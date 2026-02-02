105 kişiye mezar olmuştu! Bilge Sitesi davasında 3 yılda yaşananlar: Eski Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'nın tutuklanma ve tahliye serüveni...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti.

Depremlerde en az 53 bin 737 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı.

ANKA Haber Ajansı, depremin sembol binalarında 3 yıldır devam eden yargılama sürecinde yaşananları derledi.

Osmaniye'nin Esenevler Mahallesi'nde bulunan Bilge Sitesi'nin yıkılması sonucu, 27'si bebek ve çocuk olmak üzere toplam 105 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı müteahhitler Mustafa İpek ve Faruk Pilge ile fenni mesuller Ayhan Gedik ve Haluk Koç hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açtı.

"BİNANIN MÜTEAHHİDİ FARUK PİLGE'DİR"

Sanıklar, 23 Kasım 2023'te ilk kez Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Sanık Mustafa İpek, savunmasında müteahhitlik yapmadığını, kooperatifin sekretaryasında görev aldığını öne sürdü ve binanın müteahhidinin "Faruk Pilge" olduğunu belirtti. Diğer sanıklar Ayhan Gedik ve Haluk Koç da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

"ANNE VE BABAMI PARAMPARÇA TOPRAĞA VERDİM"

Depremde yakınlarını kaybedenler, beyanlarında, "Sanıklar 105 canın katilidir", "Sanıklar 105 kişinin ölmesine sebep oldular, en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum", "Ben depremde 6 gün boyunca üzerimde bir pijama, yalın ayak anne ve babamı aradım; 6 gün sonra onları paramparça toprağa verdim", "Sanıkların tutuklanmasını istiyorum" dediler.

Enkazda 4 yakınını kaybeden Elif Uslu, "Sanıkların tutuksuz yargılanması, aynı olayların tekrar yaşanmasına neden olacaktır. Sanıkların tutuklanmasını istiyorum" dedi. Bir diğer müşteki Mahmut Can Yağlıcı ise anne, baba ve kız kardeşi dâhil ailesinden 13 kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, "Binanın yapımında adı geçen ve imzası olan herkesten şikâyetçiyim; gün yüzü görmelerini istemiyorum. Ailemin soyadını taşıyan bir tek ben kaldım" diye konuştu.

"BEN MÜTEAHHİT DEĞİLİM SANIK İPEK YALAN SÖYLEMEKTEDİR"

Mahkeme heyeti, sanıklar Mustafa İpek, Ayhan Gedik ve Haluk Koçun tutuklanmasına, sanık Faruk Pilge hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.

Aynı gün savunması alınan sanık Faruk Pilge de "İnşaata finansal destek haricinde katkım yoktur. Bu inşaatın yapılmasında kâr-zarar kooperatife aittir. Kooperatifi kimin yönettiğini bilmiyorum. Kooperatifte üyeler para topladı, Mustafa İpek de bu inşaatı hayata geçirdi. Ben inşaatın müteahhidi değilim, sanık Mustafa İpek yalan söylemektedir" dedi ve ardından tutuklandı.

30 Temmuz 2024 tarihli 5'inci duruşmada, tüm sanıkların tutukluluk hâllerinin devamına karar verildi.

4 KAMU GÖREVLİSİNE DAVA AÇILDI

Öte yandan Başsavcılık, MHP'li eski Osmaniye Belediye Başkanı görevinde de bulunan eski İmar Müdürü Kadir Kara ile müdürlük çalışanları Sevinç Ayşe Argun, Hülya İnan ve Mustafa Nalbant hakkında aynı suçtan dava açtı. Kara ifadesinde, Osmaniye'nin proje tarihinde afet bölgesi kapsamında olmadığını ve imar müdürlüğü görevinde kontrol sorumluluğunun tamamen evrak üzerinden yürütüldüğünü söyledi. Diğer çalışanlar da suçlamaları kabul etmedi.

2 TUTUKLAMA, 2 TAHLİYE

Daha sonra iki dosyanın birleştirilmesine karar verildi. 27 Kasım 2024 tarihli 7'inci duruşmada, Gedik ve Koç'un tutukluluk hallerinin devamına, Kara ve Argun'un tutuklanmasına, Pilge ve İpek'in ise tahliyesine karar verildi.

