102 Fransız senatörden olası Suriye harekatına karşı bildiri

31 Temmuz 2022 Pazar, 14:09

Fransız Senatosu'ndan milletvekilleri, Senatör Laurence Cohen'in öncülüğünde bir ortak bir bildiri yayımlayarak Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki PKKPYD unsurlarına yönelik olası operasyonuna karşı çıkılması çağrısında bulundu.

Komünist, Cumhuriyetçi, Yurttaş ve Ekolojistler (CRCE) grubunun inisiyatifinde hazırlanan bildiriye farklı siyasi gruplardan 102 senatör imza attı.

Parlementaires de toutes sensibilités politiques, nous dénonçons la politique de guerre du président Erdogan et appelons les dirigeants et responsables européens à ne rien céder face à ses intimidations ! Merci aux 101 parlementaires qui ont accepté de co-signer cette tribune. https://t.co/uJbs8YmZQX — Laurence Cohen (@LaurenceCohen94) July 30, 2022

RUSYA BENZETMESİ

Bildiride, "Vladimir Putin'in Rusya'sı, Ukrayna'da savaş suçlarını çoğaltırken, Recep Tayyip Erdoğan da Suriye'nin kuzeyindeki Kürtlere karşı kana susamış bir saldırı daha başlatmayı planlıyor" ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Suriye'nin kuzeyindeki saldırılarını yoğunlaştırmak için Atlantik İttifakından onay almaya çalıştığının savunulduğu bildiride, Türkiye'nin bu uğurda, Ukrayna'daki çatışma süresince pekiştirdiği, "NATO'daki statüsünden faydalandığı" öne sürüldü.

PKK'YA ÖVGÜ

Bildiride, "Dün, cesaretleri, kararlılıkları ve kahramanlıkları nedeniyle onları öven insanlar bugün unutmuş görünüyorlar. Erdoğan'ın ordusunun, Kürt müttefiklerimize bir kez daha saldırmasına izin veremeyiz ve vermemeliyiz" ifadeleri ile terör örgütü PKK ve Suriye kolu PYD'nin Suriye'nin kuzeyindeki ayrılıkçı faaliyetleri övüldü.

Bildiri Fransa ve AB'ye üye diğer devletlere yönelik sıralanan bir dizi taleple sona erdi.

"KÜRT BÖLGESİ TANINSIN"

İşte, o talepler:

- Avrupa Birliği üye devletlerini, Avrupa topraklarında bulunan Kürt aktivist ve derneklerinin korunmasını garanti etmeye çağırıyoruz.

- Fransa'yı, Suriye'nin kuzeyinde uçuşa yasak bölge ilan etmeye ve Suriye Kürtlerini, uluslararası koruma altına almak için BM Güvenlik Konseyi'ne baskı yapmaya davet ediyoruz.

- Suriye'nin kuzeyindeki Kürt bölgesinin uluslararası tanınmadan faydalanmasını talep ediyoruz.