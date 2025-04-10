10 Nisan MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 10.04.2025 - 09:40

Güncelleme: 10.04.2025 - 09:40

MANİSA ilinde 10 Nisan Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-10 2025-04-10 08:00:34.023-2025-04-10 09:00:01.386 saatleri arasında Kalemli; kalemli, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, kalemli, İsimsiz1, , KALEMLİ, İsimsiz7, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 08:00:34.023-2025-04-10 09:00:01.386 saatleri arasında Gökbel; Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 08:00:34.023-2025-04-10 09:00:01.386 saatleri arasında Kağan; , İsimsiz1, İsimsiz2, Kaan Köyü İç Yolu, kaan iç yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 08:00:34.023-2025-04-10 09:00:01.386 saatleri arasında Belenyenice; Kaan Köyü İç Yolu, BELENYENİCE, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 08:00:34.023-2025-04-10 09:00:01.386 saatleri arasında Karayenice; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:00:00.209-2025-04-10 12:00:00.435 saatleri arasında Yeniharmandalı; İsimsiz52, ÇAKALAZMAĞI, çakalazmağı, Güzel Sk., İsimsiz30, çifte damlar, İsimsiz27, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz79, ÇAKALAZMAĞI, hacıhaliller yolu, İsimsiz83, İsimsiz84, çakalazmağ, HACIHALİLER YOLU SOKAK, çakal azmağı , İsimsiz76, çakalazmağı, İsimsiz33, İsimsiz31, , Cumhuriyet Cd., Doğu Cd., Doğu Cd. 2. Çk., 1.ÇIKMAZ, Gediz Cd., Gediz Sk., İsimsiz10, İsimsiz46, İsimsiz40, İsimsiz38, çifte damlar, Kuruçay Çk., Şirin Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:00:00.209-2025-04-10 12:00:00.435 saatleri arasında Kazım Karabekir; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:00:00.209-2025-04-10 12:00:00.435 saatleri arasında Turgut Özal; , harmandalı sk elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:00:00.209-2025-04-10 12:00:00.435 saatleri arasında Çerkezmahmudiye; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:00:00.209-2025-04-10 12:00:00.435 saatleri arasında Yukarıçobanisa; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:00:00.209-2025-04-10 12:00:00.435 saatleri arasında Hacıhaliller; , çavusoglu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:00:00.209-2025-04-10 12:00:00.435 saatleri arasında Çavuşoğlu; , İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz18, İsimsiz6, İsimsiz9, İsimsiz15, İsimsiz42, İsimsiz45, İsimsiz12, isimsiz 12 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:00:00.209-2025-04-10 12:00:00.435 saatleri arasında Ahmet Bedevi; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:00:13.008-2025-04-10 12:00:28.634 saatleri arasında Belenyenice; , belenyenice, karayenice, BELENYENİCE, kalemli elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:00:13.008-2025-04-10 12:00:28.634 saatleri arasında Halıtlı; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, halıtlı, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, halıtlı sk, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, halıtlı, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, halıtlı, Halıtlı Caddesi, HALITLI, halıtlı köy içi yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:00:13.008-2025-04-10 12:00:28.634 saatleri arasında Kaleköy; , Kaleköy Caddesi, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, kaleöy, KALEKÖY, kale, kaleköy elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:00:13.008-2025-04-10 12:00:28.634 saatleri arasında Kalemli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:00:13.008-2025-04-10 12:00:28.634 saatleri arasında Karayenice; , karayenice, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz8, karayenice , karayenice, KARAYENİCE, Karayenice Köy Yolu, karayenice elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:00:13.008-2025-04-10 12:00:28.634 saatleri arasında Sarıalan; , İsimsiz1, sarıalan, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, sarıbeyler, İsimsiz11, İsimsiz12, sarıbeyler iç yolu, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, MERKEZ, Sarıalan