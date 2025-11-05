ÖSYM tarafından 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı alımı duyurusu geldi. Peki, 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı alımı ne zaman? Hakim ve Savcı Yardımcısı alımı başvurusu nasıl yapılır?

ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025-Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) başvuruları 4-11 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını saat 14.20'den itibaren elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecek.

HAKİMLİK SAVCILIK 2025 SINAVI NE ZAMAN?

Sınavların Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin uygulanacağı 1. Oturumu, 20 Aralık 2025 tarihinde saat 10.15’te yapılacak. Adayların, sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Ortak Alan Bilgisi Oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00’da tamamlanacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

2025-Adli Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı Testinin uygulanacağı 2. Oturumu, 20 Aralık 2025 tarihinde saat 14.45’te yapılacak. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 14.30’da tamamlanacak. Adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

2025-Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı-Avukat Testinin uygulanacağı 3. Oturumu, 21 Aralık 2025 tarihinde saat 10.15’te yapılacak. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00’da tamamlanacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

2025-İdari Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın İdari Yargı Testinin uygulanacağı 4. Oturumu, 21 Aralık 2025 =12.0pttarihinde saat 14.45’te yapılacak. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 14.30’da tamamlanacak. Adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.