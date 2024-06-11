11 Haziran 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 11.06.2024 - 09:21

Güncelleme: 11.06.2024 - 09:21

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 11 Haziran'da meydana gelen depremler...

10 HAZİRAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.06.11 08:57:57 -.- 3.3 3.2 GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2024.06.11 08:19:28 -.- 2.1 -.- TOPARLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

2024.06.11 07:51:35 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2024.06.11 07:37:52 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI

2024.06.11 07:31:15 -.- 2.4 -.- UYANIK-KALE (MALATYA)

2024.06.11 07:29:12 -.- 2.7 -.- ASAGISAKRAN-ALIAGA (IZMIR)

2024.06.11 07:14:44 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.06.11 06:28:45 -.- 1.7 -.- EGLEN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2024.06.11 05:53:40 -.- 3.2 3.2 GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.06.11 05:21:43 -.- 1.8 -.- ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2024.06.11 04:34:05 -.- 1.7 -.- AKDENIZ

2024.06.11 04:31:01 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

2024.06.11 03:59:17 -.- 1.2 -.- ORHANIYE-MARMARIS (MUGLA)

2024.06.11 03:32:59 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.06.11 03:00:21 -.- 1.3 -.- TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

2024.06.11 02:51:48 -.- 2.1 -.- AKDENIZ