Köyü İç Yolu, sarıalan elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:00:13.008-2025-04-10 12:00:28.634 saatleri arasında Tekeliler; , çınarlı kuyu sk elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:00:13.008-2025-04-10 12:00:28.634 saatleri arasında Çamköy; , İsimsiz1, çınarlı kuyu sk, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz23, çamköy, İsimsiz25, İsimsiz26, yeni sokak, yeni-2, yeni-2, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz34, İsimsiz35, çamköy bağ yolu, Çamköy Köyü İç Yolu, çamköy elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:00:13.008-2025-04-10 12:00:28.634 saatleri arasında Çınarlıkuyu; , çınarlıkuyu, İsimsiz3, çınarlıkuyu, İsimsiz5, çınarlıkuyu, çınarlıkuyu, çınarlı kuyu, çınarlı kuyu sk, çınarlı kuyu iç yolu, Çınarlıkuyu Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:00:13.008-2025-04-10 12:00:28.634 saatleri arasında Kırançiftliği; , kırançiftliği sk., İsimsiz2, İsimsiz4, Kırançiftliği Caddesi, Kırançiftlik Köyü İç Yolu, KIRANÇİFTLİK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:00:33.148-2025-04-10 15:00:41.714 saatleri arasında Kağan; İsimsiz1, , Kaan Köyü İç Yolu, kaan iç yolu, İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 14:30:29.262-2025-04-10 15:30:39.907 saatleri arasında Gökbel; Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 14:30:29.262-2025-04-10 15:30:39.907 saatleri arasında Karayenice; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 14:30:29.262-2025-04-10 15:30:39.907 saatleri arasında Kalemli; KALEMLİ, İsimsiz7, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, kalemli, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, kalemli, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 14:30:29.262-2025-04-10 15:30:39.907 saatleri arasında Kağan; Kaan Köyü İç Yolu, kaan iç yolu, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 14:30:29.262-2025-04-10 15:30:39.907 saatleri arasında Belenyenice; Kaan Köyü İç Yolu, BELENYENİCE, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-10 2025-04-10 09:00:00.208-2025-04-10 17:00:00.249 saatleri arasında Hamidiye Merkez; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:00:00.242-2025-04-10 17:00:00.291 saatleri arasında Hamidiye Merkez; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:00:56.591-2025-04-10 11:00:03.355 saatleri arasında Atatürk; İsimsiz9, GAZİ OSMAN PAŞA, İHSAN KUTLUSOY, Öğr. Salim Örge Sk., RIFAT KARACA CD. , Sur, KÖROĞLU, BAĞLAR, BALKAN, , KÜLTÜR, Yalı Bahçe Sk., ÇELİK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-10 2025-04-10 09:00:00.209-2025-04-10 12:00:00.435 saatleri arasında Bağyolu; çullu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:00:13.008-2025-04-10 12:00:28.634 saatleri arasında Yağcılar; uyanık sokak, yağcılar, cumhuriyet meydanı, yagcılar, yozgatlı sokak, çiftlik, İsmetpaşa Cd., İ. Ceran Sk., Çiftlik Sk., Çayırlar Sk., Uyanık Cd., cumhuriyet meydanı, uyanık, mahalle sınırları, cumhuriyet meydanı kümeevler, çiftlik, cumhuriyet meydanı kümeevler, FATİH, parlayan, İsimsiz76, İsimsiz75, İsimsiz74, İsimsiz73, , BURSALI, bursalı, YENEN, PAŞA, ÖNDER, YUSUF GÖK, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz49, BİLGİLİ, sancaklı, kostak, arslan, atlıata, İsimsiz32, İsimsiz30, İsimsiz29, uyanık, İsimsiz71, İsimsiz69, BALABAN, çetin, adnan menderes, parlayan, ARINÇ, İsimsiz60, i.ceran, İsimsiz55, atsızata sk, İ.CERAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:00:13.008-2025-04-10 12:00:28.634 saatleri arasında Üçpınar; fevzi çakmak, balkan, mezarlık, lale, YASEMİN, Şengör Sk., İçen Sk., İnönü Cd., Üçpınar Yolu, Çeşme Sk., Yağmur Sk., Tunç Sk., Tabanca Sk., Sırmalı Sk., Sümbül Sk., PINAR, Poyraz Sk., Paşa Sk., Okul Sk., NAZİRE, Mezarlık Sk., Mert Sk., MERKEZ, Manav Sk., Küçükçayiçi Sk., Katip Sk., Karakol Sk., Gümüş Sk., Gülbahçe Köyü İç Yolu, Fevzi Çakmak Cd., Fatma Hanım Sk., Değirmenci Sk., Dere Sk., Demir Sk., Barış Sk., Bahar Sk., Ara Sk., 4. Aralık Sk., 3. Aralık Sk., 2. Aralık Sk., 1. Aralık Sk., ova yolu, lale, yeniüçpınar, kabristan, NİŞLİ, DEVECİ, ZAMBAK, balkan, lale