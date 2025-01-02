11 ayda en az 375 kadın katledildi, 233’ü şüpheli şekilde ölü bulundu

Yayınlanma: 02.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 02.01.2025 - 04:00

Türkiye’de 2024 yılında kadın cinayetleri ve şiddet sarmala dönüştü. Yine aynı şekilde çocuğa şiddet ve istismar da önlenemedi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre sadece ekim ayında 48 kadın öldürüldü, bu bilgi son 14 yılda yaşanan en yüksek kadın cinayeti verisi olarak açıklandı. Kadınlar en güvende olması gereken yerlerde evlerinde katledildi. Kadınlar bu yıl da “İstanbul Sözleşmesi”nin geri getirilmesi için çağrıda bulundu, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un etkin uygulanmasını istedi.

Bir yılda yaşanan olayların bazıları ise şu şekilde:

İstanbul Arnavutköy’de Harun Gül, tartıştığı eşi Serpil Gül’ü geçen hafta silahla vurarak sokak ortasında öldürdü. İddiaya göre ambulansın sokağa girmesine izin vermeyen Harun Gül, öldürdüğü Serpil Gül’ün başında bekledi. Mahkeme, sanık hakkında haksız tahrik indirimi uygulanmaksızın, kadın olan eşine karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Antalya’da Fadim Temirhanoğulları, üç ay uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki eşi Savaş Temirhanoğulları tarafından tabancayla öldürüldü.

SOKAKTA TACİZ

İstanbul Beyoğlu’nda evine gitmek üzere sokakta yürüyen İremşan A’ya Ömer Konu ve Semir Tarhan cinsel saldırı teşebbüsünde bulundu. Tarhan, “Yardım için yanına yanaştım” savunması yaptı. Serbest bırakılan sanıklar tepkiler üzerine tutuklandı.

Şanlıurfa’da yaşayan ve Ensar Vakfı’ndaki çocuk istismarını aylardır tek başına protesto eden Emine Gizem Çetiner, yolda yürürken bir kişinin sözlü tacizine ve tehdidine maruz kaldığını öne sürdü. İstismar için aylarca eylem yapan Çetiner’e “Burada böyle giyinemezsin” dendi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü’nde bu yıl da Taksim’de eylem yapılmasına izin verilmedi. En az 169 kişi gözaltına alınırken kadınlar, “Geceleri de sokakları da terk etmiyoruz” mesajı verdi.

YALINCAKOĞLU: 'ZOR BİR YILDI'

Bir yılda şiddet her geçen gün tırmanırken Cumhuriyet, yaşananlara ilişkin kadın dernekleriyle konuştu. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcilerinden Şirin Yalıncakoğlu, “Çok zorlu, çokça kayıp verdiğimiz bir yıldı” dedi. İstanbul Sözleşmesi’ne vurgu yapan Yalıncakoğlu, “İstanbul Sözleşmesi’nden geri çekilmesinin ardından ortaya çıkan kadına yönelik şiddet, cinsel taciz, cinsel saldırı gibi davalarda bunun şikâyete bağlı olması, bazen korkan, utanan kadınların şikâyetçi olmaması veya sonradan şikâyetçi olması halinde delil yoktur denilerek kapatılan onlarca dosya biliyoruz. Neden kadına yönelik şiddet özellikle 2024 yılında açığa çıktı? 2023 ve 2024 yılında bir yıl boyunca ailenin kutsal olduğunu, boşanmaların arttığını ve bunun önlenmesi gerektiğini söyleyen yetkililer vardı” diye konuştu.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Müjde Tozbey de “Türkiye, kadın cinayetlerinde rekor sayılara ulaşmış, toplumsal cinsiyet eşitliğinde dünyanın gerisine düşmüştür. İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı, kadınların can güvenliğini yok sayan politikaların en acımasız örneğidir. Kadınlar, erkek egemen düzenin dayatmalarına karşı yaşam mücadelesi verirken devlet, bu şiddeti önlemek yerine adeta seyirci kalmaktadır” ifadelerini kullandı.

EŞİTSİZLİK DERİNLEŞTİ

“AKP’nin iktidarı boyunca kadınların ekonomik hayatta, eğitimde ve siyasette karşılaştığı eşitsizlikler derinleşmiştir” diyen Tozbey, “Bu düzenin değişmesi, ancak kadınların örgütlü mücadelesiyle mümkün olacaktır” dedi.