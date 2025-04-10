10 Nisan İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 10.04.2025 - 09:40

Güncelleme: 10.04.2025 - 09:40

İZMİR ilinde 10 Nisan Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-10 2025-04-10 09:00:00.208-2025-04-10 17:00:00.249 saatleri arasında Sarıcalar; Sarıcalar Köyü İç Yolu, Sarıcalar, Köy İçi Yol, İsimsiz21, SARICALAR, İsimsiz15, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz6, , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:00:00.208-2025-04-10 17:00:00.249 saatleri arasında Göçbeyli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:00:00.242-2025-04-10 17:00:00.291 saatleri arasında Sarıcalar; İsimsiz21 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:00:00.242-2025-04-10 17:00:00.291 saatleri arasında Bölcek; İsimsiz22, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:00:00.34-2025-04-10 17:00:00.837 saatleri arasında Bölcek; İsimsiz23, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:00:13.465-2025-04-10 17:00:27.272 saatleri arasında Kozluca; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-10 2025-04-10 09:00:00.256-2025-04-10 13:00:00.996 saatleri arasında Atatürk; 5608. Sk., 5610 Sk., 5612, 5612 Sk., 5613. Sk., 5614, 5615. Sk., 5615/1. Sk., 5617 Sk., 5617. Sk., 5619. Sk., 5621. Sk., 5623, 5623. Sk., 5647 Sk., 5649 Sk., KARAKOÇ, Kuşadası Seferihisar Yolu Cd., , 5645, 5596, 5604, İsimsiz1, İsimsiz19, 5611, 5613, İsimsiz27, 5583, 5620, 5618, 5514 SK, 5614 SK, 5515 SK, 5193, 5501, 5501. Sk., 5502, 5503. Sk., 5504. Sk., 5505. Sk., 5508, 5510. Sk., 5512 Sk., 5517. Sk., 5535, 5536, 5570, 5572, 5572. Sk., 5574. Sk., 5574/1. Sk., 5576. Sk., 5578 Sk., 5578. Sk., 5580, 5582, 5584 Sk., 5586. Sk., 5587, 5590. Sk., 5592. Sk., 5595, 5597, 5599, 5600. Sk., 5601. Sk., 5602. Sk., 5603. Sk., 5605. Sk., 5607. Sk., 5609. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:00:00.256-2025-04-10 13:00:00.996 saatleri arasında Cumhuriyet; , 5183. Sk., 5185. Sk., 5187. Sk., 5189. Sk., 5192. Sk., 5193, 5196. Sk., 5369. Sk., 5388, 5393, KARAKOÇ, Kuşadası Seferihisar Yolu Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-10 2025-04-10 09:00:00.365-2025-04-10 14:00:00.921 saatleri arasında İnönü; 138. Sk., 136. Sk., 134/1. Sk., 134. Sk., , Fatih Sultan Cd., 145. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-10 2025-04-10 09:00:00.744-2025-04-10 17:00:00.502 saatleri arasında Oğlananası Atatürk; Mehmet Akif Cd., Anafartalar Cd., İsimsiz61, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 10:00:00.228-2025-04-10 15:00:00.519 saatleri arasında Çileme; KARAKUYU YOLU , 7541 Sk., , İsimsiz56, İsimsiz162, İsimsiz169, İsimsiz167 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 10:00:00.727-2025-04-10 15:00:00.009 saatleri arasında Çileme; 7526, 4009/1. Sk., 4006/1. Sk., Yıldırım Beyazıt Sk., 7527, Koca Yusuf Sk., 7517, KARAKUYU YOLU , 7531, , İsimsiz171, İsimsiz179, Açelya Sk., 7539, 7523 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 14:00:00.289-2025-04-10 17:00:00.449 saatleri arasında Oğlananası Atatürk; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-10 2025-04-10 09:00:00.779-2025-04-10 15:00:00.513 saatleri arasında Sıra; Nergis Sk., GÜNEBAKAN, , İsimsiz24, İsimsiz25, KİŞNİŞ, PAPATYA, ZAMBAK, KASIMPATI, ÇUHA, BAHAR, Menekşe Sk., SÜMBÜL, HERCAİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:00:00.779-2025-04-10 15:00:00.513 saatleri arasında Altıntaş; , YASEMİN, LALE, ESEN, AHMET BESİM UYAL, BAHAR, Beyko Sk., MANOLYA, Pelin Sk., Sakız Sk., SÜMBÜL, ZAFER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-10 2025-04-10 09:00:01.722-2025-04-10 14:00:07.254 saatleri arasında Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk; 9015/2, 9015. Sk., 9014. Sk., 9010. Sk., 9008. Sk., 9007. Sk., 9003. Sk., 9001. Sk., 8317. Sk., 30 Ağustos Cd., , 9102. Sk., 9107. Sk., 9102/1. Sk., Gazi Sk., Gazi, Dostluk Cd., Dostluk, 9108/2. Sk., Harmandalı Cd., 9101. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-10 2025-04-10 09:00:05.349-2025-04-10 15:00:17.903 saatleri arasında Fatih; 1126/1. Sk., Sanayi, 1126. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:00:53.784-2025-04-10 15:00:11.176 saatleri arasında Fatih; 1126/1. Sk., 1126. Sk., 1099. