Sedat Peker ile görüntülü konuşmasıyla hatırlanıyor: Hadi Özışık hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis istemi

Yayınlanma: 05.07.2024 - 18:14

Güncelleme: 05.07.2024 - 18:14

Sosyal medya platformu YouTube üzerinden 20 Ocak 2023'te yayınladığı bir videoda, Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in, 6 yaşındaki kızı H.K.G.'yi 'dini nikah' adı altında müridi Kadir İstekli ile evlendirmesi davasına müdahil olmak istediğini söyleyen radyocu Zeki Kayahan Coşkun'a yönelik sözleri nedeniyle gazeteci Hadi Özışık hakkında dava açıldı.

Avukatı aracılığıyla Anadolu Cumhuriet Başsavcılığına şikayet dilekçesi veren Zeki Kayahan Cuşkun, Hadi Özışık'ın kendisine hakaret ettiğini iddia etti. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Hadi Özışık'ın, Cışkun'a yönelik, "...Radyocu diyor ki ben müdahil olmak istiyorum. Ol kardeşim. Ol tabi. Olman lazım. Gerçeklerin ortaya çıkması için olman lazım. Sahtekarlıkların ortaya çıkması için olman lazım..." şeklindeki sözlerine yer verildi.

"ŞAŞKINLIK İFADESİ OLARAK KULLANDIĞIM İFADELER"

Sanık Hadi Özışık, iddianamedeki ifadesinde 40 yıldır gazetecilik yaptığını, videoda bahsettiği konuların Zeki Kayahan Coşkun'un şahsıyla alakalalı olmadıklarını, söz konusu H.K.G. davasıyla alakalı olduğunu, gündelik yaşamında da sık sık 'ulan ve lan' gibi tabirleri kullandığını, bu tabirleri ise şaşkınlık ifadesi olarak kullandığını ve bunların müştekiye yönelik olmadığını savundu.

"AŞAĞILAMA KASTI VAR"

İddianamede, Hadi Özışık tarafından kullanılan ifadelerin, 'eleştiri kapsamında dile getirilmesinde zorunluluk bulunmayan ve aşağılama kastı içerir mahiyette' olduğu değerlendirilerek, bu ifadelerin ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı kaydedildi. Savcılık, sanık Özışık’ın, ‘hakaret’ suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapsini talep etti.