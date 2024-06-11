11 Haziran KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 11.06.2024 - 09:54

Güncelleme: 11.06.2024 - 09:54

KOCAELİ ilinde 11 Haziran Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 11 Haziran Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KANATLAR, PİRCELER mahallelerinde KADIKÖY MEVKII, KADIKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, KANATLAR MERKEZ MEVKII, KANATLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARABACAKLAR MEVKII, KARABACAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KAYAPINARI MEVKII, KAYAPINARI MEVKİİ KÜME EVLER, PIRCELER MEVKII, PİRCELER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PİRCELER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 11 Haziran Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BABAKÖY mahallelerinde SARISU, SARISU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 11 Haziran Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTYERI, KURTYERİ mahallelerinde BERK SK., ECEM SK., EMIRCAN, EMİRCAN SK., EZGİ SK., GAFFAR OKKAN CD., HACI SÜKRÜ, HACI ŞÜKRÜ CD., HOCAOĞLU SK., KUMCAGIZ, KUMCAĞIZ CD., KURTYERI KIR, ÖNER SK., YAĞIZ SK., YELKENCİOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 11 Haziran Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEFKEN mahallelerinde BURCU, BURCU SK., BUSE SK., FURKAN SK., GENÇ SK., İLAYDA SK., KAPTAN SK., KEFKEN KAPTAN, KENT, KENT SK., MEHMETÇİK SK., SEDA SK., ŞAHİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 11 Haziran Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ, ARIFAGA, BABALI, BALLAR, CEBECI, ÇAMKONAK, KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ, KEFKEN, MAMURIYE, PINARDÜZÜ mahallelerinde 2007, 3257, 571., 587, ACAR SK., ACILIK, ACILIK SK., ADNAN CANLI, ADNAN CANLI SK., AĞAR SK., AHMET TÜRKMEN, AHMET TÜRKMEN CD., AKÇABEYLI SEFERLER MEVKII, AKÇABEYLİ SEFERLER MEVKİİ KÜME EVLER, AKIN, AKIN SK., AKÜZÜM SK., ARZU SK., ASKERIYE MEVKII, ASKERİYE MEVKİİ KÜME EVLER, ASYA, ATATÜRK CD, ATATÜRK CD., ATMACA SK., AVNİ AKRAN CD, AYÇA SK., AYKUT SK., BABALI ATATÜRK, BABALI BEREN, BABALI CUMHURIYET, BABALI DOGA, BABALI GÖKÇE, BABALI LALE, BABALI ZAMBAK, BAHADIR SK., BALKAN, BALKAN SK., BALLAR KARSI MEVKII, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVL, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, BALLAR MERKEZ MEVKII, BALLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BEGONYA SK., BERBEROĞLU SK., BEREN SK., BİRGÜL SK., BURMAGEÇIT MEVKII, BURMAGEÇIT MEVKII KÜME EVLER, BURMAGEÇİT MEVKİİ KÜME EVLER, CAMİ SK., CEMAL ÇAMUR, CEMAL ÇAMUR CD., CESUR SK., CEVHER, CEVHER SK., CUMHURİYET CD, CUMHURİYET CD., ÇAMLICA SK., ÇAT SUYU SK., ÇELİK SK., ÇIÇEKLI, ÇIGDEM, ÇINARLIK SK., ÇİÇEKLİ SK., ÇİĞDEM SK., ÇÖRTÜK, DAGDIBI, DAĞDİBİ SK., DAMLAR YANI SK., DEMET, DEMET SK., DEMİR SK., DERVISOGLU, DERVİŞOĞLU SK., DERYA SK, DIKILI, DINÇER, DİKİLİ, DİKİLİ CD., DİLARA SK., DOĞA SK., DOĞAN SK, DOKUZ EVLER SK., DÖNGEL TARLA, DÖNGEL TARLA SK., ELİF SK., ELMACI, ELMACI SK., EMANET SK., EMEL SK., EMRAH, EMRE, EMRE SK., EMSAL SK., ESKİ SK., EYÜP, EYÜP SK., FATİH SK., FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK SK., GARDENYA, GÖKÇE SK, GÖL, GÜLDALI SK., GÜLŞEN SK., GÜMÜŞ SK., GÜMÜŞ. SK., HACI ŞÜKRÜ SK., HALIS, HALİS SK., HAMARAT SK., HAMZA SK., HENKİ OĞLU SK., HICRET, HİCRET SK., HİLAL SK., HİSAR SK., HÜSEYIN PEHLIVAN, HÜSEYİN PEHLİVAN CD., IHLAMUR ÇIÇEGI, IPSIR, İZMİT CD., KADI KONAGI, KADI KONAGI SK., KADI KONAĞI SK., KANARYA SK, KANARYA SK., KANPARA SK., KARAAGAÇ CUMHURIYET, KARAAGAÇ CUMHURIYET CD., KARAAGAÇ DERE, KARAAGAÇ GÜMÜS, KARAAGAÇ HACI SÜKRÜ, KARAAGAÇ KURTULUS, KARAAGAÇ OKUL, KARAAGAÇ SAKA, KARAAGAÇ SEDA, KARADENIZ, KARADENİZ CD, KARADENİZ CD., KARADENİZ.. CD., KARANFİL SK, KARANFİL SK., KARATAŞ SK., KARSI, KARSI SK., KARŞI SK., KATIP, KATİP SK., KEFKEN, KEFKEN CD., KIRCAALI, KOÇLAR SK., KUM ZAMBAGI, KURTULUŞ SK., KUYUCUK MEVKII, KUYUCUK MEVKİİ KÜME EVLER, LALELİ SK., LEVENT SK., MAMURIYE MERKEZ MEVKII, MANDIRA SK., MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MEŞE SK, MURAT SK., MUSTAFA ÖZMEN, MUSTAFA ÖZMEN CD., MÜZEYYEN, NERGIZ, NERGİZ SK., NİLGÜN SK., OBRUK SK., OBRUK. SK., ORKİDE SK., OSMAN DENİZ SK., ÖZCAN. SK., ÖZDEMİR SK., ÖZDEN