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-10 2025-04-10 09:00:11.794-2025-04-10 16:00:23.929 saatleri arasında Reisdere; 6121. Sk., 6124. Sk., 6152. Sk., 6119/1. Sk., 6082. Sk., 6064/2. Sk., 6064/1. Sk., 6064. Sk., 6119/5. Sk., 6080, 6078/5, , 6078/4. Sk., 6078/3. Sk., 6078/2. Sk., 6081. Sk., 6078/1. Sk., 6078. Sk., 6075/3. Sk., 6075/2. Sk., 6075/1. Sk., 6069. Sk., 6119/4. Sk., 6080/1, 6120. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 10:00:56.492-2025-04-10 13:00:05.971 saatleri arasında Alaçatı; , Ares Kooperatifi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 10:00:56.492-2025-04-10 13:00:05.971 saatleri arasında Germiyan; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 10:00:56.492-2025-04-10 13:00:05.971 saatleri arasında Karaköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-10 2025-04-10 09:00:35.628-2025-04-10 10:00:46.101 saatleri arasında Kazım Dirik; 446, , İsimsiz2, İsimsiz9, 407. Sk., 469, 467, 444, 3/3, 10. Sk., 10/1, 10/2. Sk., 10/3. Sk., 10/5. Sk., 419/2, 419/4. Sk., 3. Sk., 3/3. Sk., 419. Sk., 419/3. Sk., 421, 442. Sk., 443. Sk., 445. Sk., 7/1. Sk., 7/2. Sk., 7/3, 8/3. Sk., Foça İzmir Karayolu Cd., 472, 466, 468, 448, 460. Sk., 441, 458, 449/1, 470, 471 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:00:35.628-2025-04-10 10:00:46.101 saatleri arasında Hacıveli; 407. Sk., 412, Foça İzmir Karayolu Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:00:50.587-2025-04-10 15:00:00.315 saatleri arasında Kozbeyli; KOZBEYLİ KÜME EVLER, KOZBEYLİ KÜME EVLERİ, KOZBEYLİ KÜMEEVLERİ, İsimsiz6, , KOZBEYLİ KÜME EVLERİ, KIVILCIM KEMAL ANADOL, İsimsiz91 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 10:00:08.704-2025-04-10 16:00:21.918 saatleri arasında Kazım Dirik; 8/1, 8/2. Sk., Foça İzmir Karayolu Cd., 21/1, 453/1, 452, 1/1. Sk., 1/2. Sk., 1/6. Sk., 10/1, 419/4. Sk., 27/1. Sk., 29/1. Sk., 3. Sk., 401. Sk., İsimsiz12, , 405. Sk., 408. Sk., 419. Sk., 421, 427. Sk., 429. Sk., 453. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-10 2025-04-10 09:00:39.597-2025-04-10 12:00:45.948 saatleri arasında Narlı; An Sitesi Sk., Mithatpaşa Cd., Sürgü Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-10 2025-04-10 09:00:50.587-2025-04-10 15:00:00.315 saatleri arasında Horozgediği; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-10 2025-04-10 09:30:00.307-2025-04-10 15:30:00.139 saatleri arasında Çiniyeri; İsimsiz9, İsimsiz19, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz14, İsimsiz13, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:30:00.307-2025-04-10 15:30:00.139 saatleri arasında Adnan Menderes; İsimsiz75, , İsimsiz17, İsimsiz50, İsimsiz52, İsimsiz54, İsimsiz55, İsimsiz56 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:30:00.307-2025-04-10 15:30:00.139 saatleri arasında Kürdüllü; İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:30:00.307-2025-04-10 15:30:00.139 saatleri arasında Işıklı; İsimsiz9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:30:00.307-2025-04-10 15:30:00.139 saatleri arasında Boynuyoğun; İsimsiz36, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz15, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:30:00.307-2025-04-10 15:30:00.139 saatleri arasında Toki; KİREÇTEPE, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-10 2025-04-10 09:30:00.389-2025-04-10 17:30:00.522 saatleri arasında Kibar; , İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz4, MUSULLAR, KİBAR, İsimsiz7, İsimsiz17, İsimsiz23, İsimsiz24, MUSULLAR, İsimsiz27, İsimsiz13, çavuşdüzü, Musullar, Kocahasanlar, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz31, İsimsiz30, KİBAR, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, MUSULLAR, Musullar, İsimsiz16 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-10 2025-04-10 10:00:00.772-2025-04-10 13:00:00.682 saatleri arasında Kasımpaşa; 1040. Sk., Şehit Pyd. Koray Cömert Cd., 1037. Sk., 1035. Sk., 1023. Sk., 1012. Sk., İsimsiz4, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-10 2025-04-10 10:00:33.3-2025-04-10 11:00:41.653 saatleri arasında Mansuroğlu; 269/12. Sk., 273/1. Sk., 269/10. Sk., 269/13. Sk., 269/6. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 12:00:45.816-2025-04-10 13:00:58.145 saatleri arasında R. Şevket İnce; 2162. Sk., 2145. Sk., 2146. Sk., 2149. Sk., 2150. Sk., 2154. Sk., 2161. Sk., 2162/1. Sk., 2162/2. Sk., Şehit Ali Erbil Sk., , 2109. Sk., 2140/1. Sk., 2140/3. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.