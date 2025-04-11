11 Nisan BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 11.04.2025 - 09:44

Güncelleme: 11.04.2025 - 09:44

BOLU ilinde 11 Nisan Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU DÖRTDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DÖRTDİVAN ilçesinde 11 Nisan Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUSLAR mahallelerinde ÇAVUS, DEMIRCILER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 11 Nisan Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İHSANİYE, KARAMANLI mahallelerinde ADA SK., KONURALP CD., STADYUM CD., YUNUS EMRE SK., YUNUS EMRE_2, YUNUSEMRE PARKI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Nisan Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESKAVAKLAR, BEŞKAVAKLAR, KILIÇARSLAN mahallelerinde 101 SK., 115, 115 SK., 116 SK., 117 SK., 130 SK., AYDINKENT ÖĞRETMENLER SİTESİ İ, AYDINLIK, AYDINLIK SK., İ. BAYSAL DEVLET HASTANESİ BULVARI BULVAR, İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Nisan Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURUÇAY mahallelerinde 4915, BILDIRCIN SK., D.100 KARAYOLU CD., GÜLBAHÇE SK., IHSAN ALPMAN, İHSAN ALPMAN SK., KURUÇAY PARKI İÇİ YOLU, PETROL, PETROL SK., SÜLÜN, ŞEHİT ÜMİT ÇETİNGÖZ SK., TUNALI HILMI, TUNALI HİLMİ CD., YILMAZLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Nisan Cuma 12:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERECEÖREN, MERKEZ mahallelerinde DERECEÖREN KÖYÜ, DERECEÖREN MERKEZ, DERECEÖREN MERKEZ KÖY SOKAĞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Nisan Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERECEÖREN mahallelerinde ABANT YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Nisan Cuma 11:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPECIK, TEPECİK mahallelerinde 2604, 2762. SK., 2765, 2773, 2773. SK., AHU, AHU SK., ESENLİK SK., GÜZELBAHÇE, GÜZELBAHÇE SK., KARADENIZ, KARADENİZ, KARADENİZ SK., LATİF SK., LEFKOSA, LEFKOŞA SK., MAVİLİ SK., MERCAN SK., MORMENEKŞE SK., NESEM, NEŞEM SK., SALİH SK., SELEN, SELEN SK., SEYİTAVŞAR SOK, TOMURCUK SK., YÜKSEL CEYLAN, YÜKSEL CEYLAN BULVARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Nisan Cuma 11:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AŞAĞISOKU, KURUÇAY mahallelerinde CEMIL ÖZBILEN, CEMİL ÖZBİLEN SK., D.100 KARAYOLU_4, D-100KARAYOLU CD., GALERİCİLER SK., GÜLDESTE SK., KADİR KOCAELİ SK., SERT SK., ZUHURI DANISMAN, ZUHURİ DANIŞMAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Nisan Cuma 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGISOKU, AŞAĞISOKU mahallelerinde ÇEVIK, ÇEVİK SK., ŞAİR DERTLİ SK., TOPTANCI HAL PAZARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Nisan Cuma 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGISOKU, AŞAĞISOKU mahallelerinde D-100 KARAYOLU_1, EMEK KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ SK., EMEKTAR SK., ENDÜSTRİ SK., KINACI