SK, ÖZGE, ÖZGÜR SK., ÖZKAN, PEHLİVAN SK., PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, POTLAR MEVKII, POTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, RECEPLER MEVKII, RECEPLER MEVKİİ KÜME EVLER, REYHAN SK., RIDVANLAR MEVKII, RIDVANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SAKA SK., SAKALLIOGLU, SAKALLIOĞLU SK., SAKLI SK., SEFER, SEFER SK., SELVILI, SEVGI, SEVGİ SK., SEYMEN SK., SISMAN, SOFULAR SK., SÖGÜTLÜ PINAR, SÖĞÜTLÜ PINAR SK., SÜLEYMAN PEHLİVAN SK., SÜMBÜL, SÜMBÜL SK., SÜMBÜLCÜK, ŞİRİN SK., ŞİŞMAN SK., TASLIAÇMA MEVKII, TAŞLIAÇMA MEVKİİ KÜME EVLER, TAYFUN SK., TEPE, TEPE CD., TEPE. CD., TEPEKÖY, TEPEKÖY SK., TÜRBE TEPE, TÜRBE TEPE SK., Uavtede Yok, UZUNKUM, UZUNKUM SK., ÜÇ AGAÇ, ÜÇ AĞAÇ SK., ÜLKER SK., VOLKAN SK., YAGCI, YAĞCI SK., YAMAÇ SK., YEŞİL PINAR SK., YILDIZ, YILMAZ SK., YİLDİZ, ZAFER SK, ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 11 Haziran Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGIRGANLI, BAĞIRGANLI, BOLU, ÇALKÖY, ORHAN, PAŞADAĞ, SAFALI mahallelerinde 6026, 708 SK., AÇIKGÖZ, AÇIKGÖZ SK., AHMET ALİ CD., AKTAŞ SK., ALİM SK., AYHAN SK., AZRA SK., BAGIRGANLI ATES, BAGIRGANLI CUMHURIYET, BAGIRGANLI ÇINAR, BAGIRGANLI DEGIRMEN, BAGIRGANLI GÜL, BAGIRGANLI KARTAL, BAGIRGANLI ORUÇ, BAGIRGANLI SENOL, BAGIRGANLI TAFLAN, BAGIRGANLI YENI, BAĞIRGANLI-ANTAPLI YOLU SK, BALIKÇI, BALIKÇI SK., BAYLAN SK., BAYRAK, BAYRAK SK., BERİL SK., BESTE SK., BOLLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLLU YOLU, BOLU MERKEZ MEVKII, BOLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BOSTAN SK., CEMRE SK., CEYLAN, CEYLAN SK., ÇALKÖY AYHAN, ÇALKÖY AZRA, ÇALKÖY BAYIR, ÇALKÖY BAYIR SK., ÇALKÖY BERIL, ÇALKÖY BESTE, ÇALKÖY ÇIFTLIK, ÇALKÖY DERE, ÇALKÖY DOGA, ÇALKÖY GÖKÇE, ÇALKÖY KANARYA, ÇALKÖY KARADENIZ, ÇALKÖY ORKIDE, ÇALKÖY ORMAN, ÇALKÖY SENOL, ÇALKÖY SENOL SK., ÇALKÖY-SEYREK YOLU, ÇALKÖY-SEYREK YOLU CD., ÇINAR SK., ÇİFTLİK SK., ÇİLEK SK., DAĞ SK., DAMLA SK., DAR SK., DINÇ, DİNÇ SK., DURAN, DURAN SK., ELZEM CD., ERIM, ERSOY, ERSOY SK., ESKİ ÇEŞME, FERMAN, FERMAN SK., GALINCAK SAHILI MEVKII, GALINCAK SAHİLİ MEVKİİ KÜME EVLER, GÖKÇE SK., GÜL SK., GÜNDÜZ SK., GÜR SK., GÜRGEN, GÜRGEN SK., GÜVERCİN SK., GÜZ SK., HAKIM, HAKİM SK., HASRET, HAVADİS SK., HAZAR, HUDUT SK., HÜNER SK., IREM, İREM SK., KADIRGA, KADIRGA SK., KANBEL SK., KANDIRA, KANDIRA CD., KANTUR TATİL SİTESİ YOLU SK, KARADENİZ SK., KARTAL SK., KAYALI, KAYALI SK., KERVAN SK., KETEN, KINA SK., KIRLANGIÇ SK., KORKMAZ SK., KUDRET, KUM, KUŞÇULAR MAH, KUŞTEPE SK., LIMAN, LİMAN BAĞLANTI YOLU SK, LİMAN CD., MARTI SK., MELTEM SK., MEMİŞ SK., MERT SK., MEŞELİK SK., MURAT, NAZ, NAZ SK., NAZLI, NILÜFER, OKUL SK., ORMAN SK., ORMAN. SK., ORUÇ SK., OZAN SK., ÖZOGLU, ÖZOGLU SK., ÖZOĞLU SK., PAPATYA SK., PINAR SK., SAHIL, SAHİL CD., SAHİL SK., SAZLIK, SAZLIK SK., SEYREK, SEYREK CD., SİTE SK., SUNA SK., SÜLÜN, ŞEKER SK., ŞENOL SK., TAFLAN, TAFLAN SK., TAŞOCAĞI CD., TEKE, TEKE SK., TUNÇ, TUNÇ SK., TURNA SK., VATAN, VATAN SK., YENİ BAHAR SK., YEŞİL SK., YUKARI MAHALLE, ZİRVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 11 Haziran Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NASUHLAR mahallelerinde BUDALA MEVKİİ KÜME EVLER, BULDUK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NASUHLAR MERKEZ MEVKII, NASUHLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YENI VADI MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 11 Haziran Salı 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMIDIYE, HAMİDİYE, İCADİYE, İHSANİYE MERKEZ, MESRURIYE, MESRURİYE, SELİMİYE, ŞEVKETİYE mahallelerinde 4336. SK., 4426. SK., 4429. SK., 4601., 4623., FILIZ, FİLİZ SK., HAMIDIYE MERKEZ MEVKII, HAMİDİYE, HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ, HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ICADIYE YUKARI MEVKII, İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KANPARA, MESRURIYE, MESRURİYE KÜME EVLER, ÖZDEMİRLER CD., SELIMIYE YUKARI MEVKII, SIYRETIYE MERKEZ MEVKII, ŞEVKETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 11 Haziran Salı 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜZAĞAÇ, YUNUS EMRE mahallelerinde 17 AGUSTOS, 17 AĞUSTOS BULVAR, 702. SK., 705. SK., 823. SK., 827. SK., 830. SK., 834., 834. SK., DAVUT PASA, DAVUT PAŞA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 