JET HIZIYLA TAHLİYE EDİLDİLER

MHP'li Kadir Kara ve belediye çalışanı Sevinç Ayşe Argun, iki gün tutuklu kaldıktan sonra yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartıyla tahliye edildi. Kadir Kara'nın, 6 Eylül 2021 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tahliye kararını veren Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ferhat Karakuş ile çekilmiş fotoğrafının yer aldığı ortaya çıktı.

SANIKLARA 8 İLE 21 YIL ARASI HAPİS CEZASI

8 Ocak 2025'teki 9'uncu duruşmada karar açıklandı. Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar Ayhan Gedik, Haluk Koç, Kadir Kara ve Sevinç Ayşe Argun'a "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 21 yıl hapis cezası verdi; Gedik'in tutukluluğunun devamına, Koç, Kara ve Argun'un tutuklanmasına hükmetti. Heyet, müteahhitler Mustafa İpek ve Faruk Pilge'ye ise "basit taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 8 yıl hapis cezası vererek adli kontrol kararının devamına, eski belediye çalışanları Hülya İnan ve Mustafa Nalbant'ın beraatine karar verdi.

BELEDİYE BAŞKANI VE ÇALIŞAN YİNE 2 GÜN TUTUKLU KALDI

Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 21 yıl hapis cezası alan Kadir Kara, Sevinç Ayşe Argun ve fenni mesul Haluk Koç'un yeniden tahliyesine karar verdi.

"BAŞINI KUMA GÖMMESİ KABUL EDİLEMEZ"

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, 21 yıl hapis cezası verilen Kadir Kara ve diğer iki sanığın yeniden tahliye edilmesiyle ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a soru önergesi verdi; ancak bakan yanıtlamadı. ANKA'ya konuşan Öztürkmen, "Adalet Bakanı sorularımı yanıtlamaktan kaçındı. Kamuoyunu çok yakından ilgilendiren ve kamu yararı olan bir konuda ilgililerin başını kuma gömmesi kabul edilemez" dedi.

KARA, DEVLET BAHÇELİ'Yİ ZİYARET ETTİ

21 yıl hapis cezasına çarptırılan eski MHP'li başkan Kadir Kara, nisan ayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

Sanık Kadir Kara ve diğer sanıkları tahliye eden Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ferhat Karakuş, Hakimler ve Savcılar Birinci Dairesi'nin 20 Haziran 2025 tarihli ve 963 sayılı Adli Yargı Kararnamesiyle Adana Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevine atandı.

4 SANIĞIN CEZASI ONANDI, 4 SANIK HAKKINDA VERİLEN KARAR BOZULDU

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, sanıklar Kadir Kara, Sevinç Ayşe Argun, Ayhan Gedik ve Haluk Koç'a verilen 21'er yıl hapis cezasını hukuka uygun buldu. Ancak Faruk Pilge ve Mustafa İpek'e verilen 8 yıl hapis cezası ile Hülya İnan ve Mustafa Nalbant'ın beraat kararını hukuka aykırı bularak bozdu. Dosya, yeniden incelenmek üzere Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

8 YILLIK HAPİS CEZASI 15 YILA ÇIKARILDI

İstinafın kısmen bozma kararı sonrası 12 Kasım 2025'te yeniden yapılan yargılamada, müteahhitler Faruk Pilge ve Mustafa İpek'e "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 15 yıl hapis cezası verilerek tutuklanmalarına hükmedildi; sanıklar Hülya İnan ve Mustafa Nalbant ise yeniden beraat etti.

Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Pilge ve İpek'in avukatlarının yaptığı tahliye başvurusunu kabul etti; sanıklar 24 Kasım 2025'te yeniden tahliye edildi.

Dosya kapsamında kamu görevlisi sanıklar Kadir Kara ile Sevinç Ayşe Argun 4 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Dosyanın tek tutuklu sanığı Ayhan Gedik, tutuklu bulunuyor.

SANIKLARA CEZA VEREN BAŞKANIN YENİ GÖREV YERİ DİYARBAKIR

Kadir Kara ve diğer sanıklara 21 yıl hapis cezası veren Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ayhan Can, 27 Kasım tarihli 2029 ve 2030 sayılı Adli Yargı Atama ve Müstemir Yetki Kararnamesi ile yeni görev yeri Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine atandı.