SK., MOBILYACILAR, MOBİLYACILAR SK., SANAYI SITESI, SANAYİ SİTESİ SK., ÜRÜN SK., YAYLA YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Nisan Cuma 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMETLER, BAHÇEKÖY MEZRASI, KÂHYALAR, MERKEZ, TATLAR mahallelerinde AHMETLER KÖYÜ YOLU, ANADOLU OTOYOLU, BAHÇEKÖY KAHYALAR, BAHÇEKÖY KÖY YOLU, BAHÇEKÖY KÖYÜ YOLU, BAHÇEKÖY MEVKİİ, BAHÇEKÖY MEZRASI YOLU, KÜME EVLER, TATLAR KÖY YOLU, TATLAR KÖYÜ, YAZIÖREN KÖY YOLU, YAZIÖREN KÖYÜ, YAZIÖREN KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 11 Nisan Cuma 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKYOKUŞ, KÖSELER, MERKEZ mahallelerinde AKYOKUS KÖY YOLU, AKYOKUŞ KÖYÜ YOLU, KÖSELER MAHALLE YOLU, SÜLÜKLÜ GÖL YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 11 Nisan Cuma 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINCILAR, ÇATACIK, ÇATACIK MERKEZ, ÇAYLAK, ÇAYLAK MERKEZ, ÇIFTLIK, ÇİFTLİK, FINDICAK, SEFERLER, SÜNNET, SÜNNET MERKEZ, YAPRAKLI mahallelerinde ALTINCILAR MAHALLE YOLU, ÇATACIK, ÇATACIK KÖYÜ YOLU, ÇATACIK MERKEZ KÖY YOLU, ÇAYLAK MERKEZ KÖY YOLU, ÇAYLAKKÖY KÖYÜ YOLU, ÇIFTLIK MAHALLE YOLU, ÇİFTLİK KÖYÜ, FINDICAK MAHALLE YOLU, SEFERLER MAHALLE YOLU, SÜNNET KÖYÜ, SÜNNET KÖYÜ YOLU, SÜNNET MERKEZ KÖY YOLU, YAPRAKLI YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 11 Nisan Cuma 11:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIMMETOGLU MERKEZ, KARISIKLAR mahallelerinde HIMMETOGLU KÖY YOLU, HİMMETOĞLU KÖYÜ YOLU, HİMMETOĞLU MERKEZ MAH, KARISIKLAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 11 Nisan Cuma 16:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AŞAĞI, YESILOVA MAHALLESI mahallelerinde BÖLÜCEKOVA KÖYÜ YOLU, HİMMETOĞLU KÖYÜ KÖMÜR OCAĞI ME, YESILOVA MAHALLESI YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GEREDE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEREDE ilçesinde 11 Nisan Cuma 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMIRCILER, DEMİRCİLER, KABİLLER, YENI, YENİ mahallelerinde ALI MÜLAYIM, ALIÇ, ARDIÇLI SK., AYAZ SK., BOLU SAMSUN YOLU, ÇUBUKCUOĞLU SK., DİRLİK SK., DORUK, EMİN SK., ESKI SANAYI, ESKI SANAYI 3 NOLU, ESKİ HÜKÜMET SK., ESKİ SANAYİ 3 NOLU SK., FATİH SULTAN MEHMET CD., FATİH SULTAN MEHMET., GAZHANE SK., GÜRCAN SK., H. EMİN EFENDİ CD., HACI BAKİ ÇEVİKOĞLU CD., HACI EMIN EFENDI, HACI EMİN EFENDİ CD., HAFIZ SEREF, HALİS SK., ISMAIL GÜR, İSMAİL GÜR CD., KAZAN SK., PEHLİVANLAR SK., RASİM MEYDAN, SERIN, SERİN SK., SÖĞÜT SK., SÜLEYMANIYE, SÜLEYMANİYE SK., TABAKHANELER 1 NOLU, TABAKHANELER 1 NOLU SK., TABAKHANELER 10 NOLU, TABAKHANELER 2 NOLU, TABAKHANELER 2 NOLU SK., TABAKHANELER 3 NOLU SK., TABAKHANELER 4 NOLU SK., TABAKHANELER 5 NOLU, TABAKHANELER 5 NOLU SK., TABAKHANELER 6 NOLU SK., TABAKHANELER 6.NOLU, TABAKHANELER 6.NOLU SK., TABAKHANELER 7 NOLU, TABAKHANELER 7 NOLU SK., TABAKHANELER 8 NOLU SK., TABAKHANELER 9 NOLU SK., TEPE SK., YUNUS EMRE CD., YÜZÜNCÜYIL CD., ZİRVE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.