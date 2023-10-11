11 Ekim 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 11.10.2023 - 08:18

Güncelleme: 11.10.2023 - 08:18

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İskenderun Körfezi çevrelerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde (1800 metre) karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın güneyi, İç Ege ve İç Anadolu'nun batısında pus ve yer yer sis bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalı.

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 11°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL 14°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

SAKARYA 12°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 11°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 13°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 15°C, 26°C

Az bulutlu

MUĞLA 12°C, 27°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Hatay kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 22°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 18°C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 21°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 7°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 7°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 4°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 9°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği, Sinop çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 7°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KASTAMONU 6°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP 15°C, 19°C

Yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Yer yer kuvvetli olmak üzere, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 13°C, 17°C

Yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT 7°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 15°C, 17°C

Yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KARS 3°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ERZURUM 2°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 10°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 8°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 14°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 17°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 17°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı