11 ilde 'twitch' fenomenlerine 'kart aklama' operasyonu
Ünlü yayıncılık platformu twitch’i kullanarak sosyal medya platformunda dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen kişilere yönelik İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonun detayları ortaya çıktı. Yakalanan şüphelilerin, twitch fenomenleri üzerinden 1 milyon dolarlık vurgun yaptıkları iddia edildi.
Ünlü yayıncılık platformu twitch’i kullanarak sosyal medya platformunda dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen kişilere yönelik İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonun detayları ortaya çıktı. Yakalanan şüphelilerin, twitch fenomenleri üzerinden 1 milyon dolarlık vurgun yaptıkları iddia edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen dolandırıcılık soruşturması kapsamında harekete geçen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, “Twitch” isimli sosyal medya platformunda yayın yapan kullanıcılara, kimliği bilinmeyen şahıslarca başkalarına ait kart bilgileri kullanılarak satın alınan BIT(Twitch Para Birimi) gönderildiğini tespit etmiş, bu yolla haksız kazanç elde edildiği belirlenen 44 şüpheli gözaltına alındı.
Yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Muğla, Aydın, Eskişehir, Kocaeli, Balıkesir, Manisa ve Denizli'deki operasyonlarda gözaltına alınan kredi kartı dolandırıcılarının, twitch fenomenleri üzerinden 1 milyon dolarlık vurgun yaptıkları iddia ediliyor.
BİT'E DÖNÜŞTÜRÜLDÜ
Soruşturma dosyasında yer alan iddiaya göre, kredi kartı dolandırıcılarının, başka kişilere ait kopyalanan kartları aklamak için bazı ‘twitch' fenomenleriyle anlaşmaya gitti. Başka kişiler adına kopyalanmış kartlardaki paralar, ünlü yayıncılık platformu twitch üzerinden bağış yapılmasını sağlayan ‘Bit'e dönüştürüldü.
Ardından bu “Bit/Bağış”lardan elde edilen haksız kazancın yabancı ve yerli kripto borsalardaki hesaplara aktarıldığı ileri sürüldü. Dolandırıcılarla anlaşan fenomenlerin, aktarılan paranın yüksek oranını “sanal para” olarak geri iade ettikleri vurgulandı.
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