11 Haziran Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUKARI mahallelerinde 3098. SK., 3099., 3099. SK., 3100. SK., 3101., 3101. SK., 3102, 3102 SK., ABDURRAHMAN DEDE SK., ASLANPINAR SK., ÇARŞI İÇİ SK., ÇIFTE SELVI, ÇİFTE SELVİ SK., DEREBOYU SK., DİK SK., DURSUN SAG, DURSUN SAĞ SK., GARİPLER SK., KUYU ÖNÜ SK., SEKİ SK., SEVGİ YOLU CD., TEPE SK., YUKARI DEGIRMENDERE, YUKARI DEĞİRMENDERE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 11 Haziran Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYVAZPINARI, HAMIDIYE, HAMİDİYE, ICADIYE, İCADİYE, İHSANİYE MERKEZ, MESRURİYE, SEVKETIYE mahallelerinde 4625., AYVAZPINAR MERKEZ MEVKII, AYVAZPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAMIDIYE, HAMİDİYE CD., ICADIYE ASAGI MEVKII, İCADİYE YUKARI MEVKİİ, İCADİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, İHSANİYE KONAK EVLERİ SİTESİ Y, MESRURİYE KÜME EVL, SEVKETIYE MERKEZ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 11 Haziran Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÖGÜRGEN, GEREDELI, GEREDELİ, HAKANIYE, HAKANİYE, KAYNARCA, KULMAHMUT, SÜVERLER mahallelerinde AKÇEKESE MEVKII, AKÇEKESE MEVKİİ KÜME EVLER, ASAGI HORZUM MEVKII, ASAGI HORZUM MEVKII KÜME EVLER, AŞAĞI HORZUM MEVKİİ KÜME EVLER, BÖGÜRGEN MERKEZ MEVKII, ÇAĞIRGAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇULCULAR MEVKII, ÇULCULAR MEVKİİ KÜME EVLER, DOGANCILAR MEVKII, DOĞANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HAKANIYE MERKEZ MEVKII, HAKANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KAYNARCA MERKEZ MEVKII, KAYNARCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SENTEPE MEVKII, SÜVERLER MERKEZ MEVKII, SÜVERLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞENTEPE MEVKİİ, ŞENTEPE MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI HORZUM MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 11 Haziran Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, DOGAN, DOĞAN, KOCATEPE, KURUÇESME FATIH, KURUÇEŞME FATİH, ŞİRİNTEPE mahallelerinde 100. SK., 102. SK., 104. SK., 110., 110. SK., 112., 112. SK., 114., 114. SK., 116. SK., 19. SK., 2. SK., 24. SK., 26., 26. SK., 28., 28. SK., 31. SK., 32. SK., 33. SK., 34., 34. SK., 35. SK., 36. SK., 4. SK., 40. SK., 41. SK., 42. SK., 43. SK., 98., 98. SK., AKÇAM SK., AKDENİZ, AKDENİZ SK., AKPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AMBER, ASALET SK., BARIŞ CD., ERYILMAZ SK., GÜRSU SK., İSMAİL ÖZEN CD., KAZIM ÖZALP CD., KEMAL VAROL SK., LOZAN CD., MEHTAP, MEHTAP SK., NATO YOLU SK., RASİM BETİR SK., SEHIT YAVUZ, SITE, ŞEHİT SERKAN ÇETİNKAYA SK., ŞEHİT YAVUZ SK., ŞİRİNTEPE YOLU CD., TOKI DEPREMZEDE KONUTLARI, TOKİ DEPREMZEDE KONUTLARI SK, TOKİ DEPREMZEDE KONUTLARI SK., YENER, YENER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 11 Haziran Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIKAHYA FATIH, ALİKAHYA FATİH, YAHYAKAPTAN mahallelerinde AKARCA, HANLI SK., KAHVE SK., SEYMEN, SEYMEN CD., SULTAN MURAT, SULTAN MURAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 11 Haziran Salı 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SANAYİ mahallelerinde KUĞU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 11 Haziran Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATİH mahallelerinde EŞREF BİTLİS CD., TEK KAPI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 11 Haziran Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAYAKUPLU mahallelerinde KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKII, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKİİ, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 11 Haziran Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAVUZ SULTAN mahallelerinde DİLEK SK., EŞREF BİTLİS CD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 11 Haziran Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN mahallelerinde AYDINLIK SK., DIZGE, DİZDAROĞLU CD., DİZGE SK., DOĞANER SK., DR.SEBAHATTİN KERİMOĞLU SK., HOCALAR SK., KARAKADILAR CD., KELESLI, KELEŞLİ SK., MEYVELIK, ŞAHİNTEPE SK., YUSUF DEDE SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 11 Haziran Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE mahallelerinde 108. SK., 124. SK., 127., 127. SK., 128., 128. SK., 130. SK., 132. SK., 134. SK., 135. SK., 136., 136. SK., 137. SK., 138. SK., 140., 140. SK., 