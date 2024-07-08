10 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, konuttan gece silahla yağma suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ö.’yü, uzun süredir fiziki takibe alan jandarma ekipleri, Kadınlar Denizi Mahallesi’nde yaptıkları operasyonla kadın şahsı yakaladı.
Çeşitli suçlardan da sabıkası bulunan kadın alınan jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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