, HACI YAKUP KALAYCI CD., HİLAL SK., HÜRREM SK., IZGI, İSKELE SK., İZGİ SK., MELIH, MELİH SK., SALYANCI CD., SONÇAĞ SİTESİ, ŞİMŞEK SK., TİLBE SK., ÜMRAN SK., YILMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 10 Nisan Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AÇMA, KÜLTÜR mahallelerinde 103., 104. SK., 105., ATATÜRK SK., FİSKO SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 10 Nisan Perşembe 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde KANUNI, KANUNİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 10 Nisan Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, KISLA, KÜLTÜR mahallelerinde 118, 157, 301 SK., FATİH PARKI İÇİ YOLU, NAMIK KEMAL, NAMIK KEMAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 10 Nisan Perşembe 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, KÜLTÜR mahallelerinde 117, 117. SK., 125, 139, 152, 317, 318, 318 SK., 319 SK., 327, 330 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.