142. SK., 23. SK., HACI ARİF CD., YEŞİLTEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 11 Haziran Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME, HAVLUBURUN, UZUNTARLA mahallelerinde 234., 234. SK., 236. SK., 237. SK., 238., 238. SK., 239., 239. SK., 241., 241. SK., AHMEDİYE YOLU SK, AKŞEHİR SK., AVANOS SK., AYITEPE YOLU, BAĞLARBAŞI YOLU SK., BEYŞEHİR SK., BÜLBÜL, ÇAĞATAY SK., D-100 YAN YOLU SK, DİCLE CD., ESME AHMEDIYE, ESME BAGDAT, EŞME AHMEDİYE SK., EŞME BAĞDAT CD., FİRUZE CD., GÜLBAĞI SK., GÜRGEN YATAK YOLU, HAVLUBURUN İZMİT CD., KARABAYIR, KARABAYIR SK., KARANLIK DERE SK., KAYNAR, KÖSE SK., MANZARA, NAZENDE, NAZENDE SK., SIRTLAR YOLU, SIRTLAR YOLU SK., TİMUÇİN ATILGAN SK., YANKESE YOLU, YANKESE YOLU SK., YILDIR SK., YÜKSEKTEPE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 11 Haziran Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE, UZUNTARLA mahallelerinde 405. SK., 424. SK., AKGÜL SK., AKSU SK., CİNER SİTESİ YOLU SK, ÇAMKONAK CD., DURUGÖL SİTESİ YOLU SK, FERONİA SİTESİ YOLU SK, FLORA SİTESİ YOLU SK, HARBIYE, HARBİYE CD., KİLYOS SK., MAŞUKKÖY SİTESİ YOLU SK, MIMBER, MİMBER SK., REYHAN SİTESİ YOLU SK, SEKA KAMPI, SEKA KAMPI CD., TÜRBE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 11 Haziran Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde ACIBADEM SK., AĞIT SK., AHULAR, AHULAR SK., ANDIZ SK., ARALYA SK., ASLANAGZI, ASLANAĞZI SK., ATAŞ SK., ATES, ATEŞ SK., AYGÜN SK., BADEMLİ SK., BUDAK, BUDAK SK., ÇADIRKUŞAĞI SK., ÇAĞLIN SİTESİ YOLU SK, ÇARKIFELEK SK., ÇAY SK., ÇİTLENBİK SK., DEMETEVLER SİTESİ YOLU SK, DOĞA EVLERİ SİTESİ YOLU SK, ERENGÜL SK., ERGUVAN SK., GAZEL, GAZEL SK., GEYLANİ SK., GÜLBAHAR SK., GÜLLÜK SK., GÜNBATIMI SK., HASAN TAHSIN, HASAN TAHSİN CD., ITIR SK., KABATAŞ SK., KAKTÜS SK., KARAÇAM SK., KARAMAN SK., KEMER SK., KILIÇLAR SK., KÜPELI, KÜPELİ SK., LADİN SK., MANAVGAT CD., MANDALİNA SK., MEŞE SK., MORSALKIM SK., OZANLAR SK., ÖREN SK., PALMIYE, PALMİYE SK., PIR SULTAN ABDAL, PİR SULTAN ABDAL CD., PORTAKAL SK., REZENE SK., SERVET, SERVET SK., SOGUKSU, SOĞUKSU CD., SUDE SK., SÜVARİ SK., TURGUT ÖZAL, TURGUT ÖZAL CD., TURUNÇ SK., VAKİT SK., YILDIZ SİTESİ YOLU SK, ZERDALİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 11 Haziran Salı 18:30-19:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERTUGRUL GAZI, UZUNBEY, UZUNÇIFTLIK, UZUNÇİFTLİK mahallelerinde AKMESE YOLU, AKMEŞE YOLU CD., BAHÇELI, BAHÇELİ SK., CİHANGİR SK., ÇENGEL CD., KİBAR SK., MIHRIBAN, MİHRİBAN SK., MİLLİYET SK., REFORM, REFORM CD., SADUN ATIG, SADUN ATIĞ CD., SEVEN SK., SEVGİYOLU SK., SEVİLEN SK., SEVİMLİ SK., TEM BAĞLANTI YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 11 Haziran Salı 08:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLIKBAGI, BEYLİKBAĞI, HÜRRIYET, HÜRRİYET, KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME, MEVLANA, MUSTAFAPASA, MUSTAFAPAŞA, OSMAN YILMAZ, ULUS mahallelerinde 2002., 2003. SK., 2004. SK., 2030. SK., 2031. SK., 2033. SK., 2034. SK., 2035. SK., 2036. SK., 2037. SK., 2038. SK., 2039. SK., 2040. SK., 2040/1. SK., 2040/2. SK., 2043. SK., 2044., 2044. SK., 2044/1. SK., 2045. SK., 2047. SK., 2047/1. SK., 2048. SK., 2049/1. SK., 2049/2., 2049/2. SK., 2049/3. SK., 2049/4., 2049/4. SK., 2049/5. SK., 2050. SK., 2051., 2051. SK., 2053. SK., 2054. SK., 2055., 2055. SK., 2055/1. SK., 2055/2. SK., 2055/3. SK., 2055/5. SK., 2056. SK., 2057. SK., 2058. SK., 2058/1. SK., 2059. SK., 2060. SK., 2061/1. SK., 2061/2. SK., 2061/3. SK., 2063. SK., 2064. SK., 2065. SK., 2066., 2066. SK., 2067. SK., 2068. SK., 2069. SK., 23 NİSAN CD., 308/1., 316/2. SK., 319. SK., 320., 320. SK., 320/1., 320/1. SK., 320/2., 320/2. SK., 320/3., 321. SK., 322. SK., 323., 323. SK., 323/1. SK., 323/2. SK., 323/3. SK., 324., 324. SK., 324/1., 324/1. SK., 324/2., 324/2. SK., 324/3. SK., 325., 325. SK., 325/1. SK., 326., 326. SK., 326/1., 326/1. SK., 326/2. SK., 327., 327. SK., 327/1. SK., 327/2. SK., 327/3., 327/3. SK., 327/4. SK., 327/5., 327/5. SK., 328., 328. SK., 328/1. SK., 329. SK., 329/1. SK., 329/2. SK., 329/3., 329/3. SK., 330. SK., 330/1. SK., 331. SK., 331/1. SK., 332. SK., 333. SK., 335., 335. SK., 335/1. SK., 335/2. SK., 336., 336. SK, 336. SK., 501., 501. SK., 502., 502/1. SK., 502/2. SK., 502/3. SK., 502/4. SK., 505., 505. SK., 505/1. SK., 505/2. SK., 506. SK., 