100. yıl kutlamaları "İzmir'in Yüz Yılı Sempozyumu" ile sürecek

28 Eylül 2022 Çarşamba, 11:57

İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı'na bağlı Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) tarafından 15-16-17 Aralık tarihlerinde "İzmir'in Yüz Yılı" başlığıyla bir sempozyum düzenlenecek. Sempozyum için bilim insanlarına, yazar, araştırmacı ve sanatçılara bildiri çağrısı yapıldı.

Geçen yüzyıldaki kenti, dönüşümlerini ve gelecek tahayyüllerini anlamak ve sorgulamak amacıyla yapılacak sempozyumda bilim insanları, yazar ve sanatçılar, toplumsal yapıdan spora, mimarlıktan sanata, İzmir’in 100 yılını, kentin maddi-manevi mirasını dikkate alarak tartışacak.

BİLİM İNSANLARI, YAZAR, ARAŞTIRMACI VE SANATÇILARA DAVET

İzmir üzerine çalışan bilim insanları, yazar, araştırmacı ve sanatçılara yapılan katılım davetinde şöyle denildi:

"Düzenlenecek sempozyumla İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun yüzüncü yılında kentin tarihsel süreçte yaşadığı değişim ve gelişimin izleri sürülecek, bunun için farklı disiplinlerin karşılaşmaları sağlanacak, konular tarihsel bağlamları ve kökenleriyle ortaya çıkarılacaktır. Sempozyum, İzmir’in 100 yıllık inşasına odaklanacaktır. Bu 100 yıl değerlendirilirken, kentin aynı zamanda yaklaşık iki yüz yıl önceden başlayan modernleşme serüvenine bakılacaktır. İzmir’in izi sürülürken, dönüşüm süreçleri bu verimlerle anlaşılmaya çalışılacak, çeşitli sanat disiplinlerine kentin ev sahipliği, o disiplinin bakışına ve yöntemlerine ilişkin kazılarla, gün yüzüne çıkarılacaktır. İzmir&rsqu o;in kurtuluşundan bugüne geçen zaman dilimini merkez alsa da önceki yüzyılların değerlerini, birikimlerini kültürel devamlılık bağlamında dikkate alan bildiriler sunulması beklenmektedir. Böyle bir çerçeveden İzmir’e bakarken beklenti, tarihsel bilginin tekrarı ve dökümünden çok yazarların özgün bakışlarını ve birikimlerini ortaya koymaları; bildirilerini yeni düşünceler, yaratımlar için bir olanak mekânı olarak tasarlamaları; kentin barışa, bir arada yaşamaya katkısını da güçlendiren bir dil ve söyleyişe sahip olmalarıdır."