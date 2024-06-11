11 Haziran DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 11.06.2024 - 09:54

Güncelleme: 11.06.2024 - 09:54

DÜZCE ilinde 11 Haziran Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 11 Haziran Salı 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKİ MENGENCİK, MERKEZ, N KENDISI, PAŞAORMANI mahallelerinde 5600., 7151., 7155., 7350., 7400., 9132./1, ESKİMENGENCİK KÖYÜ YOLU, PAŞAORMANI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Haziran Salı 00:30-07:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEREFIYE, ŞEREFİYE mahallelerinde 314. SK., 332., CENGİZ TOPEL SK., CUMHURİYET SK., ÇINLAR SK., D 100 KARAYOLU CD., GAZIANTEP, GAZİANTEP CD., HAKKI GÖZAYDIN, HAKKI GÖZAYDIN SK., ÜMİT SK., ZÜBEYDE HANIM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Haziran Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINLAR, ARAPÇIFTLIGI, ARAPÇİFTLİĞİ, SANCAKLAR, SARAYYERI, SARAYYERİ mahallelerinde 1374. SK., 2558. SK., 2675., 2675. CD., 2690., 2690. SK., 2698. SK., 2699., 2699. SK., 2700., 2703. SK., 2707. SK., 2712., 2730., 2730. CD., 2734. SK., 2741., 2741. SK., 2747., 2750., 2750. SK., 2760., 2770., 2780. SK., 2798., 2806., 2811., 2813. SK., 2820., 2820. CD., 2826., 2875., 2890. CD., 2893., 2893. SK., 2895., 2897., 2900. SK., 2901., 2901. SK., 2902., 2902. SK., 2904. SK., 2906. SK., 2907. SK., 2910. SK., 2921. SK., 2922. SK., 2948., 2948. CD., 2949., 2979. SK., ÇINAR YAPI KOOPERATİFİ İÇİ YOL, KALMAK SK., KEMAL BATUR ÇK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Haziran Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCILER, BEYCİLER, KARACA mahallelerinde 1295., 1295. SK., 1562., 1562. SK., 1723., AKÇAKOCA DÜZCE YOLU, AKÇAKOCA KARAYOLU, RÜYA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Haziran Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAÇAM, BAHÇELIEVLER, BEYTEPE, BÜYÜKAÇMA-BÜYÜK AÇMA, CUMHURİYET, ÇAMLIK, ÇORAK, DERE, DORUK, FABRIKA, FINDIKÇUKURU, FINDIKLI AKSU, GÖKÇE, HAMAMDAĞI, KARDELEN, KİRAZLI, N KENDISI, ÖZYANIK, TATIL, UÇUK mahallelerinde 10., 13., 17., 6., 7., 7512., 7530., 7555., 7580./1, 7700., BAHÇELIEVLER, BEYKÖY KÖYÜ YOLU, BÜYÜKAÇMA KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAMLIK, ÇORAK, DERDİN KÖYÜ YOLU, DERE, DORUK, FABRIKA, FINDIKÇUKURU, FINDIKLI AKSU, FINDIKLI AKSU KÖYÜ YOLU, GÖKÇE KÖYÜ YOLU, HAMAMDAGI, HAMAMÜSTÜ YOLU, KİRAZLI KÖYÜ İÇ YOLU, KÖY SK., TATIL KÖYÜ, UÇUK, UĞUR KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Haziran Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ, YENI mahallelerinde 8036., GÖKÇE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Haziran Salı 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BURHANIYE, BURHANİYE, CEDİDİYE, NUSRETTIN, NUSRETTİN mahallelerinde 219., 219. SK., 265. SK., 280., 283. BULVAR, ABDULHAK HAMİT SK., AHMET MİTHAT SK., BARBAROS HAYRETTİN SK., BOLU CD., BURAK SK., GENERAL ZİYA SK., İLİM SK., SÜLEYMAN NAFIZ, ŞEHİT RUHSAR CD., TEVFİK FİKRET SK., TURGUT REİS SK., ZIYA GÖKALP SK., ZİYA GÖKALP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Haziran Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEHIT, ŞEHİT mahallelerinde KONURALP 208., KONURALP 261., KONURALP 650., KONURALP MUHACİRLER SK., KONURALP SANTIYE, KONURALP ŞANTİYE, KONURALP ŞANTİYE SK., KONURALP TAŞLIK, KONURALP TEPECİK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Haziran Salı 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BASYAZICIOGLU, DARIYERİBAKACAK, MERKEZ mahallelerinde ÇINAR CD., DARIYERİBAKACAK KÖYÜ İÇ YOLU, DARIYERİBAKACAK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Haziran Salı 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 100, BASYAZICIOGLU, BAŞYAZICIOĞLU mahallelerinde BAŞYAZICIOĞLU BOLU DAĞI EVLERİ, D-100 BOLU DAĞIKARAYOLU KÜME EVLER, KÖKNAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Haziran Salı 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALLICA, KONAKLI mahallelerinde AYDINPINAR KÖYÜ YOLU, BALLICA KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Haziran Salı 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde YENI KARAKÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Haziran Salı 16:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANGAZI, ORHANGAZİ mahallelerinde KONURALP 514., KONURALP 519., PROFESÖR DR. NECMETTİN ERBAKAN, TEKNOPARK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Haziran Salı 16:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇİFTLİK, N KENDISI mahallelerinde 11460., 11527., ÇİFTLİK KÖYÜ İÇ YOLU, ESKİ DÜZCE YIĞLICA YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Haziran Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYBAŞI, ERDEMLİ, HAMZA, MERKEZ mahallelerinde AYBAŞI KÖYÜ YOLU, ERDEMLI, ERDEMLİ KÖYÜ YOLU, HAMZA, MERKEZ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Haziran Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKÇE, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI mahallelerinde 7330., 7550., 7565. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Haziran Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAKA mahallelerinde AYNALI KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Haziran Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAÖMER, KÖYÜN KENDİSİ, MERKEZ, N KENDISI, SEHIT, YAKA mahallelerinde KÖY SOKAĞI, AYBAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, DÜZCE AKÇAKOCA YOLU, KARAÖMER, KONURALP 170., OSMANCA, YAKA, YAKA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Haziran Salı 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜK AÇMA, BÜYÜKAÇMA-BÜYÜK AÇMA mahallelerinde 7 SK., BÜYÜKAÇMA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Haziran Salı 12:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKAÇMA-BÜYÜK AÇMA, N KENDISI mahallelerinde 1 SK., 2 SK., 3 SK., 5 SK., 7000., KÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Haziran Salı 17:00-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALLAR, ÇAYIRTARLA, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI, SEKERPINAR, SUNCUK, ŞEKERPINAR, YAZLIK mahallelerinde 102 CD., 200, 200. CD., 300, 300 CD., 300. CD., 501, 502 SK., 502. SK., 503. SK., 504, 504. SK., 601, 601 SK., 602, 602 SK., 603 SK., 604 SK., 605 SK., 606, 606 SK., 607 SK., BOĞAZİÇİ KÖYÜ İÇ YOLU, SEKERPINAR1, SUNCUK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 11 Haziran Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde ÇAMLIBEL KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 11 Haziran Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEĞİRMENTEPE, KADIFEKALE, KADİFEKALE, KARADERE, KIZILCIK, MERKEZ, MUHAPDEDE, N KENDISI mahallelerinde 13203, DEĞİRMENTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, DEĞİRMENTEPE KÖYÜ YOLU, DERE SK., DERE_3, İÇ YOLU, İsimsiz81, KIZILCIK, MERKEZ, MERKEZ_162, MERKEZ_232, MERKEZ_27, MERKEZ_38, MUHAPDEDE, MUHAPDEDE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 11 Haziran Salı 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KONAKLI, N KENDISI mahallelerinde KONAKLI, KONAKLI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE KAYNAŞLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNAŞLI ilçesinde 11 Haziran Salı 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde D-100 KENARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 11 Haziran Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMZALI, KUZUMLU mahallelerinde BIÇKIYANI KÖYÜ YOLU, KUZUMLU, SERKAN ACAR, SERKAN ACAR CD., SERKAN ACAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 11 Haziran Salı 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANİYE mahallelerinde SEFER AKIN SK., ŞİRİNOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 11 Haziran Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANIYE, OSMANİYE mahallelerinde ATIK, HALİLOĞLU CD., OSMANİYE CD., SARAY, SARAY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 11 Haziran Salı 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANIYE, OSMANİYE mahallelerinde BASAR, BAŞAR CD., DERVIS HASAN, RESUL EFENDI, RESUL EFENDİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 11 Haziran Salı 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANIYE, OSMANİYE mahallelerinde AKÇAKOCABEY BULVAR, ALİ AĞA SK., ARİF BEY CD., ATİK SK., DERVİŞ HASAN SK., EMİRLER CD., GÜZİDE SK., İĞDE SK., İLKEM SK., MEHMET HOCA SK., ONUR SK., SEHIT MEHMET EFENDI, UFUK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 11 Haziran Salı 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANİYE mahallelerinde ZENNUR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 11 Haziran Salı 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, HACI YUSUFLAR mahallelerinde CENEVİZ SK., İSTANBUL CD., ORTANCA, ORTANCA SK., SAFAK, ŞAFAK SK., YANMAZ, YANMAZ SK., YARENLER, YEŞİLKENT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 11 Haziran Salı 08:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANİYE mahallelerinde MERVE SK., ŞİFA SK., TUZCUOĞLU SK., YALIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 11 Haziran Salı 12:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANİYE mahallelerinde CENEVİZ SİTESİ, DORUK SK., HUZUR, İŞ GÖREN CD., SERÇE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 11 Haziran Salı 08:30-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANİYE mahallelerinde HACIOGLU, HACIOĞLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 11 Haziran Salı 13:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKHARMAN mahallelerinde KIRKHARMAN KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.