507. SK., 508., 508. SK., 508/1. SK., 508/2. SK., 508/3. SK., 509., 509. SK., 509/1. SK., 509/2. SK., 509/3. SK., 509/4. SK., 509/5. SK., 509/6., 509/6. SK., 509/7. SK., 510. SK., 511., 511. SK., 512., 512. SK., 512/1. SK., 512/2. SK., 513. SK., 514., 515. SK., 516. SK., 517. SK., 518. SK., 519. SK., 520., 520. SK., 521. SK., 522., 522. SK., 523., 523. SK., 523/1., 523/1. SK., 523/2. SK., 524. SK., 525., 525. SK., 525/1. SK., 526., 526. SK., 526/1., 526/1. SK., 527., 527. SK., 528., 528. SK., 528/1., 528/1. SK., 529. SK., 529/1. SK., 529/2., 529/2. SK., 530., 530. SK., 530/1., 530/1. SK., 530/2. SK., 530/3. SK., 530/4. SK., 531. SK., 531/1., 531/1. SK., 531/2. SK., 531/3., 531/3. SK., 532., 532. SK., 532/1. SK., 532/2., 532/2. SK., 532/3. SK., 533., 533. SK., 533/1., 533/1. SK., 534. SK., 535. SK., 535/1. SK., 535/2. SK., 536., 536. SK., 536/1. SK., 536/2. SK., 536/3. SK., 537. SK., 537/1., 537/1. SK., 537/4. SK., 538. SK., 538/1. SK., 539. SK., 539/1. SK., 539/2., 539/2. SK., 540. SK., 541. SK., 542. SK., 543. SK., 543/1. SK., 543/3. SK., 544. SK., 554., 554. SK., 556. SK., 560. SK., 562., 563. SK., 563/1. SK., 564. SK., 565. SK., 567. SK., 568. SK., 568/1. SK., 568/2. SK., 569. SK., 570. SK., 572/1. SK., 573. SK., 573/1. SK., 574. SK., 575. SK., 576/1. SK., 577. SK., 578., 578. SK., 616. SK., 617/1., 618., 618. SK., 618/1. SK., 619., 619. SK., 619/1. SK., 619/2., 619/2. SK., 619/3. SK., 619/4., 619/4. SK., 619/5., 619/5. SK., 620. SK., 620/1. SK., 620/2., 620/2. SK., 620/3. SK., 621., 621. SK., 621/1. SK., 622., 622. SK., 624/2., 624/2. SK., 624/3. SK., 624/4. SK., 626., 626. SK., 626/2. SK., 626/7., 626/7. SK., 746/2. SK., 748. SK., 750. SK., 752. SK., 754., 754. SK., 755. SK., 756. SK., 756/1. SK., 757. SK., 758. SK., 761. SK., 762. SK., 763. SK., 764. SK., 765. SK., 766., 766. SK., 767. SK., 769. SK., 769/1. SK., 771. SK., 884. SK., 896., BAHARDERE, BAHARDERE CD., BAHARIYE, BAHARIYE CD., BAHARİYE CD., BARBAROS CD., ÇOBAN MUSTAFAPASA, ÇOBAN MUSTAFAPASA CD., ÇOBAN MUSTAFAPAŞA CD., EMEKTARLAR CD., ESENLER, ESENLER CD., GÜMÜSPALA, GÜMÜSPALA CD., GÜMÜŞPALA CD., KANCILAR, MEHMET AKİF ERSOY CD., MEMISOGLU, MEMİŞOĞLU CD., SEHIT HALIL KAMIS, SOMA MADEN SEHITLERI, SOMA MADEN ŞEHİTLERİ BLV, SOMA MADEN ŞEHİTLERİ CD, ŞEHİT HALİL KAMIŞ CD., ŞEHİT KADİR KASA SK., TOPÇULAR, TOPÇULAR CD., ULUS CD., YASA, YASA CD., YASAR DOGU, YENI BAGDAT, YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 11 Haziran Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DENİZLİ mahallelerinde 269, SARI ÇEŞME SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 11 Haziran Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHATLI, HATIPLER, HATİPLER, TEPEMANAYIR mahallelerinde 3120., 3120. SK., 3121. SK, 3122., 3125., 3125. SK, 3550., 3550. SK., 3740, 3740., 4602. SK, 4603. SK, 4610., 4630., 4640. SK., AKYOL SK., DEDE SK., HATİPLER CD., KARGA PINARI CD., KAYABAŞI SK., MELEMEZLİ CD., MEVLANA SK., TEPEMANAYIR, TEPEMANAYIR SK, TEZCAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 11 Haziran Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARGALI mahallelerinde İsimsiz57 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 11 Haziran Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇESME, ARAPÇEŞME, GÜZELLER mahallelerinde 1001., 1001. SK., 1001/1. SK., 1001/2. SK., 1002. SK., 1003. SK., 1004. SK., 1005. SK., 1006. SK., 1007. SK., 1008., 1008. SK., 1009. SK., 1010., 1011., 1013., 1013. SK., 1013/1. SK., 1013/2. SK., 1013/3., 1013/3. SK., 1013/4. SK., 1013/6. SK., 1014. SK., 1014/1., 1014/1. SK., 1014/10. SK., 1014/2. SK., 1014/4., 1014/4. SK., 1014/5. SK., 1014/6. SK., 1014/7., 1014/7. SK., 1014/9., 1014/9. SK., 1015., 1015. SK., 1015/1. SK., 1016. SK., 1016/1. SK., 1016/4., 1016/4. SK., 1017., 1017. SK., 1018., 1018. SK., 1018/1. SK., 1019. SK., 1019/3., 1019/4. SK., 1020. SK., 1020/1. SK., 1020/2., 1020/2. SK., 1021., 1021. SK., 1021/1. SK., 1021/2. SK., 1022., 1022/1. SK., 1022/2. SK., 1022/3., 1022/3. SK., 1022/4. SK., 1023. SK., 1023/1. SK., 1024., 1024. SK., 1025. SK., 1025/1. SK., 1025/2. SK., 1026., 1026. SK., 1027. SK., 1028., 1028. SK., 1029., 1029. SK., 1030. SK., 1031. SK., 1032. SK., 1033. SK., 1033/1. SK., 1034. SK., 1035. SK., 1036., 1036. SK., 1037., 1037. SK., 1038/2. SK., 1039. SK., 1040. SK., 1041., 1041. SK., 