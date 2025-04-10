10 Nisan KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 10.04.2025 - 09:40

Güncelleme: 10.04.2025 - 09:40

KOCAELİ ilinde 10 Nisan Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 10 Nisan Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAĞLICA mahallelerinde ORTAKÖY MEVKII, ORTAKÖY MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 10 Nisan Perşembe 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, MAŞUKİYE mahallelerinde 142. SK., 144. SK., 145. SK., 146. SK., 147. SK., 148. SK., 149. SK., 150. SK., 151. SK., 152. SK., 153. SK., 154. SK., 155. SK., SULTAN BEYAZIT CD., TÜRBE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 10 Nisan Perşembe 09:00-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, KARATEPE mahallelerinde ADALI, ADALI SK., AMIRAL, AMİRAL SK., BAGLAR, BARBAROS CD., BERK, BOSTAN SK., CAMİLİ SK., CEYLANUR, ÇUHADAR, ÇUHADAR CD., EDEBALİ CD., ELVIN, FİGEN, GONCAGÜL SK., GÜZEL BAHÇE SK, KALAYLI, KALAYLI SK., KARAKAYA, KARATEPE, KARATEPE ATATÜRK, KARATEPE ATATÜRK CD., KARATEPE CUMHURIYET, KARATEPE CUMHURİYET CD., KARATEPE IZMIT, KARATEPE İZMİT CD., KARATEPE LALE SK., KOLAYLI CD., KÖKENLI, KÖKLÜK, KÖKLÜK SK., KURBAN, MANDIRA, MANDIRA SK., MERA SK., NISAN, NİSAN, OKUTAN SK., ÖZBAY SK., ÖZDEMİRLER SK., PINARLAR SK., SABIT, SABİT SK., SIRINKÖY, ŞEVVAL AY, ŞİRİNKÖY SK., TÖKELI IMRE, TÖKELİ İMRE, TÖKELİ İMRE CD., ÜMRAN, YILDIRAY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 10 Nisan Perşembe 09:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KETENCILER, KETENCİLER mahallelerinde CAMI MEVKII, CAMİ MEVKİİ KÜME EVLER, CEVIZLIK MEVKII, CEVİZLİK MEVKİİ KÜME EVLER, KETENCİLER AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, TIRANKO MEVKII, TIRANKO MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI MEVKII KÜME EVLER, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 10 Nisan Perşembe 09:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KETENCİLER mahallelerinde KARAAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 10 Nisan Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPLUCA mahallelerinde SABANLAR MEVKII, ŞABANLAR MEVKİİ, ŞABANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TOPLUCA KÖYÜ YOLU SK, TOPLUCA SOFULAR MEVKII, TOPLUCA SOFULAR MEVKII KÜME EVLER, TOPLUCA SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 10 Nisan Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENTEPE mahallelerinde ERIKLI MEVKII, ERİKLİ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 10 Nisan Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANTEPE, DOĞANTEPE mahallelerinde 12., 12. SK., 16. SK., 20. SK., 4. SK., DOGANTEPE HÜRRIYET, DOĞANTEPE HÜRRİYET CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 10 Nisan Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANTEPE, KARATEPE mahallelerinde 26., 26. SK., SAHINLER, ŞAHİNLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 10 Nisan Perşembe 02:00-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINKENT, BARBAROS mahallelerinde 29 EKIM, 29 EKİM CD., AKSU SK., ATABARI, BOLUBEYI SK., BOLUBEYİ SK., CEMİYET SK., ÇEŞMİ BÜLBÜL SK., DETAY, DIVAN YOLU, DİVAN YOLU SK., EBUBEKIR, EBUBEKİR CD., EFE, EFE SK., ERDOGDU, ERDOĞDU SK., ERGAN, ERYILMAZ, ERYILMAZ SK., ESENYURT, ESENYURT SK., EVLIYA, EYLÜL, EYLÜL SK., FİRAL SK., GAZI OSMAN PASA, GAZİ OSMAN PAŞA CD., IBNI SINA, ISIL, IŞIL SK., İSTİKLAL SK., MEHTER SK., MESUT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 10 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANEYN mahallelerinde ARNAVUT SK., ESERTEPE, ESERTEPE SK., HASAN AGA, YENİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 10 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANEYN mahallelerinde ALİ AĞA SK., ERENKAYA SK., HÜSEYİN AĞA SK., ŞEHİT İLYAS AKMAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 10 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANEYN mahallelerinde SEHIT FEVZI UZUNER, ŞEHİT RAFET KALYONCU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 10 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PAZARKÖY mahallelerinde 2709., 2727., 2734., 2744., PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 10 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYACIK mahallelerinde 208., 208. CD., IZZET AÇIKBAS, IZZET AÇIKBAS SK., İZZET AÇIKBAŞ, İZZET AÇIKBAŞ SK., KORU, PİR ALİ TAMER, YAKUT, YAKUT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 10 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAAHMETLI, KARAAHMETLİ mahallelerinde KARAAHMETLI MERKEZ MEVKII, KARAAHMETLİ MERKEZ MEVKİİ, KARACAOGLAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 10 Nisan Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVŞANCIL mahallelerinde MEHMET GÜNEL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 10 Nisan Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVŞANCIL mahallelerinde HARMANLAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 10 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOĞLU, EMEK mahallelerinde AHSEN SK., ATATÜRK, ATATÜRK CD., BERRAK, BERRAK SK., BILGE, BURAK REİS CD., EMIRGAN, EMİRGAN SK., GÖKHAN, GÖKHAN SK., GÜRSU, GÜRSU SK., HALUK SK., KEMAL, KEMAL SK., KOÇAK, KOÇAK SK., PINAR, PINAR SK., SEVİM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 10 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde BÜLBÜL, BÜLBÜL SK., DUT SK., FATIH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET CD., GÜRUF SK., GÜVERCIN, GÜVERCİN SK., IGDE, IHLAMUR, IHLAMUR SK., İĞDE SK., KİRAZ SK., KUĞU SK., MEHTAP CD., MELTEM, MUZ SK., NAR, NAR SK., PALMIYE, PALMİYE SK., PELIKAN, PELIN, PELİKAN SK., PELİN CD., PİNA SK., PLAJ, PLAJ CD., TEPE CD., YAKAMOZ SK., YAKUP KEFELİ SK., YUNUS, YUNUS SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 10 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde DERELİ SK., ÖZLEM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 10 Nisan Perşembe 08:30-09:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZPINAR, KİRAZPINAR mahallelerinde 2716. SK., EMLAKKONUT1 CD, YENI BAGDAT, YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 10 Nisan Perşembe 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZİLER, INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 1787. SK., 1794. SK., 1941., 1941. SK., 1951., 1951. SK., 1951/1., 1951/1. SK., 1952. SK., 1953., 1953. SK., 1954. SK., 1955. SK., 1955/1. SK., IBRAHIM AGA, İBRAHİM AĞA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 10 Nisan Perşembe 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZPINAR, KİRAZPINAR mahallelerinde 3050, KİRAZPINAR TAŞOCAKLARI, TASOCAKLARI, TAŞOCAKLARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 10 Nisan Perşembe 14:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜZELLER mahallelerinde 905. SK., 912. SK., 913. SK., 913/1. SK., 914., 914. SK., 914/1., 914/1. SK., 915. SK., 952/3. SK., 953., 953. SK., 953/1. SK., 954. SK., 954/1. SK., BAHAR CD., BÜLBÜL CD., SEHIT MEVLÜT DURU, ŞEHİT MEVLÜT DURU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.