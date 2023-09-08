10 yıldır hızlı tren bekliyoruz

Yayınlanma: 08.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 08.09.2023 - 04:00

AKP’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni kazanmak için vaat ettiği “35 İzmir 35 Proje” arasında yer alan İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi’nin açılışı yılan hikâyesine döndü. Tutmayan tarihler Ankara-İzmir YHT Projesi’nin temeli 21 Eylül 2013 tarihinde atıldı. İlk olarak 2016 yılında tamamlanacağı açıklandı. Verilen tarih tutmayınca açılış 2018 ve ardından da 2020’ye ertelendi.

Son tarih olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2023 yılında açılacak” diye müjde verdi. Ancak bu kez de tarih tutmayınca 2025’te yolcu ve yük taşımaya hazır olacağı dönemin bakanları tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

BAKAN YİNE TARİH VERDİ

Yedi kez ulaştırma ve altyapı bakanının değiştiği hızlı tren projesinin ise sadece yüzde 58’i tamamlandı. Son olarak açılış tarihi 2025 olarak gösterilen proje iki yıl daha ileriye atıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projenin açılışının önce 2028’e kaldığını daha sonra ise müjde gibi gösterip bir yıl erken açarak 2027’de hizmete gireceğini açıkladı. Yatırım programında tahmini maliyeti 4.3 milyar TL olarak öngörülen 640 kilometre uzunluğundaki hattın maaliyeti neredeyse 12 kat artarak 48 milyar TL’ye yükseldi.

YÜCEL: VAATLER BOŞ ÇIKTI...

Konu hakkında CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, "Yılan hikâyesine dönen Ankara İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın açılış tarihini yine değiştirdiler. Ulaştırma Bakanlığı koltuğundan 7 bakan geçti ama hızlı tren bir türlü İzmir’e varamadı. Bu gecikmeler ve tarih ertelemeler akıllara şu soruları getiriyor: 2027’de yapılacak olan açıklamalarda, hızlı tren projesi hangi tarihe ertelenecek? Bu projenin süresinde bitirilmemesi nedeniyle kamu ne kadar zarara uğradı? Kamunun kaynakları çarçur ediliyor. Bakan Uraloğlu, “2027 yılında projeyi bitirerek hizmete açacağız” derken acaba biraz olsun utanıyor mu? 2013’ten bu yana her ay 4 kilometre demiryolu döşeseler, 10 yılda bitiremedikleri hızlı tren hattını bitirebilirlerdi. Bakan Uralıoğlu şimdi de diyor ki, “Ankara-İzmir arası demiryolu hat uzunluğu, 624 kilometre olacak.” Olsun ona da kabulüz. Yeter ki bitsin biz yolun uzamasına razıyız! 628 kilometrelik yolu, 10 yılda her ay 5 kilometre demiryolu yapsalar bugün bitmişti. Ama anlaşılan o ki AKP iktidarı Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın bitmesini değil Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın bitirilme ihtimalini seviyor. Bu proje sadece İzmirlileri ve Ankaralıları ilgilendirmiyor, bu proje Afyon, Uşak, Manisa başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızı ilgilendiriyor. Ege’yi, İç Anadolu’ya bağlayan bu projenin hem ülke ekonomisine katkısı olacak hem uzakları yakın edecek, tabii bitirilebilirse" diye konuştu.