10 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı... Çocuk istismarcısı yakalandı!
Çarşamba ilçesinde hakkında "12 yaşını tamamlamış çocuğun cinsel istismarı" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba İlamat ve İnfaz Bürosu’nca "12 yaşını tamamlamış çocuğun cinsel istismarı" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.D.’yi yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanıp, cezaevine teslim edildi.
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