1042., 1042. SK., 1043. SK., 1044. SK., 1044/1. SK., 1044/2. SK., 1044/3., 1044/3. SK., 1044/4. SK., 1045. SK., 1046. SK., 1046/1., 1046/1. SK., 1046/2. SK., 1047. SK., 1047/1. SK., 1048. SK., 1049. SK., 1050. SK., 1050/1. SK., 1051. SK., 1051/1., 1051/1. SK., 1051/2. SK., 1052. SK., 1052/2. SK., 1052/3. SK., 1055. SK., 1058. SK., 1059. SK., 1060. SK., 1061. SK., 1062., 1062. SK., 1069. SK., 1072., 1080., 914/1., 917. SK., 918. SK., 920., 920. SK., 920/1. SK., 922., 922. SK., 925. SK., 926. SK., 926/1., 926/1. SK., 927., 927. SK., 927/2. SK., 928. SK., 929. SK., 930., 930. SK., 931., 931. SK., 932., 932. SK., 939., 939. SK., 939/1. SK., 939/2. SK., 939/3., 942. SK., 944. SK., 944/1. SK., 945. SK., 946. SK., 946/1. SK., 947. SK., 947/1. SK., 948. SK., 949. SK., 949/1. SK., 950. SK., 951., 951. SK., 952., 952. SK., 953. SK., 955., 955. SK, 956., 956. SK., 956/1. SK., 957., 957. SK., 957/1. SK., 958. SK., 959. SK., 960. SK., 961. SK., BAHAR, BAHAR CD., CEMAL GÜRSEL CD., DOKTOR İLHAMİ KARAGÖZ CD., EYÜP SULTAN CD., GENÇLIK, GENÇLİK CD., İBRAHİM AĞA CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KAVAK, KAVAK CD., MEVLANA CD., NAMIK KEMAL, NAMIK KEMAL CD., ŞEHİT MEVLÜT DURU CD., ŞEHİT MÜLAZIM KARATAY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 11 Haziran Salı 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DENIZLI, DENİZLİ mahallelerinde 3419., 3425., BARIŞ SK., DENIZLI FATIH, MANOLYA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 11 Haziran Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 1. CD, 3205., 3206, 3210., 3211., 3211. SK, 3212., 3213., 3215., 3216., 3217, 3217., 3249., 3249/1., 3251., 3252., 3265, 3265., 3266., 3270., 3273., 3274., 3275., 3276., 3278., BADEM SK., BANU SK., BAYKUŞ SK., ÇAM SK., ÇATAL SK., ÇİÇEK SK., DENİZ SK., ELMALI SK., EMİR SK., ERİM SK., ERSİN SK., FABRİKALAR SK., GEBZE, GONCA SK., İSHAKOĞLU SK., KAMBER KAYNAĞI SK., KARACA SK., KAYADERESİ YOLU SK, KUMTEPE SK., MANDIRA, MANDRA CD., MERCAN SK., MUSTAFA KEMAL, MUSTAFA KEMAL CD., NİLÜFER SK., ORGANIZE, ORGANİZE CD., ÖZDEN SK., ÖZGE SK., ÖZKAN SK., SILE, ŞEHİT ÖMÜR ERGÜL SK., ŞİLE CD., TEPEVİRAN YOLU SK, TOPLUCA SK., UZAK SK., YEŞİLTEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 11 Haziran Salı 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADEM YAVUZ, CUMHURİYET, ÇAYIROVA, YENI, YENİ mahallelerinde 2334/9. SK., 2335/1. SK., 5202., 5202. SK., 5203., 5203. SK., 5204., 5204. SK., 5205., 5205. SK., 5206., 5206. SK., 5207., 5207. SK., 5207/1., 5207/1. SK., 5208., 5208. SK., 5208/1. SK., 5208/2. SK., 5209. SK., 5210. SK., 5211. SK., 5212. SK., 5213. SK., ALİ HAYDAR EFENDİ CD., D-100 KARAYOLU, D-100 KARAYOLU CD., E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD, FATİH CD., KAZIM KARABEKİR CD., ORTA CD., YAVUZ SULTAN SELIM, YAVUZ SULTAN SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 11 Haziran Salı 12:00-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMIRCILEROSB, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN, ORHANGAZI, ORHANGAZİ mahallelerinde 246. SK., 540/2. SK., 561. SK., 562. SK., BİLAL-İ HABEŞ CD., ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ CD., DENEME SK., ELMACIK DERE YOLU SK., İSTİKLAL, İSTİKLAL CD, MANASTIR TEPE SK, UZUNTARLA, UZUNTARLA SK, VALILER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 11 Haziran Salı 10:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVŞANCIL mahallelerinde HAYAT SK., MEVSİM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 11 Haziran Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHATLI, ALIHOCALAR, DURAKLI, ELBIZLI, ELBİZLİ, EMEK, HATIPLER, HATİPLER, İNÖNÜ, KARGALI, TEPECIK, TEPECİK, TEPEMANAYIR, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 106. SK., 3122. SK, 3123., 3123. SK, 3124., 3124. SK, 3126., 3501, 3501., 3501. SK., 3510., 3511., 3525, 3525., 3540., 3541., 3541. SK, 3542., 3555., 3556, 3556., 3556. SK., 3558., 3559 SK, 3601., 3601. SK., 3610., 3620., 3620. SK., 3630., 3705, 3705., 3706., 3706. SK, 3707. SK, 3708., 3708. SK, 3720., 3721., 3722., 3730., 3730. SK., 3901. SK., 3910., 3911. SK, 3912., 3913, 3913., 3916., 3920., 3920. SK., 3924, 3924., 3924. SK., 3932., 3950., 3950. SK., 4620., 4621. SK, 4701. SK, 4705., 4720., ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AŞIR SK., AYVA