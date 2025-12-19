10 yıl sonra ilk kez olabilir... İstanbul'a kar yağışı sürprizini Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen duyurdu: 'Yılbaşında Marmara'da kar görünüyor!'

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, önümüzdeki hafta sonu yağışsız ve ılık bir hava hakim olacak.

Yurttaşlar güneşli havanın tadını çıkarırken, özellikle sabah ve gece saatlerinde etkisini artıran yoğun sis ve pus hadisesi ulaşımda aksamalara neden olabilir. Atmosferdeki bu durağan yapı, sisle birlikte hava kirliliği oranlarını da tehlikeli seviyelere çıkarıyor. Bu durumun iki ila üç gün daha etkili olması beklendiğinden solunum sıkıntısı çekenlerin tedbirli davranmasında fayda var.

Termometreler hafta sonu İstanbul’da 15, İzmir’de 17, Ankara’da 9 dereceyi gösterecek. Turizm kenti Antalya ise 21 derece ile adeta yazı yaşayacak. Ancak Pazar günü itibarıyla batı bölgelerden başlayarak hava durumu hareketleniyor.

Pazar günü Akdeniz, Güney Ege ve özellikle Antalya kıyılarında kuvvetli sağanak yağış geçişleri görülecek. İstanbul’da ise hafta sonu süren güneşli hava, Pazar gecesi yerini yağmura bırakacak ve yağışlı sistem haftanın ilk günlerinde de etkisini sürdürecek.

YILBAŞINDA MARMARA’DA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR!

Meteoroloji verilerine yansıyan en çarpıcı gelişme ise yılbaşı gecesine dair.

Son tahmin modellerine göre, Türkiye'nin 2025’i geride bırakıp yeni yıla girerken kar yağışı alma olasılığı ciddi oranda arttı.

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Yılbaşında Türkiye’de KAR olasılığı arttı. Yeni yıla kar ile girme olasılığı var. Akdeniz Kıyı Ege Güney doğu hariç. Yılbaşı Marmara’ya kar yağışı görünüyor. İstanbul’da ısı adası etkisine rağmen kar yağacak mı? Daha 10 gün var değişebilir takipteyiz.”