sk, cemile nine, defne sokak, çamlık, mezarlık, büyükarpaçay, harmanyeri, İsimsiz74, İsimsiz72, İsimsiz71, İsimsiz67, İsimsiz64, MEVSİM, İsimsiz59, irlik, İsimsiz55, İsimsiz54, harmanyeri, İsimsiz50, İsimsiz49, demir sk, sengör, pınar, nazire, özlem, İsimsiz32, yeni üçpınar küm evleri, İsimsiz18, İsimsiz16, pazarçeşme, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:00:13.008-2025-04-10 12:00:28.634 saatleri arasında Sümbültepe; sümbültepe, Sümbültepe Köyü İç Yolu, SÜMBÜLTEPE KARAKILIÇLI, sümbülte yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:00:13.008-2025-04-10 12:00:28.634 saatleri arasında Sarma; Sarma Köyü İç Yolu, sarma, İsimsiz5, KALEKÖY SARMA, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:00:13.008-2025-04-10 12:00:28.634 saatleri arasında Pelitalan; pelitalan, PELİTALAN, Ara Sk., pelitalan iç yol, PELİTALAN ÖRENCİK, PELİTALAN, İsimsiz4, PELİTALAN, KARAVELİLER PELİTALAN, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:00:13.008-2025-04-10 12:00:28.634 saatleri arasında Örencik; Örencik Köyü İç Yolu, İsimsiz10, örencik sk, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:00:13.008-2025-04-10 12:00:28.634 saatleri arasında Müslih; muslih, MÜSLİH, Muslih Köyü İç Yolu, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:00:13.008-2025-04-10 12:00:28.634 saatleri arasında Mollasüleymanlı; Mollasüleymanlı Köyü İç Yolu, molla süleymanlı sk, molla süleymanlı, İsimsiz3, molla süleymanlı, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:00:13.008-2025-04-10 12:00:28.634 saatleri arasında Kocakoru; Kocakoru Köyü İç Yolu, kocakoru, İsimsiz11, kocakoru, kocakoru, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:00:13.008-2025-04-10 12:00:28.634 saatleri arasında Karayağcıhacılar; Karayağcıhacılar Köyü İç Yolu, karayağcılar, ARAZİ, İsimsiz3, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:00:13.008-2025-04-10 12:00:28.634 saatleri arasında Karaveliler; Karaveliler Köyü İç Yolu, karaveliler, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:00:13.008-2025-04-10 12:00:28.634 saatleri arasında Karakılıçlı; Karakılınçlı Köyü İç Yolu, karakılıçlı sk., karakılıçlı sk, karakışıçlı, karakılınçlı sk, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:00:13.008-2025-04-10 12:00:28.634 saatleri arasında Gülbahçe; gülbahçe, GÜLBAHÇE, Üçpınar Yolu, Gülbahçe Köyü İç Yolu, gülbahçe, gülbahçe, bağyolu gülbahçe yolu, gülbahçe, gülbahçe, gülbahçe, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz8, pazarçeşme, İsimsiz2, gülbahçe, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:00:13.008-2025-04-10 12:00:28.634 saatleri arasında Demirci; demirci, Demirci Köyü İç Yolu, İsimsiz9, KAĞAN 1 DEMİRCİ, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, demirdi, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:00:13.008-2025-04-10 12:00:28.634 saatleri arasında Davutlar; Davutlar Köyü İç Yolu, davutlar, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:00:13.008-2025-04-10 12:00:28.634 saatleri arasında Çamlıca; çamlıca, Çamlıca Kümeevleri, İsimsiz6, çamlıca, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:00:13.008-2025-04-10 12:00:28.634 saatleri arasında Bostanlar; Bostanlar Köyü İç Yolu, bostanlar , bostanlar iç yolu, BAĞYOLU BOSTANLAR, BOSTANLAR ÇAMLICA, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:00:13.008-2025-04-10 12:00:28.634 saatleri arasında Avdal; Osmancalı Yolu, Avdal Köyü İç Yolu, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:00:13.008-2025-04-10 12:00:28.634 saatleri arasında Küçüksümbüller; küçüksümbüller, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:00:13.008-2025-04-10 12:00:28.634 saatleri arasında Büyüksümbüller; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:00:13.008-2025-04-10 12:00:28.634 saatleri arasında Muradiye; , MUHASEBE, karahayıt kümeevler, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜME EVLERİ, 1, gökdu kümeevler, göksu kümeevler, Çullu Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:00:13.008-2025-04-10 12:00:28.634 saatleri arasında