ÇAYIRI, AYVA ÇAYIRI SK., BAĞ SK., BILGE ATATAS, BİLGE ATATAŞ CD., BOSNA CD., CAN SK., CEBELİ SK., ÇAMLIK SK., ÇEŞME ALTI SK., ÇORUH SK., DEĞİRMENCİ SK., DERYA SK., DOĞAN SK., DOST SK., DURAKLI, DURAKLI CD., ELBIZLI, ELBİZLİ SK, ELEŞLİ SK., ESENYOL SK., ESKİ İSTANBUL YOLU CD., FINDIKLAR SK., GELGÖR SK., GÖLCÜK, GÖLCÜK CD., GÜNEŞ SK., GÜRSOY SK., HARMAN SK., HATIPLER, İsimsiz59, KABAKULAK SK., KANCILI, KANCILI SK., KARGALI, KARGALI CD., KIŞLA SK., KIZILCIK GEÇIDI, KIZILCIK GEÇİDİ, KIZILCIK GEÇİDİ SK., KIZILKAN SK., KÖY SOKAĞI SK, KÖY YERİ SK., KUMLU SK., KURUÇESME, KURUÇEŞME SK., KUYU SK., KUZEY MARMARA OTOYOLU, MANİ SK., MELEMEZLI, MEZARLIK SK., MUTLU SK., NALBANT SK., OLUKLU SK., OTLUK SK., PAKOVA, PAKOVA SK., PARK SK., PINARBAŞI SK., POYRAZ SK., TEPE HARMAN SK., TINGIRLAR SK., TÜTÜN SK., ULUÇINAR SK., YAGCILAR CUMHURIYET, YAKUPBEY SK., YENİYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 11 Haziran Salı 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, PAŞADAĞ, YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde BABAYİĞİT SK., BAĞLI SK., BAHTIYAR, BEYAZ, BEYAZ SK., BUKET SK., CENNET KUSU, CENNET KUŞU SK., ÇAM, ÇESME, ÇEŞME SK., ÇUKURDERE SK., DAMLA SK, DIYAR, DİYAR SK., ELÇİ SK., GALIP ERENOGLU, GALIP ERENOGLU CD., GÖK SK., GÖNÜLLÜ SK., HABER SK., HAZERAN SK., HÜDA, HÜRLER, ISLAMOGLU, İSLAMOĞLU SK., İSMAİL ÇAVUŞ SK., KARAYEMİŞ SK., KELEBEK SK., KUŞBURNU SK., MAVİ SK., MEHMET KASIM SK., MEVLANAM CD., MUHABBET, ORTADİL SK., OSMAN USTA, OSMAN USTA SK., SARRAF SK., SAYGIN, SAYGIN SK., SEVECEN, SEVECEN SK., SÖNMEZ SK., SUHEDA, SÜRMELİ SK., SÜSEN SK., ŞAL SK., ŞUHEDA SK., TINAZTEPE, TINAZTEPE CD., UĞUR SK., UZUNLAR, UZUNLAR SK., YESIL DOGA, YEŞİL DOĞA SK., ZAKKUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 11 Haziran Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde ARI, ARI SK., ARİF AĞA SK., ASMA SK., AYÇİÇEĞİ SK., AYRIK SK., AYYILDIZ SK., CEVIZ, DEVLETLI IDRIS, DEVLETLİ İDRİS SK., EĞİTMEN SK., GÜNIŞIĞI SK., HOCA AHMET YESEVI, HOCA AHMET YESEVİ CD., HURMA, HURMA SK., İPEK SK., KULOGLU, KULOĞLU SK., MALAZGIRT, MALAZGİRT SK., MERCAN, MERVE, SEYIR, SUBAŞI SK., ŞEVVAL SK., YÖRE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 11 Haziran Salı 06:00-07:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, MAHMUTPASA, MAHMUTPAŞA, PAŞADAĞ, YAYLACIK, YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde 17 AĞUSTOS FAY HATTI, AKAR, AKAR SK., ARDA, ARDA SK., BELEDİYE SK., BELGIN, BELGİN SK., BİNDALLI SK., CEM SK., CÖMERT, CÖMERT SK., ÇAMLIBEL SK., ÇAYIRLAR, ÇELİKİZ SK., ECEGÜL SK., ENGINAR, ENGİNAR SK., EROL, FAKÜLTE CD., FERAH, FERAH SK., FEVZİ PAŞA CD., GALİP ERENOĞLU CD., GÜRÜN, GÜRÜN SK., HACI SÜLEYMAN, HACI SÜLEYMAN SK., HICRI, HİCRAN SK., HİCRİ SK., HÜRLER CD., IMSAK SK., İMSAK SK., KADİR SK., KAHRAMANLAR, KAHRAMANLAR CD., KARA, KARA SK., MAHMUTPASA, MAHMUTPAŞA CD., MEHMET AKİF CD., MÜGE SK., NADİR SK., NANE, NAZIM DEMİRCİ. CD., NEVZAT SK., ORHAN, ORHAN SK., ÖMER, ÖMER SK., ÖYKÜ, ÖYKÜ SK., ÖZBILEN, PERÇEM SK., PERVIN, PERVİN SK., SAADET, SAADET SK., SELIMIYE, SELİMİYE CD., SENER SK., SENYURT, SILA, SILA SK., SUBASI, ŞAŞMAZ SK., ŞENYURT SK., TÜRKLER SK., YARISALANI CD., YARIŞALANI CD., YAYLACIK CD., YILDIRAY, YURTSEVER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 11 Haziran Salı 00:00-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAT, AVCIKÖY, ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ, DEREKÖY, FULACIK, HAYRIYE, HAYRİYE, IHSANIYE, INEBEYLI, İHSANİYE, İNEBEYLİ, KARAAHMETLI, KARAAHMETLİ, KAYACIK, KIZDERBENT, OLUKLU, OVACIK, SEMETLER, YALAKDERE mahallelerinde 10. SK., 11. SK., 19 MAYIS, 208. CD., 21. SK., 231. CD., 2905., 2923., 2925., 2926., 2934., 2938., 2953., 3204., 3213, 3414., 3418., 4 TEMMUZ SK., 54. SK., 55. SK., 57. SK., 58. SK., 60. SK., 61. SK., 62. SK., 65. SK., 67. SK., 73. SK., 77. SK., 8. SK., 83. SK., 86. SK., 9., 9. SK., 91. SK., 92. SK., 93. SK., 95. SK., 99., 99. SK., ABBAS AHMET, ABBAS AHMET SK., ABDULLAH SULTAN, ABDULLAH SULTAN CD., AHMET DİKDERE SK., AHMET TURAL SK., AKÇA SK., AKTOPRAK, AKTOPRAK SK., ALI MEHMET AKKIR, ALİ MEHMET AKKIR SK., ALTINOLUK SK., AMİRAL CD., ANADOLU, ANADOLU CD, ANADOLU CD., ATALAY SK., ATATÜRK 1924 MEYDAN, AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BAGDAT, BAĞDAT, BAĞDAT CD., BAHÇE SK., BAKKAL