Atatürk; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:00:13.008-2025-04-10 12:00:28.634 saatleri arasında Mareşal Fevzi Çakmak; , karacaahmet.., İsimsiz1, karacaahmet, İsimsiz36, karacaahmet küme evleri, efe kümeevler, karaca ahmet küm.ev., İsimsiz49, karacaahmet, karacaahmet, karacaahmet, karacaahmet, karacaahmet, karacaahmet , karaca ahmet küme evleri, Doğan Küme evleri, EFE, şehit küme evleri, karacaahmet elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:00:13.008-2025-04-10 12:00:28.634 saatleri arasında Bağyolu; , İsimsiz5, karayağıt, karayagıt mevki, bağyolu gülbahçe yolu, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜME EVLERİ, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜME EVLERİ, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜME EVLERİ, bagyolu, bağyolu, bağyolu köyü iç yolu, bağyolu, bağ yolu iç yolu, BAĞYOLU, çullu, Osmancalı Yolu, Üçpınar Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:00:13.008-2025-04-10 12:00:28.634 saatleri arasında Beydere; , İsimsiz1, Beydere Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:00:13.008-2025-04-10 12:00:28.634 saatleri arasında Evrenos; , evrenos, evrenos, evrenos_, evrenos__ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:00:13.008-2025-04-10 12:00:28.634 saatleri arasında Gürle; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:00:13.008-2025-04-10 12:00:28.634 saatleri arasında Karaali; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:00:13.008-2025-04-10 12:00:28.634 saatleri arasında Şamar; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, BEYDERE ŞAMAR, İsimsiz5, İsimsiz6, ŞAMAR, şamar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:00:13.008-2025-04-10 12:00:28.634 saatleri arasında Sarınasuhlar; , İsimsiz2, İsimsiz3, Sarınasuhlar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SELENDİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-10 2025-04-10 09:00:02.48-2025-04-10 15:00:08.191 saatleri arasında Yenice; Yenice, yok, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz1, İsimsiz18, İsimsiz3, Yenice Köyü İç Yolu, Yenice Köyü Yolu, İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA DEMİRCİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-10 2025-04-10 09:00:04.959-2025-04-10 15:00:17.727 saatleri arasında Hacıhamza; İsimsiz4, ÜNİVERSİTE, Hamam Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:00:04.959-2025-04-10 15:00:17.727 saatleri arasında Kasımfakı; Rüzgar Sk., Kiremitçiler Sk., Kavaklı Cami Sk., Akıncılar Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:00:04.959-2025-04-10 15:00:17.727 saatleri arasında Fatih; YUNUS EMRE, Rüzgar Sk., Mimar Beşir Düvenli Sk., Gül Sk., Akıncılar Cd., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:00:04.959-2025-04-10 15:00:17.727 saatleri arasında Secaattin; İsimsiz5, İsimsiz3, ÜNİVERSİTE, ÇAĞLAYAN, Çağlayan Sk., YUNUS EMRE, Park Sk., Dere Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:00:04.959-2025-04-10 15:00:17.727 saatleri arasında Yenice; Akıncılar Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-10 2025-04-10 09:00:15.972-2025-04-10 15:00:25.503 saatleri arasında Tekelioğlu; İsimsiz6, İsimsiz5, Tekelioğlu Köyü İç Yolu, İsimsiz7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-10 2025-04-10 09:00:50.913-2025-04-10 12:00:59.824 saatleri arasında Halitpaşa; Saruhanlu Manisa Yolu, , İsimsiz46, İsimsiz47, Kumçay Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:00:50.913-2025-04-10 12:00:59.824 saatleri arasında Develi; İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz6, İsimsiz12, Develi, Develi Köyü Yolu, Develi Köyü İç Yolu, Saruhanlu Manisa Yolu, iç yol, DEVELİ, , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:00:50.913-2025-04-10 12:00:59.824 saatleri arasında Mütevelli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-10 2025-04-10 09:00:50.913-2025-04-10 12:00:59.824 saatleri arasında Çamlıyurt; , iç yol, İsimsiz1, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, Çamlıyurt Köyü Yolu, Çamlıyurt Köyü İç Yolu, yeni arsalar yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.