SK., BAMBU SK., BASYIGIT, BAŞAK SK., BAŞER SK., BAYRAKTAR, BAYRAM ŞİT CD., BEHÇET HOCA SK., BEKİR ÇOBAN SK., BESEVLER, BEŞEVLER CD., BILGE, BILGIN, BOZKURT MEVKII, BOZKURT MEVKİİ, BOZKURT MEVKİİ KÜME EVLER, BUĞDAY SK., CANAN SK., CELAL ATİK CD., CENGİZTOPEL SK., CEVİZ SK., ÇAĞLAR SK., ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII, ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇAMDİBİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇANAKKALE, ÇANAKKALE CD., ÇAVUŞ MEHMET CD., ÇINAR ÇEŞME SK., ÇINARLAR SK., ÇINARLI, ÇINARLI CD., DANISMENT, DANIŞMENT SK., DARIYER, DEDE, DEDE BAYIR SK., DEĞİRMEN SK., DEMOKRASİ CD., DERE YOL SK., DİBEKÖNÜ SK., DOGAN, ELMALIK, ELMAS SK., ERDOĞAN SK., EREN SK., ERIK, ERİCEK ÇITAKLAR MAH., EROL SK., ESEN SK., ESKİ MEZARLIK SK., EŞREF SK., EVLİYA ÇELEBİ CD., EYÜP SULTAN, FEVZİ ÇAKMAK CD., FULACIK MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKİİ, FULACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GARDENYA SK., GAZİLER MEVKİ, GAZİLER MEVKİ KÜME EVLER, GELİNCİK SK., GÖÇMEN, GÖÇMEN SK., GÜLEN SK., GÜLERSOY SK., GÜREŞ SK., GÜRSES SK., GÜVEN SK., HACI EYÜP SK., HACI ORHAN SK., HAFIZ ALİ SK., HALİL MUTLU SK., HAMİT KAPLAN CD., HAMZA YERLİKAYA SK., HASAN AGA, HASAN AĞA CD., HASAN ERYİĞİT CD., HASAN GEMİCİ SK., HASAN GÜNGÖR SK., HASANPINARI, HASTANE SK., HAYRIYE, HAYRIYE MERKEZ MEVKII, HAYRIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HÜRRİYET-HAYRİYE YOLU SK, HÜSEYİN ÖZKAN SK., IBNI SINA, IHSANIYE MERKEZ MEVKII, ILAYDA DEMIR, INEBEYLI MERKEZ MEVKII, INKILAP, ISTANBUL, İBNİ SİNA CD., İDRİS TEMİZ SK., İHSANİYE MERKEZ MEVKİİ, İHSANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İHSANİYE-KARAPINAR YOLU SK, İNBEYLİ-HAYRİYE YOLU SK, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İNKILAP CD., İSMAİL BAYCAN SK., İSMAİL OLGUN SK., İSMET ATLI SK., İSTANBUL SK., İSTİKLAL SK., İZCİ SK., KARAAHMETLI MERKEZ MEVKII, KARAAHMETLİ MERKEZ MEVKİİ, KARAAHMETLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARACAOGLAN, KARSI BAGLAN, KARŞI BAĞLAN SK., KARTAL, KAVAK SK., KAVAKLI, KAVAKLI SK., KAVALA SK., KAYNAK SK., KAZIM AYVAZ SK., KAZIM KARABEKİR SK., KESTANELİK SK., KETEN TARLA SK., KIBRIS, KIBRIS SK., KILIÇ SK., KIRKPINAR CD., KISIKYOL, KIZILAGAÇ MEVKII, KIZILAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, KOCABAĞLAR SK., KONUT, KONUT SK., KOZLUK YOLU SK, KÖSEOGLU, KÖSEOĞLU SK., KÜÇÜK ZEYTİNLİK SK., LİMON SK., LÜTFİ TAŞÇI SK., MAHMUT ATALAY SK., MAHMUT DEMİR SK., MEHMET OKTAV SK., MERDIGÖZ, MEVLÜT DEMİR SK., MEYDAN BAŞI SK., MEYDANBAŞI BAHÇE YOLU SK, MEZARLIK ALTI MEVKII, MEZARLIK ALTI MEVKİİ, MEZARLIK ALTI MEVKİİ KÜME EVLER, MİTHAT BAYRAK SK., MOLLA MUSTAFA SK., MOR MENEKŞE SK., MUSTAFA DAĞISTANLI SK., MÜZAHİR SİLLE SK., NAİM SÜLEYMANOĞLU SK., NASUH AKAR SK., NEHİR SK., NUMAN SK., NURİ BOYTORUN CD., OBA, OBA SK., OLUKLU MERKEZ MEVKII, OLUKLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, OLUKLU MERKEZ MEVKİİ, OLUKLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OLUKLU-KARAAHMETLİ YOLU SK, OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK, OVA, OVA SK., ÖMER USTA SK., PAZAR SK., PEKMEZCİ SK., PENDİK SK., RECEP TUNCER SK., SAKIYAN, SARI OTLUK SK., SARICALI, SARICALI SK., SEMETLER MERKEZ MEVKII, SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SERAP, SERAP SK., SEYH SAMIL, SEYRAN, SEYRAN SK., SİNOP SK., STAD SK, SU DERESI, SU DERESİ SK., SULTAN BAYBARS, SUSAM SK., ŞAKIYAN SK., ŞEHİT HAKAN KURT SK., ŞEHİT HÜSEYİN AKBAŞ SK., ŞEHİTLER CD., ŞEYH ŞAMİL CD., TANIK, TANIK SK., TASAGIL ALTI MEVKII, TASAGIL MEVKII, TAŞAĞIL ALTI MEVKİİ, TAŞAĞIL ALTI MEVKİİ KÜME EVLER, TAŞAĞIL MEVKİİ, TAŞAĞIL MEVKİİ KÜME EVLER, TEBESSÜM, TEKKE SK., TEMEL SK., TOPÇU DERE, TOPÇU DERE SK., TOY SK., ÜÇEVLER SK., ÜNLÜ SK., VALIDE KÖPRÜ, VALIDE KÖPRÜ MEVKII, VALIDE KÖPRÜ MEVKII KÜME EVLER, VALIDE SULTAN, VALİDE KÖPRÜ CD., VALİDE KÖPRÜ MEVKİİ KÜME EVLER, VALİDE SULTAN CD., VEHBİ EMRE SK., VEYSEL KARANI, YAHYA ALİ SK., YALAK DERE, YALAK DERE CD., YAPRAK SK., YAŞAR DOĞU CD., YAYLACIK SK., YESIL VADI, YEŞİL VADİ SK., YETİŞEN SK., YILDIRIM CD., YOKSUL SK., YOKUŞ SK., YÖRÜK SK., YUKARI ÇESMELER MEVKII, YUKARI ÇEŞMELER MEVKİİ, YUKARI ÇEŞMELER MEVKİİ KÜME EVLER, YUSUF BAGLARI, YUSUF BAĞLARI, YUSUF BAĞLARI SK., YÜKSEL SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.